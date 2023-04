Crianças acolhidas em Cuiabá e Várzea Grande ganham ovos de Páscoa

Solidariedade e alegria marcaram à tarde desta quarta-feira (05/04), de 19 crianças e adolescentes acolhidos na comarca de Cuiabá. A equipe da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), a juíza auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ-MT), Christiane da Costa Marques Neves e voluntários do Projeto Cuiabraça fizeram a tradicional entrega dos ovos de chocolate e caixas de bombom. A ação divertiu a equipe e a criançada.

A adolescente Valquiria, de 12 anos, disse que a visita quebrou a rotina de uma forma muito gostosa. “Não só pelos chocolates”, brincou, mas também pelas brincadeiras e carinho. “Estou há dois anos com meus dois irmãos na Casa e sempre nos divertimos com as visitas”, lembrou. Já o pequeno Adriano, de 3 anos, quis apresentar o dinossauro de brinquedos aos visitantes. A atenção dele só foi quebrada pelo chocolate. “Já posso comer?”, perguntou rindo.

Para as voluntárias do Projeto Cuiabraça, Bianca Zanarti e Ana Laura Boa Ventura, levar alegria e carinho as crianças é o principal objetivo da visita. “Claro que o chocolate é algo que eles querem muito, principalmente na Páscoa, mas o mais gostoso é essa interação com eles”, disse Ana. Sentimento compartilhado por Bianca. “Essa troca é muito divertida. Conhecer o espaço e as necessidades deles abriu um leque de opções para fazermos ações voltadas para o apadrinhamento das crianças e dos adolescentes”, comentou.

A visibilidade que ações como essa trazem é um dos objetivos destacados pela juíza auxiliar, Christiane da Costa Marques. “Foi um momento de interação e descontração com as crianças, de aproveitar a companhia deles, trazer um dia diferente para eles e para nós. Mais do que o chocolate é uma oportunidade de mostrar para as pessoas que eles estão aqui esperando uma família. Aqueles que não quiserem adotar podem apadrinhar uma das crianças”, ressaltou a juíza encarregada pela Ceja.

Ao todo 74 ovos de Páscoa e caixas foram doados para casas de acolhimento, sendo 34 para a capital e 40 para Várzea Grande. Na segunda-feira (03.04), os ovos foram entregues nas casas de acolhimento várzea-grandenses.

A gestora da Casa Lar do projeto Vida Nova de Várzea Grande, Aparecida Gomes, ressaltou que ações como essa fazem a diferença para as crianças e adolescentes. "O objetivo principal do projeto Vida Nova é justamente reproduzir esse ambiente familiar, no momento que a gente entrega a doação, sentir o quanto ficam felizes e mais do que isso, receber o carinho deles de volta é extremamente gratificante", pontuou.

Como ajudar – A secretária-geral da Ceja, Elaine Zorgetti Pereira, lembrou que existem outras formas de ajudar no desenvolvimento intelectual e social das crianças e adolescentes acolhidas. Uma modalidade que está dando certo é o apadrinhamento das crianças, que pode ser realizada de três formas diferentes: afetiva, provedora e prestadora de serviços.

Os padrinhos afetivos podem levar as crianças para casa nos finais de semana e feriados e trabalhar com eles o lado mais emocional. O provedor ajuda as crianças financeiramente pagando cursos ou aulas, comprando roupas ou material escolar. Já o prestador de serviço é aquele que ajuda com sua profissão, como médico, professor, cabeleireiro etc. Elaine ressalta ainda que o apadrinhamento não está vinculado à adoção e aqueles que se candidatam podem ajudar crianças específicas, que podem conhecer previamente.

