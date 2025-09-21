Crianças aprendem regras de trânsito na 1ª Edição do Projeto Cinetur em Cuiabá

Vinte e cinco crianças de 10 anos, todas matriculadas na EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Tereza Lobo, localizada no bairro Dom Aquino, assistiram na sexta-feira (19) o desenho animado “Pateta no Trânsito”, com direito a pipoca e refrigerante, no auditório Eberson Júlio Magalhães de Oliveira, localizado no prédio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), no Centro de Cuiabá.

Essa iniciativa faz parte da 1ª edição do projeto “Cinetur – Aprendendo com a Semob”, que visa atrair estudantes para atividades de conscientização no trânsito.

As crianças conheceram a estrutura da Secretaria de Mobilidade Urbana, conferindo de perto o funcionamento do protocolo, perícia, diretoria de trânsito, coordenação e engenharia.

Todas ainda foram apresentadas a Central de Monitoramento, onde ocorre a fiscalização das principais ruas e avenidas de Cuiabá, por meio de um sistema de videomonitoramento com câmeras de alta tecnologia.

Os estudantes também receberam mini placas de trânsito em MDF e orientações a respeito da sinalização nas vias públicas e das regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A secretária adjunta de Mobilidade Urbana, Regivânia Alves Venâncio, destaca a importância 1ª edição do projeto “Cinetur – Aprendendo com a Semob”. “É uma atividade lúdica feita para conscientizar estudantes da importância de boas regras e convívio social no trânsito. Muitos daqui irão dialogar com seus pais e vão entrar na adolescência com conhecimento básico das regras de trânsito”.

A agente de trânsito Luciana Melo, que atua no setor de educação, defende que o projeto “Cinetur – Aprendendo com a Semob”, se perdure no tempo, contemplando mais estudantes. “Nossa proposta é despertar o conhecimento para trabalhar um trânsito mais seguro a cada dia. Vamos consolidar este projeto”.

Outro agente de trânsito atuante na educação da Semob, Marcos Garé, se revelou impressionado com a disposição dos estudantes em aprender a realidade do trânsito. “Muitos são curiosos em conhecer a rotina de um agente de trânsito. Estamos aqui para ensiná-los e de portas abertas para ofertar o melhor conhecimento para a segurança destas crianças e das famílias”.

Reconhecimento

Responsável em acompanhar os estudantes, a professora Regina Mota elogiou a iniciativa da Secretaria de Mobilidade Urbana. “Uma iniciativa importante porque as crianças aprender a cumprir as regras de trânsito”.

O estudante Davi Lucas de Lima, 11 anos, aprovou a visita a Semob. “Achei muito legal saber que existem câmeras pela cidade”.

A estudante Yris Piscina, 11 anos, também saiu satisfeita. “Achei muito interessante. Gosto de saber o que faz um agente de trânsito”.

#PraCegoVer

A foto ilustra 25 crianças vestidas com o uniforme oficial da Prefeitura de Cuiabá. Também marcam presença na foto, os populares “amarelinhos”, trajados com calça azul.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT