Cuiabá
Crianças aprendem regras de trânsito na 1ª Edição do Projeto Cinetur em Cuiabá
Vinte e cinco crianças de 10 anos, todas matriculadas na EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Tereza Lobo, localizada no bairro Dom Aquino, assistiram na sexta-feira (19) o desenho animado “Pateta no Trânsito”, com direito a pipoca e refrigerante, no auditório Eberson Júlio Magalhães de Oliveira, localizado no prédio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), no Centro de Cuiabá.
Essa iniciativa faz parte da 1ª edição do projeto “Cinetur – Aprendendo com a Semob”, que visa atrair estudantes para atividades de conscientização no trânsito.
As crianças conheceram a estrutura da Secretaria de Mobilidade Urbana, conferindo de perto o funcionamento do protocolo, perícia, diretoria de trânsito, coordenação e engenharia.
Todas ainda foram apresentadas a Central de Monitoramento, onde ocorre a fiscalização das principais ruas e avenidas de Cuiabá, por meio de um sistema de videomonitoramento com câmeras de alta tecnologia.
Os estudantes também receberam mini placas de trânsito em MDF e orientações a respeito da sinalização nas vias públicas e das regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A secretária adjunta de Mobilidade Urbana, Regivânia Alves Venâncio, destaca a importância 1ª edição do projeto “Cinetur – Aprendendo com a Semob”. “É uma atividade lúdica feita para conscientizar estudantes da importância de boas regras e convívio social no trânsito. Muitos daqui irão dialogar com seus pais e vão entrar na adolescência com conhecimento básico das regras de trânsito”.
A agente de trânsito Luciana Melo, que atua no setor de educação, defende que o projeto “Cinetur – Aprendendo com a Semob”, se perdure no tempo, contemplando mais estudantes. “Nossa proposta é despertar o conhecimento para trabalhar um trânsito mais seguro a cada dia. Vamos consolidar este projeto”.
Outro agente de trânsito atuante na educação da Semob, Marcos Garé, se revelou impressionado com a disposição dos estudantes em aprender a realidade do trânsito. “Muitos são curiosos em conhecer a rotina de um agente de trânsito. Estamos aqui para ensiná-los e de portas abertas para ofertar o melhor conhecimento para a segurança destas crianças e das famílias”.
Reconhecimento
Responsável em acompanhar os estudantes, a professora Regina Mota elogiou a iniciativa da Secretaria de Mobilidade Urbana. “Uma iniciativa importante porque as crianças aprender a cumprir as regras de trânsito”.
O estudante Davi Lucas de Lima, 11 anos, aprovou a visita a Semob. “Achei muito legal saber que existem câmeras pela cidade”.
A estudante Yris Piscina, 11 anos, também saiu satisfeita. “Achei muito interessante. Gosto de saber o que faz um agente de trânsito”.
#PraCegoVer
A foto ilustra 25 crianças vestidas com o uniforme oficial da Prefeitura de Cuiabá. Também marcam presença na foto, os populares “amarelinhos”, trajados com calça azul.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá recebe maquinários para fortalecer Agricultura Familiar
A Prefeitura de Cuiabá recebe do Governo do Estado, nesta segunda-feira (22), às 10h, na Praça Alencastro, maquinários e equipamentos agrícolas voltados ao fortalecimento da Agricultura Familiar.
A solenidade contará com a presença do prefeito Abilio Brunini e do secretário municipal de Agricultura e Trabalho, Vicente Falcão. Também participam o vice-governador do Estado, Otaviano Pivetta, e a secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andréia Fujioka, que oficializarão a entrega.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal e do Governo do Estado em incentivar a produção rural, garantir melhores condições de trabalho aos pequenos produtores e ampliar o abastecimento de alimentos para a população cuiabana.
Serviço
📍 Data: 22 de setembro (segunda)
📍 Local: Praça Alencastro – Centro de Cuiabá
📍 Horário: 10h
#PraCegoVer
A imagem que ilustra a matéria mostra a fachada da Prefeitura de Cuiabá e, em primeiro plano, a Praça Alencastro.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Três ônibus de Cuiabá são apedrejados na praça Bispo Dom José e ficam fora de circulação
Três ônibus do transporte coletivo de Cuiabá foram apedrejados na tarde desta sexta-feira (19), na Praça Bispo Dom José, região central da capital. O autor do crime, um homem usuário de drogas, foi detido em flagrante logo após a ação.
Apesar da prisão, o ato de vandalismo já trouxe prejuízos diretos à população, pois os veículos, que são equipados com ar-condicionado, estão fora de circulação, aguardando a reposição de novos para-brisas.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública alerta que cada coletivo danificado representa menos opções de transporte para os passageiros que dependem do sistema diariamente. “Esses ônibus são bens públicos e precisam ser cuidados. Quando são depredados, quem sofre é o próprio cidadão que fica sem o atendimento adequado”, destacou a pasta.
Além do episódio no centro, há registros de vandalismo praticado por adolescentes em outras regiões da cidade, como no Coxipó, onde já foram quebrados bancos, amassada a lataria e estilhaçados vidros de veículos. A Prefeitura reforça o pedido para que a população ajude a preservar os ônibus, lembrando que atitudes desse tipo comprometem a frota e prejudicam diretamente a mobilidade urbana.
#PraCegoVer
A imagem que ilustra a matéria mostra um ônibus com o para-brisa quebrado.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Com apoio da Seaf e REM, sítio em Aripuanã cultiva mais de mil pés de cacau em apenas um hectare
Polícia Militar prende homem faccionado com arma de fogo em Cáceres
Grêmios estudantis se mobilizam em Rondonópolis para fortalecer participação no SAEB
Prefeitura de Cuiabá recebe maquinários para fortalecer Agricultura Familiar
Hospital Regional de Colíder abre ambulatório de hansenologia
Segurança
Polícia Militar prende homem faccionado com arma de fogo em Cáceres
Equipes do 6º Comando Regional da Polícia Militar prenderam um homem faccionado, de 19 anos, por porte ilegal de arma...
Polícia Civil prende homem por tentativa de homicídio
A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (19.9), um homem, de 45 anos, suspeito de tentar matar um homem de 47...
Polícia Civil prende suspeito em flagrante com 240 tabletes de maconha tipo skank
A Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso prendeu em flagrante, na sexta-feira (19.9), um homem suspeito de tráfico de drogas...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
São Félix do Araguaia: Justiça Eleitoral realiza mutirão no distrito de Espigão do Leste
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop abre intensivo de matrículas para novos cursos do Qualifica Turismo
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
MapBiomas diz que Amazônia encolheu em 52 milhões de hectares
-
Várzea Grande6 dias atrás
Procon fiscaliza supermercado após denúncias recebidas pelo sistema online
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde começa a emitir Cartão SUS com base no CPF
-
Várzea Grande6 dias atrás
Ações preventivas estão preparando Várzea Grande para período chuvoso
-
Saúde6 dias atrás
Várzea Grande realiza ‘Dia D de Vacinação Antirrábica’
-
SEGURANÇA6 dias atrás
Polícia Penal flagra homem jogando celulares para dentro de cadeia feminina