Crianças assistidas pelos Centros de Referência em Assistência Social ganham ovos de chocolate do projeto ‘Páscoa Feliz’

Os ovos de chocolate já estão garantidos para as crianças que participam das atividades ofertadas pelas quatorze (14) unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. Após dois anos de atividades suspensas, a Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência retomou o projeto ‘Páscoa Feliz’.

No total, 4,5 mil ovos de Páscoa serão distribuídos aos pequenos e pequenas atendids pelos programas ‘Criança Feliz’ e ‘Siminina’, além do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV).

Quem foi logo buscar uma das mais tradicionais delícias dessa época do ano, a ‘Semana Santa’, foi a mamãe Carla Vitória Godoy, 30 anos. Ela tem duas filhas, e a de seis anos, Ana Beatriz. é referenciada no Cras Novo Colorado.

“Tudo que uma mãe deseja é que seu filho seja bem tratado e feliz. Por mais que seja uma atitude simples, que para muitos não se trata nada mais que um simples chocolate, para as criança é sinal de amor e carinho. Sou muito grata pela forma que sou atendida aqui no Centro de Referência. O meu muito obrigado”, disse a mãe no ato da entrega do ovo.

A ação simbólica ‘Páscoa Feliz’, em celebração a ressurreição de Cristo, tem o objetivo maior que apenas levar o tradicional ovo de chocolate. O objetivo é levar alegria e felicidades para as crianças e mostrar que o espírito de Páscoa é este de mostrar amor e compaixão pelo próximo, o que a data de Páscoa realmente significa. “Nós que estamos na linha de frente do trabalho realizado pelos Cras, conhecemos muito bem a realidade e a necessidade de cada família assistida. Projetos como esse, da Páscoa Feliz, idealizada pela primeira-dama, nos enche de orgulho em fazer parte da gestão humanizada e que se preocupa com o bem estar da população vulnerável presente na nossa capital”, contou satisfeita a coordenadora do Cras Novo Colorado, Ronyse Benardine Aguiar de Amorim.

Quem também reuniu a criançada, foi a unidade de Cras do bairro Drº Fábio. “Com muita alegria e dedicação que realizamos essa ação pautada no amor e no cuidado ao próximo. Somos muito gratas pelo cuidado dispensado pela nossa primeira-dama, Márcia Pínheiro com as nossas crianças”, afiançou a coordemadora do Cras Drº Fábio, Luciana Santana de Oliveira Costa.