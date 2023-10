Uma tarde cheia de diversão e alegria foi preparada especialmente para as mais de 100 crianças do Centro de Convivência Dona Zezé, nesta sexta-feira (6). Com direito a muitas brincadeiras, jogos, entrega de presentes, doces e lanches. A programação faz parte do cronograma da secretaria de Assistência Social para o mês de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, e contou com a presença da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

Pula-pula, piscina de bolinha e escorregador inflável foram algumas das atrações que garantiram a diversão das crianças, além das atividades e brincadeiras desenvolvidas pelos servidores do Centro de Convivência. Também não faltaram opções de lanche, pipoca, algodão doce, churros, picolé e muitos mais. O momento ficou ainda mais especial com o banho de mangueira, proporcionado pelo Corpo de Bombeiros.

Durante a festa também foram distribuídos diversos brinquedos pela Assistência Social e pela equipe da Polícia Militar, que esteve presente apoiando a ação e garantindo a segurança do evento. “Uma organização diferente da Assistência Social, da secretária Scheila Pedroso, convidando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para estar presente neste evento. É o mês das crianças e nada mais justo que as forças de segurança estarem se integrando ao meio social em que as crianças vivem. Estamos aqui hoje fazendo a distribuição de presentes, tenho certeza que elas tiveram um dia muito diferenciado e ímpar na vida delas”, ressaltou o Tenente Coronel da PM, Pedro Miguel.

Idealizadora de um Projeto Social, Naila Bozzio, visitou a unidade e prestigiou a festa. “Conhecer o Centro de Convivência está sendo um grande prazer a equipe me mostrou algumas coisas da organização ali dentro, eu não imaginava que fosse tão organizada a estrutura. Considerando o dia das crianças, aproveitar esse espaço, todas as doações e ajuda faz com que o dia seja muito especial”, destacou.

As programações em comemoração ao Dia das Crianças continuam por todo mês de outubro, contemplando as regiões atendidas pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, com o Projeto Viva a Magia, que leva a beleza lúdica das datas comemorativas por onde passa. “Começamos mais uma edição de muitas programações, cumprindo o compromisso de levar a alegria do Viva a Magia para as crianças da comunidade, principalmente das regiões mais afastadas do centro, proporcionando a elas tudo o que merecem”, lembrou a coordenadora geral da secretaria de Assistência Social Trabalho e Habitação, Kely Silva.

Neste sábado (7), os alunos do Programa Bombeiros do Futuro também irão aproveitar uma sessão de cinema, para assistir ao filme “Os Peludos”, às 12h. Já na terça-feira (10), a comemoração será no CRAS Paulista e, na quarta-feira (11), no CRAS Menino Jesus, ambas as atividades começam a partir das 14h. Ainda no dia 11, serão entregues brinquedos e doces para os alunos do Projeto AABB Comunidade, às 9h.

