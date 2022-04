Crianças e adolescentes de comunidade rural recebem palestras sobre violência doméstica ministrados pela Secretaria Municipal da Mulher

Equipe técnica da Secretaria Municipal da Mulher, a convite do Programa de Assistência Médica e Odontológica Rural (AMOR), participou de uma palestra para meninas entre 12 a 15 anos da Escola Municipal de Educação Básica Rural do Nova Esperança, comunidade do Pequizeiro na tarde desta terça-feira (5).

De acordo coordenador do programa AMOR, Ivo Razzini, a parceria possibilitou levar às comunidades rurais informações sobre o trabalho assistencial ofertado pela rede de proteção, além de palestras e orientações. Ressalta que o trabalho busca a prevenção à violência doméstica e sexual.

“Frequentemente recebemos informes sobre situações de violência doméstica ou até mesmo abuso sexual. Nada melhor do que trazer representantes de uma Secretaria que atua com ações e políticas para apresentar às essas meninas o trabalho voltado para elas, onde elas possam pedir ajuda”, reforça.

Para a secretária-adjunta da pasta da mulher, Elis Regina Prates, este trabalho de levar palestras que abordam temas voltados a violência contra a mulher já vem sendo realizado pela Secretaria via projeto Mãos Amiga, onde levam informações dos tipos de violência, o que é a Lei Maria da Penha, quais os amparos, quais a rede de apoio que Cuiabá possui e como pode ser feito uma denúncia segura.

“Pretendemos reforçar laços com a comunidade e trabalhar ações de prevenção ao abuso sexual contra meninas e violência contra a mulher. Se não falarmos com as crianças não quebramos esse ciclo de violência”, afirma.

Segundo a coordenadora pedagógica, Jonise Teixeira, este trabalho de orientação com as crianças, mães e adolescentes são de extrema importância já que proporcionam para elas um momento de instrução que as vezes elas não possuem em casa.

“Todo trabalho que vem somar com a nossa comunidade é muito bem-vindo, sabemos que com essa parceria possibilitamos um momento acolhedor”. Durante a atividade, a Secretaria da Mulher também doou cerca de 200 absorventes, por meio do projeto “Cuiabá por Elas”.