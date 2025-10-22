SEGURANÇA
Criminoso envolvido em roubo de mais de R$ 350 mil em ouro é preso pela Polícia Civil em Várzea Grande
Um criminoso envolvido no roubo em um posto de compra de ouro teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (22.10), após investigação conduzida pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG).
O suspeito, de 26 anos, é o proprietário do veículo utilizado no crime e seria o responsável pela condução do carro na chegada e fuga do local. O roubo ocorreu no dia 26 de agosto, no estabelecimento localizado no bairro Marajoara, ocasião em que criminosos subtraíram R$ 352 mil em ouro e R$ 40 mil em dinheiro.
Na ocasião, os suspeitos chegaram ao local em um veículo VW Gol, ocasião em que um deles ficou dentro do veículo, enquanto seu comparsa entrou na empresa se passando por cliente interessado na venda de uma corrente de ouro.
O proprietário do posto de compra de ouro foi até o veículo, onde supostamente estaria a corrente que seria vendida, ocasião em que foi rendido pelos dois criminosos, que o levaram para o interior da empresa, sob a mira de arma de fogo.
Outras pessoas que estavam no estabelecimento também foram rendidas, sendo que uma das vítimas chegou a ser agredida fisicamente com uma coronhada na cabeça.
Diante dos fatos, a delegada titular da Derf-VG, Elaine Fernandes, representou pela prisão preventiva dos suspeitos, que foi deferida pela Justiça, sendo a ordem judicial contra um deles cumprida nesta quarta-feira (22).
Segunda a delegada, os dois criminosos também estão sendo investigados pela prática de um roubo a residência, ocorrido no dia 11 de agosto, no bairro Jardim Itororó, quando invadiram a casa, munidos de arma de fogo, renderam a família e subtraíram joias, celulares e ainda obrigaram a vítima a realizar um pix no valor de 700 reais.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Organização criminosa usava senhas de servidores públicos para clonar veículos e lavar dinheiro
Um dos eixos do grupo criminoso de alcance nacional, desarticulado pela Polícia Civil de Mato Grosso na Operação Código Seguro 3, eram as fraudes virtuais por meio do acesso indevido a sistemas governamentais restritos de segurança. O objetivo era obter dados confidenciais de veículos para “esquentar” carros furtados ou roubados.
A investigação, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), revelou a atuação sofisticada do grupo criminoso, que explorava vulnerabilidades em sistemas para obter dados sigilosos de veículos e facilitar fraudes em larga escala. Entre os crimes investigados estão o de organização criminosa, lavagem de capitais, invasão de dispositivo informático qualificado majorado, furto qualificado pela fraude, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.
As investigações iniciadas em junho de 2023 identificaram a violação de segurança por meio do vazamento de credenciais de acesso a sistemas restritos de diversos estados.
Com base nos elementos apurados, nos meses de julho e setembro de 2024 foram deflagradas as primeiras fases da Operação Código Seguro, que consolidaram a coleta de dados e a apreensão de dispositivos, cujas análises revelaram a rede criminosa com atuação multifacetada em fraudes eletrônicas, invasão de sistemas governamentais, clonagem de veículos, lavagem de capitais e comércio ilegal de dados e produtos.
Clonagem de veículos
Alvo da primeira fase da operação, D.D. conhecido como “Ganso” ou “Dujob” e o investigado R.O.J.S. alvo da segunda fase foram identificados como os principais envolvidos no núcleo que coordenava o acesso indevido a sistemas de segurança com o fim de realizar as fraudes dos automóveis.
As investigações apontaram que R.O.J.S. liderava o núcleo de clonagem de veículos, sendo o responsável por financiar operações e contratar programadores para desenvolver Interfaces de Programação de Aplicações, as APIs , um conjunto de regras, protocolos e ferramentas que permite a comunicação entre diferentes sistemas e aplicativos de forma padronizada, para acessar os sistemas públicos.
Foi ele quem contratou D.D., programador central da organização criminosa e um dos principais alvos da investigação, identificado como o responsável por criar o site e outras ferramentas digitais que integravam os dados obtidos ilegalmente em plataformas da internet.
Com credenciais (senhas) obtidas indevidamente de servidores públicos, o grupo acessava dados confidenciais de veículos, incluindo chassis, motores e placas, que eram usados para “esquentar” carros furtados ou roubados. O processo envolvia a adulteração dos sinais identificadores dos veículos, simulando uma situação de legalidade para facilitar sua revenda no mercado.
O grupo criminoso também utilizava dispositivos como Jammers, que bloqueiam sinais de rastreamento, e mantinha armas de fogo em posse de alguns membros.
Lavagem de dinheiro e uso de laranjas
Os lucros obtidos com as fraudes eram lavados por meio dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, invasão de dispositivo informático qualificado majorado, furto qualificado pela fraude, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação e conhecidos, além de empresas de fachada.
Plataformas de apostas esportivas e corretoras de criptomoedas eram usadas para simular ganhos lícitos.
A lavagem de capitais era realizada por meio da pulverização de recursos em contas bancárias de terceiros, incluindo familiares como mães dos investigados, uma ex-namorada e até mesmo um vizinho dos alvos principais, que recebiam e movimentavam valores expressivos sem origem identificada.
A utilização de familiares e amigos como “laranjas” e a circularidade nas movimentações financeiras era a estratégia utilizada pelo grupo criminoso para lavagem de capitais, dificultando a recuperação dos ativos e, consequentemente, a reparação dos danos às vítimas.
Para o delegado da DRCI, Guilherme da Rocha, a operação Código Seguro demonstra a expertise da Polícia Civil de Mato Grosso no combate a crimes cibernéticos complexos. “As investigações identificaram suspeitos localizados em todas as regiões do Brasil, desarticulando a atuação da organização criminosa e protegendo os interesses dos cidadãos de Mato Grosso e de outros estados do país no mundo digital.”
Responsável pelo início das investigações, o delegado Gustavo Godoy Alevado, destacou que a deflagração da terceira fase da Operação Código Seguro é uma demonstração de que, ao contrário do que muitos pensam, a internet não é uma terra sem lei. “A Polícia Civil de Mato Grosso tem plenas condições de investigar crimes praticados no ambiente virtual, e irá sempre dar a resposta à altura”, disse o delegado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Foram abertos os jogos da XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil
Os jogos da XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil foram abertos nesta quarta-feira (22.10), em Cuiabá.
As partidas estão sendo realizadas no Complexo Esportivo Dom Aquino Corrêa, no bairro Dom Aquino e encerram no dia 07 de novembro, com a prova de tiro, na Academia de Polícia Civil (Acadepol), no bairro São João Del Rei, na Capital.
O torneio reúne policiais civis de todo Estado, competindo entre 17 modalidades esportivas, divididas em categorias masculino e feminino, individual e coletiva.
A abertura dos jogos ficou com as equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf-CBA) e Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá (DEDM-CBA), na modalidade de vôlei de quadra feminino. A vitória ficou com a equipe da DEDM, por 2×1.
“A competição fortalece o vínculo da equipe, reforçando a união da unidade no campeonato”, disse delegada da DEDM, Vanessa Aguiar.
Estiveram presentes na abertura o secretário de Esporte de Cuiabá, Jefferson Carvalho; os diretores da Diretoria Metropolitana, Wagner Bassi; da Diretoria de Atividades Especiais (DAE), Cláudio Santana; da Acadepol, Fausto Freitas, dentre outras autoridades policiais e representantes da sociedade civil organizada.
Evento
Os jogos têm como objetivo oportunizar o policial à prática esportiva que proporcione saúde, bem-estar, aptidão física, desenvolvimento motor, criatividade, integração social, contribuindo para a uma vida alegre e saudável.
A Acadepol busca desenvolver atividades que diminuam os efeitos causados pelo desempenho por vezes desgastante e estressante das atividades laborais, proporcionando maior qualidade de vida para os servidores.
Apoiadores
Sindepo-MT, Aprosoja, Amdepol-MT, Sindepojuc-MT, Sinpol-MT, CTPE-VG, Martinello, Puríssima, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Locar Gestão de Resíduos, Rawal Placas, Aliança Importação e Comércio de Pneus, Bio Vida, Petroluz, Luna Manipulação e Homeopatia e Calibre Brasil, Sindmat, Poesy, AABB, Clube Monte Líbano, CT Bonifácia, Federação de Atletismo, Federação de Natação, Federação de Xadrez e Federação de Tênis de Mesa.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Até sexta (24), população de Bom Jesus do Araguaia recebe atendimento para coleta biométrica
Prefeitura de Sinop oferece tratamento gratuito de auriculoterapia nas Unidades Básicas de Saúde
Prefeita recebe ‘Mulheres Arteiras’ e garante apoio à reativação de Centro Comunitário
EIV é apresentado para novo condomínio residencial em Várzea Grande
Organização criminosa usava senhas de servidores públicos para clonar veículos e lavar dinheiro
Segurança
Organização criminosa usava senhas de servidores públicos para clonar veículos e lavar dinheiro
Um dos eixos do grupo criminoso de alcance nacional, desarticulado pela Polícia Civil de Mato Grosso na Operação Código Seguro...
Criminoso envolvido em roubo de mais de R$ 350 mil em ouro é preso pela Polícia Civil em Várzea Grande
Um criminoso envolvido no roubo em um posto de compra de ouro teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia...
Foram abertos os jogos da XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil
Os jogos da XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil foram abertos nesta quarta-feira (22.10), em Cuiabá. As partidas...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil5 dias atrás
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
No meio do medo está a coragem
-
Brasil5 dias atrás
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
-
MATO GROSSO6 dias atrás
Duplicação da BR-163 recebe prêmio de asfalto mais confortável do Brasil e é comparada às rodovias alemãs
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Jangada atinge meta da Corregedoria e tem 98,25% do eleitorado com biometria
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Como Estilo de Vida Pode Proteger a Memória e o Cérebro na Maturida
-
CIDADES5 dias atrás
Conselho Deliberativo decide em reunião ordinária novos investimentos do Previ Sinop