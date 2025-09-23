CIDADES
Cronograma para limpeza de cabos e fios dos postes é apresentado pela Energisa; ação iniciou hoje (23)
A ação é desenvolvida em parceria com a concessionária Energia (empresa responsável pela administração dos postes de iluminação pública), empresas de telecomunicações, Câmara dos Dirigentes Logistas de Sinop (CDL Sinop) e Associação Comercial e Empresarial de Sinop (ACES). O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, esclarece que a ação visa, antes de qualquer outro objetivo, garantir segurança aos motociclistas, ciclistas e pedestres que usam as vias públicas.
“É uma ação que envolve, em nosso primeiro lugar, a preocupação do prefeito Roberto Dorner, e do vice-prefeito Paulinho Abreu, que é uma cobrança pensando na saúde das pessoas, na vida das pessoas, já que inúmeros acidentes acontecem em decorrência desses fios pendurados. Além disso, é uma grande organização do nosso município, porque nós queremos reduzir, drasticamente, o número de cabos que estão nos nossos postes, e, principalmente, aqueles montes de fios soltos. Então a gente fala de uma organização urbana, a gente pensa na qualidade de vida dos nossos munícipes, no menor risco de acidente possível. A nossa Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros têm tido um grande trabalho devido ao número de acidentes que acontecem após rompimentos”, disse ele.
O supervisor de Construção e de Manutenção da Energisa, Moisés Maia, explica que é pacificado entre a Anatel (Agêncial Nacional de Telecomunicações) e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) que os postes sejam de uso mútuo, entre a concessionária de energia e as empresas de telecomunicações, portanto, para que as empresas utilizem desse recurso, há a necessidade de um planejamento e projeto de instalação que deve ser apresentado pela empresa à Energisa (concessionária em Mato Grosso) para que tenha autorização de uso.
“Nesse primeiro momento nós vamos fazer essa etapa de organização, de limpeza junto com as empresas. Em um segundo momento, a Energisa irá fazer o corte dos fios das empresas que não estão devidamente regularizadas. Então, a gente pede sempre a compreensão também da população, caso não esteja utilizando uma internet devidamente regularizada junto com a Energisa, junto com a prefeitura, para ajudar a gente nesse processo, porque haverá interrupção do fornecimento do serviço”, disse.
Em relação a quebra de cabos e/ou fios da telecomunicação, Maia ressalta também que dentro do perímetro urbano existe uma definição de metragem dos cabos e fios, de cinco metros de altura e pede que os condutores de veiculos de cargas se atentem para a altura de suas cargas, para evitar a interrupção do fornecimento de energia ou de internet e telefone. “Nós já temos nossos padrões de utilização e temos aquele espaço já suficiente para poder evitar isso [incidentes] aqui. Mas para isso a gente precisa da conscientização, de todos, que utilizem realmente o espaço necessário e as pessoas que passam com carga alta dão a devida atenção para evitar esse tipo de problema”, comentou.
Um canal de comunicação entre a sociedade e a Prefeitura de Sinop foi criado pela Secretaria de Meio Ambiente para que denúncias relacionadas a desordem nos fios e cabos e/ou a quebra de fios por incidentes com veículos, sejam realizadas. O canal é no aplicativo de mensagens wahtsapp, via número 66 9.9651-2891, e será utilizado, também, para fiscalização por parte da concessinária de energia.
“[a fiscalização será] através dos canais que foi desenvolvido. Nós temos um canal também e nós temos nossas equipes sempre passando pelo local. Temos na cultura da Energisa, o chamado ‘senso de dono’. Todas as nossas pessoas da Energisa, o nosso eletricista, também atuam como pessoas que vão, verificam, nos comunicam e também atuam normalizando essa situação, além dos canais tradicionais que nós temos”, explicou Maia.
Na visão do gerente Operacional da GB Online, empresa de telecomunicação de Sinop, Jhonatan Nunes, o Programa Cidade Limpa vem para somar ao trabalho que a empresa realiza no dia a dia, e que contribui, também, para segurança dos trabalhadores das empresas provedoras.
“Nós avaliamos positivamente, é algo que vem para somar. No dia a dia, hoje, nós já fazemos as limpezas de cabo, mas sabemos que quando junta todos os provedores, ela [a limpeza] fica mais assertiva. Não é só o nosso cabo que é limpo, não é só o nosso cabo que resolve o problema, esteticamente, todo o ambiente fica bom. E com esses mutirões, com essa parceria com a Prefeitura, com a Energisa proporciona facilidade. É uma questão de segurança, porque muitas vezes acontece de um cabo estar encostando num fio elétrico, uma árvore dando uma indução no cabo, isso aí tudo tem risco para os nossos colaboradores”, avaliou.
Selo Cidade Limpa
A Prefeitura de Sinop desenvolveu o “Selo Cidade Lima – Empresa Amiga da Cidade”, que será distribuída às empresas de telecomunicações que aderirem ao programa e estiverem em dias e regularizadas junto ao município e à concessionária Energisa. A secretária de Governo e Planejamento Estratégico, Faira Strapazzon, explica que o incentivo visa sinalizar à população que existem empresas conscientes e que contribuem com a organização e desenvolvimento sustentável de Sinop.
“Que empresas como essas, que estarão recebendo o selo por estar participando dessa ação, são empresas que estão em dia com a Prefeitura Municipal, ou seja, tem seu alvará, está realmente regularizada e em dia com o município e com a Energisa. Ela [concessionária] também possui um contrato para a liberação desses postes à terceiros, e eles precisam estar em dia, também, com o Meio Ambiente, precisa manter em ordem todo esse cabeamento. Então é um conjunto de ações e isso de certa forma estará garantindo a entrega do produto final. Então percebam, valorizem e estejam atentos, porque esse selo estará disponível em todas as empresas parceiras”, explicou.
No momento, são oito empresas de telecomunicações que aderiram ao programa e contribuirão com o processo de limpeza do cabeamento e fiação, sendo elas: SATT Internet, Amigo Internet, Domina Net, Access Internet, GB Online, Claro, TwSpeed e Blvnet/Yknet.
Interrupção de Fornecimento
Em decorrência das várias ações que serão desenvolvidas na rede: levantamento, adequação da rede, identificação de cabos e retirada de cabos inoperantes, poderá acontecer de algumas empresas e residências ficarem, momentaneamente, sem o fornecimento de telecomunicações, o que implicará no desenvolvimento de algumas atividades empresariais, como a emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Para auxiliar nesse processo de intermediação entre Prefeitura, empresas de telecomunicações e empresários, estarão atuando a CDL e a ACES.
Vanusa Ives, gerente da CDL Sinop, reconhece que o trabalho poderá trazer alguns incômodos, porém o benefício final é maior que o transtorno.
“Nós estamos apoiando a Prefeitura nesse importante projeto, que é o Cidade Limpa, nessa importante etapa, que é a retirada da fiação, que é uma reclamação antiga já dos nossos empresários, da população em geral. Afinal, estamos falando aí de segurança de todos nós, dos munícipes. A CDL orienta nossos empresários a terem paciência nesse processo. Quem tem dúvida, liga na CDL, liga nos canais da Prefeitura que deixou oficial, também nos da Energisa, para estar se organizando ali nesses dias que vai estar passando ali na sua rua”, orientou.
Fábio Migliorini, presidente da ACES, esclarece que a falta no fornecimento de internet já é histórica em Sinop em decorrência da desordem na rede do poste de energia e que a ação desenvolvida pelo Programa Cidade Limpa, trará benefícios a longo prazo.
“Então é um remédio, talvez amargo, que a gente tem que tomar agora, por um período curto. Parabenizar a gestão do prefeito Roberto Dorner, o secretário de Meio Ambiente por tomar essa iniciativa, por tomar a frente. É um tema que não é popular, ele é indelicado, ele é um tema polêmico, mas ele vai organizar a cidade justamente por essas falhas e interrupções de internet. Além disso, dizer que a gente apoia também os bons provedores de internet, a gente sabe que várias empresas estão corretas, elas seguem as normas”, comentou Migliorini.
Segurança
Todas as ações desenvolvidas pelas empresas de telecomunicações que dependerem de alteração no fluxo do trânsito, serão acompanhadas e devidamente sinalizadas pela Guarda Civil Municipal (GCM). O comandante da GCM, Geraldo Campagnaro, pede que os condutores ao se aproximarem da região entre a avenida dos Jacarandás e avenida das Acácias, no avenida das Embaúbas, ao longo dessa semana, e perceberem a sinalização, que reduzam a velocidade e redobrem a atenção.
“Nós estaremos em todos os momentos possíveis dando esse suporte, fazendo a sinalização, cuidando da segurança, mas também da fluidez no local. Pedimos sim a todos os motoristas, a todos os motociclistas, aos ciclistas, aos pedestres que precisarem se deslocar, passando nesse momento, nesses locais, que assim que avistarem a equipe de trabalho, por gentileza, reduza a velocidade, redobre a atenção e cuide da sua segurança e cuide da segurança dos demais usuários das vias”, disse.
Cronograma
A avenida das Embaúbas, no Centro, é a primeira avenida a receber as ações do Programa Cidade Limpa. De hoje, 23 de setembro, até o dia 26, próxima sexta-feira, serão realizados os trabalhos no trecho entre a avenida dos Jacarandás e avenida das Sibipirunas. Entre os dias 29 de setembro, próxima segunda-feira, e três de outubro, sexta-feira da semana que vem, os trabalhos se concentrarão no trecho entre a avenida das Sibipirunas e avenida das Acácias. Já entre os dias seis e 10 de outubro, a força tarefa será no trecho entre a avenida das Acácias e avenida das Itaúbas.
As próximas avenidas a serem contempladas, será divulgada posteriormente pela concessionária Energisa. A Secretaria de Meio Ambiente ressalta que o trabalho poderá sofrer alterações, em decorrência das chuvas.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
UCT Sinop abre neste sábado (27) para coleta de sangue em atendimento especial
A decisão foi tomada após a Secretaria de Saúde identificar que muitos trabalhadores enfrentavam dificuldades em comparecer nos dias úteis devido a compromissos profissionais e pessoais. Com a abertura estendida, o objetivo da pasta é aumentar o número de doadores e reforçar o estoque do banco de sangue.
Atualmente, o estoque da UCT Sinop encontra-se em nível crítico e todas as tipagens sanguíneas estão com estoque baixo. Localizada na Rua das Amendoeiras, no Setor Comercial, anexa ao Hospital Regional, a UCT coleta sangue que abastece unidades de saúde de Sinop, de municípios vizinhos da região norte de Mato Grosso e até unidades da capital Cuiabá.
O secretário de Saúde, Érico Stevan, reforçou a importância da iniciativa e destacou que ela surgiu de uma demanda popular. “Foi um pedido feito pela população ao nosso prefeito Roberto Dorner e ao vice Paulinho e adotamos esse atendimento estendido aos sábados para doação de sangue. É uma ação que possibilita a quem trabalha de segunda a sexta-feira, que possa fazer sua boa ação no sábado. Estamos com um baixo estoque e contamos com a população para fazer essa boa ação e salvar vidas”, afirmou.
Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto e o CEP do endereço. Os requisitos incluem ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 51 kg, estar em boas condições de saúde e ter dormido ao menos seis horas na noite anterior. A ingestão de bebidas alcoólicas ou consumo de drogas ilícitas não são permitidos nas 24 horas que antecedem a doação. Jovens de 16 e 17 anos podem doar com autorização assinada pelos responsáveis legais, que precisam acompanhar o processo. Pessoas acima de 60 anos só podem doar caso já tenham realizado a primeira doação antes dessa idade.
A UCT também alerta que quem passou por cirurgia de grande porte nos últimos seis meses, ou de pequeno porte nos últimos três meses, não pode doar. Pessoas que fizeram tratamento odontológico recentemente, são gestantes ou mães em fase de amamentação também não podem doar sangue. Após parto normal, é necessário aguardar três meses para a doação. Já após cesariana, o período é de seis meses. Também é proibido doar se estiver com gripe ou febre nos últimos sete dias.
Quem tomou a vacina contra a gripe deve aguardar 48 horas para realizar a doação de sangue. Já quando se trata de imunizantes de vírus ou bactérias vivos, como sarampo ou febre amarela, a pessoa deve aguardar quatro semanas. O uso de medicamentos também deve ser informado ao profissional da triagem, para avaliação de cada caso.
As coletas na UCT Sinop são feitas por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. Para mais informações sobre as doações, os interessados podem entrar em contato pelo whatsApp (66) 99292-2634.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Sine Sinop oferece 355 vagas de emprego nesta terça-feira (23)
Entre as vagas de maior destaque, estão 30 para coletor de lixo domiciliar, 20 para auxiliar de linha de produção, 10 para atendente de lojas, 10 para auxiliar de cozinha, além de 5 para pedreiro e 5 para motorista de caminhão. Também há espaço para profissionais especializados, como analista contábil, analista de sistemas, técnico em segurança do trabalho, social media, eletrotécnico, mecânico de máquinas pesadas e profissional de educação física na saúde.
Além disso, o setor de comércio e serviços segue em alta, com vagas para atendentes de farmácia, balconistas, consultores de vendas, recepcionistas de hotel, camareiras e operadores de caixa. No setor industrial e de construção civil, há demanda para armadores, soldadores, carpinteiros, eletricistas, operadores de empilhadeira e trabalhadores agrícolas.
O total de vagas demonstra um aquecimento do mercado de trabalho em Sinop, reforçando a importância da intermediação realizada pelo Sine.
Os interessados devem procurar a unidade do Sine Sinop para obter informações detalhadas sobre cada vaga, requisitos e encaminhamentos. É necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF, Carteira de Trabalho e, se possível, o currículo atualizado.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
