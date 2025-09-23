Cronograma para limpeza de cabos e fios dos postes é apresentado pela Energisa; ação iniciou hoje (23)

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deu início na manhã de hoje (23) ao Programa Cidade Limpa – que consiste na limpeza dos cabos e fiação de internet e telefonia, logados nos postes de iluminação pública. Os trabalhos foram iniciados na avenida das Embaúbas, no trecho compreendido entre a avenida dos Jacarandás e avenida das Sibipirunas, região central de Sinop.A ação é desenvolvida em parceria com a concessionária Energia (empresa responsável pela administração dos postes de iluminação pública), empresas de telecomunicações, Câmara dos Dirigentes Logistas de Sinop (CDL Sinop) e Associação Comercial e Empresarial de Sinop (ACES). O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, esclarece que a ação visa, antes de qualquer outro objetivo, garantir segurança aos motociclistas, ciclistas e pedestres que usam as vias públicas.“É uma ação que envolve, em nosso primeiro lugar, a preocupação do prefeito Roberto Dorner, e do vice-prefeito Paulinho Abreu, que é uma cobrança pensando na saúde das pessoas, na vida das pessoas, já que inúmeros acidentes acontecem em decorrência desses fios pendurados. Além disso, é uma grande organização do nosso município, porque nós queremos reduzir, drasticamente, o número de cabos que estão nos nossos postes, e, principalmente, aqueles montes de fios soltos. Então a gente fala de uma organização urbana, a gente pensa na qualidade de vida dos nossos munícipes, no menor risco de acidente possível. A nossa Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros têm tido um grande trabalho devido ao número de acidentes que acontecem após rompimentos”, disse ele.O supervisor de Construção e de Manutenção da Energisa, Moisés Maia, explica que é pacificado entre a Anatel (Agêncial Nacional de Telecomunicações) e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) que os postes sejam de uso mútuo, entre a concessionária de energia e as empresas de telecomunicações, portanto, para que as empresas utilizem desse recurso, há a necessidade de um planejamento e projeto de instalação que deve ser apresentado pela empresa à Energisa (concessionária em Mato Grosso) para que tenha autorização de uso.“Nesse primeiro momento nós vamos fazer essa etapa de organização, de limpeza junto com as empresas. Em um segundo momento, a Energisa irá fazer o corte dos fios das empresas que não estão devidamente regularizadas. Então, a gente pede sempre a compreensão também da população, caso não esteja utilizando uma internet devidamente regularizada junto com a Energisa, junto com a prefeitura, para ajudar a gente nesse processo, porque haverá interrupção do fornecimento do serviço”, disse.Em relação a quebra de cabos e/ou fios da telecomunicação, Maia ressalta também que dentro do perímetro urbano existe uma definição de metragem dos cabos e fios, de cinco metros de altura e pede que os condutores de veiculos de cargas se atentem para a altura de suas cargas, para evitar a interrupção do fornecimento de energia ou de internet e telefone. “Nós já temos nossos padrões de utilização e temos aquele espaço já suficiente para poder evitar isso [incidentes] aqui. Mas para isso a gente precisa da conscientização, de todos, que utilizem realmente o espaço necessário e as pessoas que passam com carga alta dão a devida atenção para evitar esse tipo de problema”, comentou.Um canal de comunicação entre a sociedade e a Prefeitura de Sinop foi criado pela Secretaria de Meio Ambiente para que denúncias relacionadas a desordem nos fios e cabos e/ou a quebra de fios por incidentes com veículos, sejam realizadas. O canal é no aplicativo de mensagens wahtsapp, via número 66 9.9651-2891, e será utilizado, também, para fiscalização por parte da concessinária de energia.“[a fiscalização será] através dos canais que foi desenvolvido. Nós temos um canal também e nós temos nossas equipes sempre passando pelo local. Temos na cultura da Energisa, o chamado ‘senso de dono’. Todas as nossas pessoas da Energisa, o nosso eletricista, também atuam como pessoas que vão, verificam, nos comunicam e também atuam normalizando essa situação, além dos canais tradicionais que nós temos”, explicou Maia.Na visão do gerente Operacional da GB Online, empresa de telecomunicação de Sinop, Jhonatan Nunes, o Programa Cidade Limpa vem para somar ao trabalho que a empresa realiza no dia a dia, e que contribui, também, para segurança dos trabalhadores das empresas provedoras.“Nós avaliamos positivamente, é algo que vem para somar. No dia a dia, hoje, nós já fazemos as limpezas de cabo, mas sabemos que quando junta todos os provedores, ela [a limpeza] fica mais assertiva. Não é só o nosso cabo que é limpo, não é só o nosso cabo que resolve o problema, esteticamente, todo o ambiente fica bom. E com esses mutirões, com essa parceria com a Prefeitura, com a Energisa proporciona facilidade. É uma questão de segurança, porque muitas vezes acontece de um cabo estar encostando num fio elétrico, uma árvore dando uma indução no cabo, isso aí tudo tem risco para os nossos colaboradores”, avaliou.A Prefeitura de Sinop desenvolveu o “Selo Cidade Lima – Empresa Amiga da Cidade”, que será distribuída às empresas de telecomunicações que aderirem ao programa e estiverem em dias e regularizadas junto ao município e à concessionária Energisa. A secretária de Governo e Planejamento Estratégico, Faira Strapazzon, explica que o incentivo visa sinalizar à população que existem empresas conscientes e que contribuem com a organização e desenvolvimento sustentável de Sinop.“Que empresas como essas, que estarão recebendo o selo por estar participando dessa ação, são empresas que estão em dia com a Prefeitura Municipal, ou seja, tem seu alvará, está realmente regularizada e em dia com o município e com a Energisa. Ela [concessionária] também possui um contrato para a liberação desses postes à terceiros, e eles precisam estar em dia, também, com o Meio Ambiente, precisa manter em ordem todo esse cabeamento. Então é um conjunto de ações e isso de certa forma estará garantindo a entrega do produto final. Então percebam, valorizem e estejam atentos, porque esse selo estará disponível em todas as empresas parceiras”, explicou.No momento, são oito empresas de telecomunicações que aderiram ao programa e contribuirão com o processo de limpeza do cabeamento e fiação, sendo elas: SATT Internet, Amigo Internet, Domina Net, Access Internet, GB Online, Claro, TwSpeed e Blvnet/Yknet.Em decorrência das várias ações que serão desenvolvidas na rede: levantamento, adequação da rede, identificação de cabos e retirada de cabos inoperantes, poderá acontecer de algumas empresas e residências ficarem, momentaneamente, sem o fornecimento de telecomunicações, o que implicará no desenvolvimento de algumas atividades empresariais, como a emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Para auxiliar nesse processo de intermediação entre Prefeitura, empresas de telecomunicações e empresários, estarão atuando a CDL e a ACES.Vanusa Ives, gerente da CDL Sinop, reconhece que o trabalho poderá trazer alguns incômodos, porém o benefício final é maior que o transtorno.“Nós estamos apoiando a Prefeitura nesse importante projeto, que é o Cidade Limpa, nessa importante etapa, que é a retirada da fiação, que é uma reclamação antiga já dos nossos empresários, da população em geral. Afinal, estamos falando aí de segurança de todos nós, dos munícipes. A CDL orienta nossos empresários a terem paciência nesse processo. Quem tem dúvida, liga na CDL, liga nos canais da Prefeitura que deixou oficial, também nos da Energisa, para estar se organizando ali nesses dias que vai estar passando ali na sua rua”, orientou.Fábio Migliorini, presidente da ACES, esclarece que a falta no fornecimento de internet já é histórica em Sinop em decorrência da desordem na rede do poste de energia e que a ação desenvolvida pelo Programa Cidade Limpa, trará benefícios a longo prazo.“Então é um remédio, talvez amargo, que a gente tem que tomar agora, por um período curto. Parabenizar a gestão do prefeito Roberto Dorner, o secretário de Meio Ambiente por tomar essa iniciativa, por tomar a frente. É um tema que não é popular, ele é indelicado, ele é um tema polêmico, mas ele vai organizar a cidade justamente por essas falhas e interrupções de internet. Além disso, dizer que a gente apoia também os bons provedores de internet, a gente sabe que várias empresas estão corretas, elas seguem as normas”, comentou Migliorini.Todas as ações desenvolvidas pelas empresas de telecomunicações que dependerem de alteração no fluxo do trânsito, serão acompanhadas e devidamente sinalizadas pela Guarda Civil Municipal (GCM). O comandante da GCM, Geraldo Campagnaro, pede que os condutores ao se aproximarem da região entre a avenida dos Jacarandás e avenida das Acácias, no avenida das Embaúbas, ao longo dessa semana, e perceberem a sinalização, que reduzam a velocidade e redobrem a atenção.

“Nós estaremos em todos os momentos possíveis dando esse suporte, fazendo a sinalização, cuidando da segurança, mas também da fluidez no local. Pedimos sim a todos os motoristas, a todos os motociclistas, aos ciclistas, aos pedestres que precisarem se deslocar, passando nesse momento, nesses locais, que assim que avistarem a equipe de trabalho, por gentileza, reduza a velocidade, redobre a atenção e cuide da sua segurança e cuide da segurança dos demais usuários das vias”, disse.



Cronograma



A avenida das Embaúbas, no Centro, é a primeira avenida a receber as ações do Programa Cidade Limpa. De hoje, 23 de setembro, até o dia 26, próxima sexta-feira, serão realizados os trabalhos no trecho entre a avenida dos Jacarandás e avenida das Sibipirunas. Entre os dias 29 de setembro, próxima segunda-feira, e três de outubro, sexta-feira da semana que vem, os trabalhos se concentrarão no trecho entre a avenida das Sibipirunas e avenida das Acácias. Já entre os dias seis e 10 de outubro, a força tarefa será no trecho entre a avenida das Acácias e avenida das Itaúbas.



As próximas avenidas a serem contempladas, será divulgada posteriormente pela concessionária Energisa. A Secretaria de Meio Ambiente ressalta que o trabalho poderá sofrer alterações, em decorrência das chuvas.