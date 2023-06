CSMP divulga edital de Remoção nº 625/2023

O Projeto Verde Novo promove no próximo sábado (1º de julho) uma ação em parceria com a cooperativa Unicred, que vai realizar o plantio de mais de 800 mudas de árvores na MT-251, em Cuiabá, (saída para Chapada dos Guimarães), entre o Supermercado Atacadão e a Fundação Bradesco, a partir das 7h30.

A ação faz parte do Dia C, Dia de Cooperar, uma data para incentivar práticas de voluntariado e confirmar o compromisso do cooperativismo com a construção de um mundo mais justo, equilibrado e próspero.

Serão plantadas mudas de árvores nativas e frutíferas do Cerrado.

O plantio será feito pelos colaboradores da instituição e pela comunidade local. Qualquer cidadão que queira colaborar com a arborização urbana de Cuiabá pode participar.

Durante o período de estiagem, de julho a novembro, a cooperativa irá fazer a manutenção das mudas e a irrigação do solo, enquanto não chove.

Mylena Petrucelli

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT