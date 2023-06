CSMP divulga listas definitivas de inscritos

Policiais militares do 1º Batalhão prenderam um homem de 46 anos por violência doméstica e ameaça, no final da noite desta quarta-feira (31.05), em Cuiabá. O suspeito foi preso após vizinhos flagrarem as agressões e denunciarem o crime.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 1º BPM foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal, no bairro Areão. No local, os policiais militares encontraram a vítima, de 52 anos, com ferimentos pelo corpo em frente a sua residência.

Em depoimento, a mulher afirmou que estava com seu esposo em um bar e, quando retornavam para a residência, entraram em contradições sobre irem para outro local. Ainda de acordo com a vítima, o suspeito ficou bastante exaltado ao ser contrariado e passou a agredi-la com socos pelo corpo, além de ter a jogado no chão.

O homem ainda teria quebrado um espelho e ameaçado a mulher de morte, momento em que vizinhos viram a briga e acionaram a Polícia Militar.

O suspeito foi encontrado no local da agressão e recebeu voz de prisão em flagrante pela equipe do 1º BPM, sendo encaminhado para o Plantão 24h da Delegacia da Mulher para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT