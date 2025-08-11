Política
CST da Saúde Indígena visita sede da AgSUS em Cuiabá
A Câmara Setorial Temática (CST) da Saúde Indígena da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou, na última sexta-feira (8), uma visita institucional à sede da Agência de Saúde Indígena (AgSUS), em Cuiabá.
A comitiva, composta pela presidente da CST, Paloma Velozo, pelo vice-presidente Sebastião Mendes de Arruda e pelo segundo secretário José Marcelo Gracioli Vilas Boas, foi recebidos pelo coordenador da AgSUS, Libério Uiagumeareu para uma reunião estratégica que abordou os desafios e as perspectivas no atendimento à saúde indígena no estado.
Na ocasião, os membros da CST reforçaram a importância da integração entre os governos federal e estadual, além da colaboração entre instituições parceiras, para assegurar avanços concretos na promoção e proteção da saúde das comunidades indígenas de Mato Grosso.
“Falamos sobre a importância de unir forças e trabalharmos juntos em prol da saúde indígena. Assumimos o compromisso de realizar um levantamento detalhado para identificar onde estão as maiores dificuldades, de modo que possamos apresentar essas demandas à Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e buscar soluções efetivas”, destacou a presidente Paloma Velozo.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Max Russi, idealizador da CST, também reforçou a importância da iniciativa.
“A saúde indígena precisa ser tratada como prioridade, pois envolve não apenas o atendimento médico, mas o respeito às culturas e às necessidades específicas de cada povo. Acompanhamos de perto o trabalho da Câmara Setorial e estamos comprometidos em somar esforços para garantir que os povos originários tenham acesso a um serviço de saúde digno, eficiente e humanizado”, afirmou o parlamentar.
O encontro marca mais um passo no trabalho da CST da Saúde Indígena, que tem como missão ouvir as comunidades, diagnosticar os principais gargalos e propor medidas que assegurem atendimento de qualidade e respeito às tradições culturais dos povos indígenas.
A AgSUS – é uma entidade privada, sem fins lucrativos, criada para oferecer suporte operacional à execução de políticas formuladas pelo Ministério da Saúde. Na área de Atenção à Saúde Indígena, atua em nível nacional para desenvolver e implementar ações voltadas à promoção da saúde, especialmente no âmbito da atenção primária, de forma complementar e colaborativa com os entes federativos.
Atualmente, a agência é responsável pelo atendimento de 10 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) dos 34 existentes no Brasil. Ainda este ano, está prevista a migração dos 24 distritos restantes para a gestão da AgSUS. Em Mato Grosso, o DSEI Cuiabá é atendido pela agência e conta com um escritório local integrado ao escritório regional, que oferece suporte estadual aos distritos já sob sua responsabilidade.
Fonte: ALMT – MT
ALMT, por meio de emenda do deputado Moretto, apoia 1º Rodeio Pela Vida em Araputanga
Com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o município de Araputanga viveu momentos de tradição, cultura e solidariedade com a realização do “1º Rodeio Pela Vida”, entre os dias 6 e 9 de agosto. O evento beneficente foi viabilizado por uma emenda parlamentar de R$ 600 mil do deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos). Toda a arrecadação foi destinada ao Hospital de Amor de Barretos (SP), referência nacional no tratamento e prevenção do câncer.
O recurso destinado pelo deputado Morreto garantiu a estrutura completa para a realização do rodeio. “É gratificante poder contribuir para uma causa tão importante. O Hospital de Amor é um exemplo de dedicação, atendimento humanizado e gratuito, salvando milhares de vidas todos os anos. Araputanga mostrou que, quando nos unimos, conseguimos transformar solidariedade em resultados concretos”, destacou o parlamentar.
O organizador do evento, José Uilson, ressaltou que o apoio foi decisivo. “Muitas famílias da nossa região já foram beneficiadas pelo Hospital de Amor. O rodeio foi pensado para ajudar a manter esse trabalho exemplar, e a parceria com o deputado Moretto foi fundamental para que tudo acontecesse”, afirmou.
O Hospital de Amor é reconhecido internacionalmente pela excelência no diagnóstico precoce e no tratamento humanizado de pacientes com câncer, oferecendo atendimento 100% gratuito.
A realização do 1º Rodeio Pela Vida, em Araputanga, reforça o compromisso da Assembleia Legislativa, por meio do trabalho do deputado Valmir Moretto, com ações que unem cultura e responsabilidade social, garantindo recursos para causas que salvam vidas.
Fonte: ALMT – MT
CST discute projeto de incentivo à agricultura familiar irrigada
A Câmara Setorial Temática (CST) “Relação entre a Consciência e os Valores Humanos com a Agricultura Familiar” da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou a quarta reunião ordinária na manhã desta segunda-feira (11). Durante o encontro, representante da Associação dos Produtores de Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigantes (Aprofir) apresentou o projeto AgroFamiliar 2025, de incentivo à agricultura familiar irrigada no Vale do Rio Cuiabá.
Consultor da Aprofir, o engenheiro agrônomo Almir Ferro contou que a iniciativa foi elaborada pela associação em parceria com a Frente Parlamentar da Agropecuária. “A irrigação é um fator muito importante no contexto da agricultura familiar. O projeto está sendo executado em dez municípios, incluindo Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Chapada dos Guimarães, Nobres, Rosário Oeste. O projeto prevê beneficiar 50 produtores por município, com 50 unidades de produção familiar irrigada”, explicou.
Com a irrigação, a expectativa é de aumento da produtividade, tornando possível a obtenção de mais de uma safra por ano. “Os equipamentos de irrigação vêm acoplados ao sistema fotovoltaico de energia solar, o que reduzirá significativamente os custos. O projeto inclui investimentos em correção do solo, captação e armazenamento de água com construção de açudes e poços semi artesianos, além da implementação do Sistema Barraginhas da Embrapa [de captação de água da chuva]. Além disso, o projeto também prevê capacitação e assistência técnica para os produtores, garantia da comercialização dos produtos nos polos de produção irrigada e fomento à regularização ambiental e fundiária dos imóveis rurais”, completou Almir Ferro.
Na reunião, ainda foi ouvida a especialista em direito ambiental Raquel Mendes, que defendeu a importância do Estado para orientar e apoiar os pequenos agricultores. Já a gerente de apoio à agricultura familiar da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Nathacha de Carvalho Luiz, destacou serviços de apoio oferecidos pela AMM para esse público. O suporte é dado na elaboração de projetos industriais e para regularização de impostos e emissão de notas fiscais, especialmente para a merenda escolar, junto à Secretaria de Estado de Fazenda. A instituição também atuou em parceria com a Assembleia para promover alterações de legislação com o objetivo de melhorar a regulamentação da atividade dos agricultores familiares, entre outas ações.
O presidente da CST, José Esteves de Lacerda Filho, solicitou que seja repassado todo o trabalho da AMM em relação às portarias que regem a agricultura familiar para avaliação do que pode ser simplificado. “70% dos alimentos na mesa da sociedade vem da agricultura familiar, mas a agricultura familiar tem sofrido muito com a falta de apoio, apoio técnico, apoio com linhas de crédito, regularização fundiária. Então nós precisamos fazer uma valorização do pequeno, do médio e do grande produtor de alimentos”, sustentou.
A Câmara Setorial Temática (CST) “Relação entre a Consciência e os Valores Humanos com a Agricultura Familiar” foi requerida pelo deputado estadual Júlio Campos (União) e instalada em maio deste ano.
Fonte: ALMT – MT
Desenvolve MT oferece crédito para jovens advogados da OAB-MT impulsionarem a carreira
Polícia Civil cumpre mandado de prisão de mulher suspeita de roubo em Colniza
Prefeita Flávia Moretti encaminha à Câmara proposta de lei que regulamenta Prêmio Saúde em Várzea Grande
Paula Calil realiza sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado
Polícia Civil cumpre mandado de prisão de mulher suspeita de roubo em Colniza
Uma mulher, de 31 anos, foi presa pela Polícia Civil, neste domingo (10.8), em Colniza. A prisão ocorreu em cumprimento...
Polícia Militar liberta vítima de cárcere privado e desarticula ponto de venda de drogas
Policiais militares do 3º Batalhão libertaram uma mulher vítima de violência doméstica e cárcere privado e fecharam um ponto de...
PM prende suspeito de agredir gestante de oito meses com chutes na barriga
Equipes militares da 2ª Companhia Independente prenderam, na manhã desta segunda-feira (11.8), um homem de 27 anos, suspeito de agredir...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
