CST discute nanotecnologia e uso de inteligência artificial para agricultura

Membros do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário de Mato Grosso e Socioeducativo (GMF) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), liderada pelo desembargador Orlando Perri, receberam da Igreja Assembleia de Deus 30 caixas com mais de 500 livros que foram arrecadados através de doações dos fiéis para a 'Campanha Leitura que Transforma'.

“É uma entrega importantíssima que vai ajudar na nossa campanha voltada para o sistema prisional. A Assembleia de Deus, depois da visita desembargador Orlando Perri, explicando sobre o objetivo da ‘Campanha Leitura que Transforma’, mobilizou os líderes para arrecadação desses livros que estamos levando para o GMF, cerca de 550 livros para somar com outras doações que já estão no Tribunal de Justiça. Vamos entregar na Secretaria de Estado de Segurança Pública para ser encaminhadas para as unidades prisionais abastecer as bibliotecas. A igreja é uma importante parceira que veio somar com o nosso trabalho de ressocialização”, declarou o gestor administrativo do GMF Lusanil Cruz.

A ação de parceria da Assembleia de Deus, organizada pelos pastores líderes religiosos, ao longo de 20 dias, resultou na arrecadação de livros de diversas áreas: educação do ensino médio, religiosos, Direito, além de revistas científicas.

O presidente do Conselho de Educação e Cultura da Assembleia de Deus, Valmir Nascimento, acredita na proposta do projeto realizado pelo GMF que utiliza a leitura como ferramenta para mudar a realidade das pessoas privadas de liberdade em presídios e unidades socioeducativas de Mato Grosso.

“A campanha de arrecadação foi um sucesso, nós reputamos como uma ação essencial, como forma de trabalhar a cultura, reconhecimento e a ressocialização dos encarcerados. Este resultado foi gerado com apoio dos nossos pastores e membros que ao longo de duas semanas trabalharam intensamente para juntar essa quantidade de livros que vai ser importante para este excelente trabalho realizado pelo Tribunal de Justiça. O projeto é sensacional, tem uma grande importância, por isso somos parceiros do judiciário. A igreja acredita que a entrega de livros vai agregar conhecimento intelectual, psicológico e emocional dessas pessoas, vai ser uma benção contribuir para melhoria desses seres humanos”, explicou o representante da Assembleia de Deus.

A ‘Campanha Leitura que Transforma’ tem como meta arrecadar 2 mil livros que serão destinados para as bibliotecas j á existentes, além da criação de novos espaços de leitura nas unidades socioeducativas do Estado, localizadas nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde e Sinop.

Os interessados em participar da campanha podem realizar a sua doação de livros até o dia 05 de agosto, em oito municípios de Mato Grosso, veja os pontos de coleta:

Barra do Garças – Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) Masculino

Rua Germano Bezerra, s/n.º – Bairro Santo Antônio

Telefone: (66) 3401-5906

Cáceres – Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) Masculino

Rua das Margaridas, s/n, Bairro Jardim Padre Paulo

Telefone: (65) 3222-2907

Cuiabá – CASE de Internação Masculino – Complexo Pomeri

Av. Dante Martins de Oliveira, s/nº, bairro Planalto

Telefone: (65) 3648-3221/ 3648-3201

Cuiabá – CASE de Internação Provisória Masculino – Complexo Pomeri

Av. Dante Martins de Oliveira, s/nº

Telefone: (65) 3648-3200/ 3648-3230

Cuiabá – CASE de Internação Provisória e Internação Feminina

Av. Dante Martins de Oliveira, s/nº

Telefone: (65) 3644-3947

Lucas do Rio Verde – CASE Masculino

Avenida da Fé, quadra 37 – Tessele

Telefone: (65) 3549-0210

Rondonópolis – CASE Masculino

Rua Leopoldina Pinho de Carvalho, s/n, Vila Aurora

Telefone: (66) 3422-6786

Sinop – Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) Masculino

Avenida das Figueiras, n.º 1.398 – Centro Norte

Telefone: (66) 3531-7024

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: arte colorida. Na parte superior está escrito: Projeto Leitura que Transforma, colabore com a ressocialização doando livros. A ilustração mostra uma pessoa caminhado em direção a um livro com as páginas abertas.

Carlos Celestino

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT