Cuiabá 303 anos: Jogos da Copa Cuiabá serão realizados até o próximo domingo (10)

O prefeito Emanuel Pinheiro abriu nesta quinta-feira (07) a 1ª Edição do Refestela Cuiabá. O evento, que integra o pacote de comemorações de aniversário de 303 anos da capital, está sendo realizado na Praça 08 de Abril, em um dos bairros mais tradicionais do município, o bairro Popular. Até o próximo domingo (10), a população conta com diversas atrações musicais, num espaço bem colorido e enfeitado de guarda-chuvas, que representa a alegria e o linguajar diferenciado do povo cuiabano.

Quando se fala em Cuiabá, o que remete à mente são as comidas típicas como a Maria Izabel, a farofa de banana, a paçoca de pilão, o sarapatel e os doces regionais como o de caju, o furrundu e a rapadura de cana. Essas são algumas das opções dispostas ao público que passar pela praça em frente ao restaurante Choppão.

“Esse é o charme, o glamour e a paixão de Cuiabá pela noite. É o verdadeiro resgate da cuiabania, no entorno da praça, com barraquinhas e comidas genuinamente cuiabanas. É a oportunidade das famílias e a comunidade de se confraternizarem, de viverem esse momento festivo, do prazer e da alegria de viver na nossa querida e amada cidade verde”, declarou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, no ato do lançamento dos festejos dos 303 anos.

Durante a abertura do evento cultural, dois estabelecimentos foram homenageados pela gestão Emanuel Pinheiro, pelo tempo de atuação e representatividade do segmento em Cuiabá. São eles: o Zé Dog, do comerciante José de Souza, que há mais de duas décadas vende cachorro-quente na Avenida Isaac Póvoas, e o Zé do Espeto, que pertence a José Alberto Vieira, e que tem mais de 43 anos de mercado. Atualmente o estabelecimento está localizado no bairro Areão.

O festival gastronômico e cultural, que é uma iniciativa da gestão Emanuel Pinheiro, está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. “Esse é mais um evento especial que programamos dando continuidade às atividades em comemoração aos 303 anos de Cuiabá, com objetivo de incentivar a integração cultural e a economia criativa. Estão todos convidados para participar desse belíssimo festival, que ocorre entre os dias 7 e 10 de abril, e que contará com várias atrações”, convidou o secretário Aluízio Leite.

A programação terá entrada gratuita, a partir das 17h30 e seguirá os cuidados e medidas de biossegurança contra a Covid-19.

“O Refestela é o resgate do comportamento, da alma e o amor do cuiabano pelo amor em viver em família e em comunidade. Isso é o amor por Cuiabá. Festas como essa resgatam a geração de ouro da nossa querida Cuiabá”, finalizou.