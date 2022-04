Cuiabá 303 anos: Real Parque, Jardim Paulicéia e Jardim Cuiabá já foram contemplados com asfalto e creche

As Bibliotecas Públicas Municipais ‘Saber com Sabor’ estão fazendo uma ação especial para comemorar os 303 anos de Cuiabá. O Projeto ‘Livro Esquecido’ pretende espalhar pela Capital cerca de 2 mil exemplares de livros de conteúdos variados, do infantil ao adulto. A intenção é proporcionar o acesso à leitura as pessoas que não teriam condições de frequentarem esses espaços.

A ação começou na quarta-feira (6), no bairro Pedra 90 e, a ideia é bem simples, as bibliotecas estão disponibilizando livros provenientes de doações da sociedade cuiabana, para serem “esquecidos”, de propósito, nos quatro cantos da cidade, em locais públicos e de grande circulação de pessoas. Entre os locais escolhidos, estão as praças, parques, pontos e terminais de ônibus, de diferentes itinerários nos bairros da Grande Cuiabá.

A coordenadora das Bibliotecas Pública Municipais ‘Saber com Sabor’, Edvair Pereira Alves contou que o projeto, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação desde 2015, é inspirado no conceito de Bookcrossing, criado nos EUA no começo dos anos 2000. “Combinando leitura e urbanidade, o conceito é convidar os leitores a lerem os livros e deixá-los em algum local, para que outras pessoas encontrem, leiam, e voltem a abandoná-los, numa espécie de cadeia em favor do acesso à leitura. Há diferentes versões do Bookcrossing espalhadas por cidades do Brasil e do mundo”, contou a coordenadora das Bibliotecas Saber com Sabor, Edvair Pereira Alves.

Os livros esquecidos são de escritores da nossa terra, todos reconhecidos como grandes divulgadores da Cultura local. Entre eles estão obras do escritor e historiador Moisés Martins ‘A força da fala no dizer cuiabano’, ‘Remedeia com que tem’ de Guapo; ‘Mania de cuiabania’ de Rafael da Cruz Mestre, ‘História de Mato Grosso’ de Pedro Félix, ‘Águas de meditações’, de Silva Freire, entre outros. Também estão sendo esquecidas biografias de autores nacionais, literatura infantil, infanto-juvenil, brasileira e estrangeira, contos, poemas, romances e crônicas.