Cuiabá 303 anos: Secretário de Cultura prestigia lançamento do curta “Angelus Novus”

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, participou na noite desta quarta-feira (06), da estreia do curta-metragem “Angelus Novus”, do cineasta Luiz Borges, no Teatro Zulmira Canavarros. O evento integra a programação em comemoração ao aniversário de 303 anos de Capital.

O curta-metragem “Angelus Novus: na boca da noite anuncia a derrocada do Anticristo” tem 21 minutos de duração e remete a um tempo marcado pela luta no enfrentamento à pandemia da covid-19.

“Hoje é um dia muito feliz, eu enquanto cuiabano poder lançar meu filme durante as comemorações do aniversário de Cuiabá, um filme onde a cidade é um personagem presente no drama das pessoas que perderam as vidas e os que sobreviveram a essa pandemia. Angelus Novus é um filme intenso, mas com uma mensagem positiva que mostra que Cuiabá é a cidade do siriri e do cururu, mas também a terra do cinema”, disse Luiz Borges.

O filme foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio de edital da Secretaria de Estado de Cultura, Esportes e Lazer (Secel/MT), e conta com apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Ação Social da Assembleia Legislativa, do Instituto de Geografia, História e Documentação da Universidade Federal de Mato Grosso (IGHD/UFMT), da Casa Aldeia, do Cineclube Coxiponés, entre outros.

“A Secretaria de Cultura tem por objetivo fortalecer os segmentos culturais do município de Cuiabá, e hoje temos a oportunidade de acompanhar essa estreia maravilhosa do curta-metragem do Luiz Borges, que retrata episódios ocorridos durante a pandemia. Então, o Luiz que é um produtor cultural renomado e conhecido pelo seu talento, merece ser incentivado e é por isso que nós da Prefeitura optamos por estar presente nesse projeto desse grande cineasta”, destacou o secretário Aluízio Leite.

Produção

Cuiabano, o cineasta Luiz Borges é pesquisador, escritor e assina 20 edições do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, um projeto idealizado por ele na década de 1990. Além disso, também é roteirista e diretor do curta-metragem “A Cilada com os Cinco Morenos”, que em 2001, conquistou o prêmio de Melhor Filme no 4º Brazilian Film Festival of Miami.

A produção executiva de Angelus Novus é assinada por Daniele Borges e a direção de produção é de Paula Dias. Outros 35 profissionais estão diretamente vinculados ao projeto. Júlio Tavares, é o responsável pela equipe de arte, o figurino é de Jane Klitzke e maquiagem de Deia Okamura. Já na direção de som, está Yuri Kopcak; a trilha sonora original é do músico Danilo Barreiro e a montagem e a direção de fotografia são assinadas por André Luís da Cunha. Na edição de som e mixagem está Micael Guimarães. Outros 35 membros da equipe são profissionais mato-grossenses.