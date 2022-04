Cuiabá 303 anos: Servidora contribui para o desenvolvimento da cidade há 43 anos

Na semana de comemorações do aniversário de 303 anos de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro recepcionou a chegada de 52 novos servidores aprovados no primeiro concurso público voltado exclusivamente para atender às demandas da Secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa Com Deficiência em 2019. Com mais essa convocação, 110 novos profissionais passam a integrar o quadro da pasta social do município. Em 2021 foram 58 nomeações. No total, a gestão Emanuel Pinheiro realizou a convocação de 376 servidores para atuação. O ato aconteceu nesta sexta-feira (07), no audotório da Secretaria, sendo o último dia do ciclo de capacitações realizada desde a última segunda-feira (04).

“Fiz questão em estar presente nesse momento de ação de acolhimento e capacitação para demonstrar que na gestão Emanuel Pinheiro o servidor público faz a diferença. Aqui vocês serão valorizados, respeitados, incentivados, os direitos e conquistas serão sagrados, e vocês terão sempre o sentimento de ter uma gestão parceira. Como disse logo no meu primeiro ano de mandato em 2017 e reafirmei em 2021. Não quero o servidor nem na minha frente, nem atrás, mas sim ao meu lado. Ajudar a fazer a diferença em Cuiabá”, declarou o prefeito Emanuel Pinheiro.

A homologação do concurso público ocorreu em 25 de novembro de 2019 e a posse no mês de fevereiro de 2020. Sendo a prova objetiva realizada no dia 22 de setembro de 2019. Mesmo diante da pandemia, foi possível a convocação e nomeação dos aprovados, pois foi criado pela gestão Emanuel Pinheiro, o projeto Papel Zero. Os atos foram realizados 100% virtuais. “Vocês novos servidores tem a missão de darem sequência a nossa grande família chamada Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. É aqui que são construídas as políticas públicas voltadas as pessoas em situação de vulnerabilidade social da nossa cidade. Temos que avançar cada vez mais nas políticas públicas de igualdade, inclusão, justiça social, promoção e prioridade a vida de quem mais precisa”, destacou Pinheiro.

“A Assistência Social tem como madrinha a primeira-dama Márcia Pinheiro e temos como compromisso das condições para oferecer mais dignidade, como o Qualifica Cuiabá 300. Como prefeito da capital, dou as boas vindas, Vocês estão em casa. Nos ajudem a transformar a nossa cidade. Nos ajudem a população ver que a Assistência Social luta para dar espaço e oportunidade para todos”, acrescentou o chefe do Executivo Municipal.

A secretária-adjunta, Clausi Barbosa reforçou que a Assistência Social ganha com mais ssa convocação de novos servidores. “Passamos uma semana inteira trocando informações com todos vocês. Somos muito gratos e tenho a certeza que vocês irão somar e muito com o trabalho desenvolvido da política municipal de assistência social”, garantiu Clausi Barbosa.

A secretária municipal de Gestão, Ellaine Mendes, presente ao evento, informou aos novos servidores que a Prefeitura de Cuiabá mantém um fundo para qualificação dos servidores. “Vocês já devem ter ouvido dizer, mas agora terão a oportunidade de confirmar. A gestão Emanuel Pinheiro tem como principal bandeira a valorização profissional. Estamos aqui para ouvir vocês. Em breve teremos também a Escola dos Servidores. Estamos trabalhando para cada vez mais oferecer melhores condições de trabalho a todos.Sejam muito bem vindos e sucesso nessa nova caminhada”, informou Ellaine Mendes.

Vânia Castro passou para o cargo de Assistente Social e foi a escolhida para representar os novos convocados. “Estou muito feiz em saber que vou poder contribuir com uma gestão que trabalha pautado na humanização dos serviços. Além é claro, de ser uma gestão que valoriza o servidor público. Hoje estou sendo contemplada e muito agradecida por uma semana de acolhimento. Estou cheia de expectativas para comera a atuar em uma das unidades socioassistenciais do município”, agradeceu a nova servidora.