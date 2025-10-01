Cuiabá
Cuiabá amplia oportunidades de esporte e lazer para terceira idade
A Prefeitura de Cuiabá tem reforçado o papel do esporte e do lazer como instrumentos de inclusão, saúde e convivência social para a terceira idade. Por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a gestão ampliou as oportunidades de acesso a atividades físicas, com destaque para a Escolinha de Esportes, que oferece turmas específicas para idosos, e o projeto Escola na Comunidade, que abre as quadras de escolas municipais fora do horário regular de aulas. Ao todo, 250 idosos estão matriculados em diferentes modalidades esportivas, distribuídas em seis unidades da capital, contemplando bairros e distritos de todas as regiões.
De acordo com o secretário de Esportes e Lazer, Jefferson Neves, a prática esportiva vai muito além da atividade física: é uma política de saúde e de fortalecimento de vínculos.
“Em Cuiabá, trabalhamos para que o idoso seja parte ativa da sociedade. O esporte é prevenção, integração e bem-estar. Hoje temos idosos participando das nossas escolinhas e dos treinos funcionais no Escola na Comunidade, o que mostra que a idade não é barreira para viver com qualidade”, destacou.
A data ganha ainda mais relevância nesta quarta-feira (1°), quando é celebrado o Dia Mundial do Idoso, momento de reflexão sobre a importância de políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo e saudável.
Atualmente, 20 escolas municipais integram o Escola na Comunidade, oferecendo modalidades como futsal, vôlei, basquete e treino funcional, com a participação de moradores de todas as idades, inclusive idosos com mais de 70 anos. Já nas escolinhas, as vagas são divididas entre categorias infantil, juvenil, adulto, melhor idade e adaptada (para pessoas com deficiência).
O compromisso da Prefeitura com a qualidade de vida da pessoa idosa também se estende a outras áreas. Em setembro, os 97 internos do Abrigo Bom Jesus vivenciaram uma experiência inédita: um projeto-piloto de terapia com cães, promovido pela Diretoria de Bem-Estar Animal. A iniciativa tem como objetivo estimular aspectos cognitivos, afetivos e psicológicos, proporcionando momentos de alegria e acolhimento.
Além disso, a gestão municipal garantiu a cessão da área da antiga Escola Estadual Maria Eliza Bocaiúva, no bairro Dom Aquino, que será transformada em um centro de convivência com foco em idosos e adolescentes, incluindo piscina para hidroginástica, quadra poliesportiva e espaços culturais.
Na rede socioassistencial, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão mantém quatro Centros de Convivência para Idosos (CCIs), onde são realizadas oficinas da memória, aulas de dança, fisioterapia, rodas de conversa, palestras e atividades físicas em piscinas aquecidas.
Para o prefeito Abilio Brunini, a soma de ações mostra que Cuiabá tem priorizado políticas públicas que colocam o idoso como protagonista.
“Estamos trabalhando para que cada idoso tenha acesso a esporte, lazer, saúde e convivência. Queremos que se sintam respeitados e reconhecidos como parte fundamental da nossa sociedade”, afirmou.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá encerra inscrições para processo seletivo da Educação na quinta (2)
Terminam na quinta-feira (2) as inscrições para o processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação (SME), vinculada à Prefeitura de Cuiabá. São oferecidas 1.985 vagas em funções de nível médio e superior para contratos temporários. Importante destacar que se trata de contratações temporárias, ou seja, os profissionais irão substituir servidores com contratos prestes a vencer. Portanto, não haverá aumento no quadro de funcionários públicos.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site www.selecon.org.br. As provas ocorrerão no dia 19 de outubro deste ano, das 8h às 11h para cargos de nível superior e das 14h às 17h para cargos de nível médio.
O valor da inscrição é de R$ 75 para nível médio e R$ 85 para nível superior.
A íntegra do edital, com informações sobre critérios para pedidos de isenção da taxa de inscrição, está disponível na edição suplementar da Gazeta Municipal, publicada em 28 de agosto.
As vagas de nível médio incluem funções como instrutor e intérprete de Libras, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura (auxiliar de serviços gerais e motorista com CNH D), além de Técnico em Nutrição Escolar (merendeira).
Para candidatos com formação superior, há oportunidades para professor nas áreas de Artes, Inglês, Educação Física e Pedagogia, além de Técnico de Nível Superior nas especialidades de Assistência Social, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental e Sanitarista, Engenharia Civil, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia.
No momento da inscrição, o candidato deve escolher a regional de atuação — Norte, Sul, Leste, Oeste ou Escolas do Campo, sendo esta última a única com subopção de unidade escolar.
A seleção será composta por prova objetiva, no dia 19 de outubro, com questões de conhecimentos básicos e específicos. Para cargos de nível superior, haverá também avaliação de títulos. O resultado final está previsto para 28 de novembro.
O edital completo, com todas as informações sobre requisitos, etapas e atribuições dos cargos, está disponível no site do Instituto Selecon.
São oferecidas 105 vagas para professor de Educação Artística/Arte, 63 para Educação Física, 294 para Pedagogia e outras 42 para pedagogos que atuarão em salas de recursos multifuncionais.
Haverá ainda cadastro de reserva para professores de Inglês. Para essas funções, o salário inicial será de R$ 3.990,97. A jornada de trabalho dos professores será definida conforme a necessidade da administração pública.
O conteúdo programático das provas está disponível no anexo VIII do edital.
#PraCegoVer
A foto mostra a fachada do prédio da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Cuiabá. É possível visualizar o brasão do município e as letras em destaque que formam a palavra “Secretaria Municipal de Educação”.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Câmara recebe alunos de Direito em visita técnica pelo Legislativo
Thalita Queiroz 
Os alunos do curso de Direito da Universidade de Cuiabá (UNIC) realizaram, na manhã desta terça-feira (30), uma visita técnica à Câmara Municipal de Cuiabá com o intuito de conhecer o funcionamento do Legislativo e o papel que os parlamentares têm na vida da comunidade cuiabana. Para Bruno Camelo, coordenador do curso, trazer os estudantes já em final de jornada acadêmica para colher informações sobre a Casa de Leis é um trabalho de campo que a faculdade por si só não realiza, então a parceria com a Câmara de Cuiabá se coloca como uma alternativa de contribuir com a formação dos alunos.
“Durante a graduação, a gente não tem um ponto específico só para estudar cada poder. Conhecer a Câmara faz com que, principalmente, os que já estão na reta final, tomem um rumo a mais. Conhecendo na prática coisas que eles viram lá em Direito Constitucional, no início do curso, faz   compreenderem qual caminho seguir, qual é o papel de cada pessoa dentro da sociedade e até o porquê”, pontuou Bruno.
A iniciativa parte de uma ação do Núcleo de Práticas Jurídicas da faculdade, que, por meio de convênios com instituições, como a Câmara Municipal de Cuiabá, traz aos alunos a vivência de um dia que foge à apenas teoria em sala de aula. Quem esclarece sobre isso é professora Laila Allemand, coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Cuiabá.
“Os convênios que são realizados com as instituições, entidades, órgãos públicos, são fundamentais para que os acadêmicos realmente possam viver como é que aquilo que é aprendido em sala de aula efetivamente é aplicado no dia a dia. A Assembleia Legislativa, assim como a Câmara Municipal, são pioneiras em ceder espaço para que os alunos e possam materializar, sedimentar aquilo que eles estudam durante a graduação”, explicou Laila.
Para Marcos Aurélio, aluno do nono semestre de Direito, a parceria vem como uma inovação ao modo de aprender. “Eu acho extremamente importante pelo fato que 90% das cidades não fazem esse tipo de conhecimento. Muitos alunos de Direito se formam sem nem ter noção de como é que funciona a política da própria cidade”, argumentou.
As visitas técnicas são parte de um trabalho realizado pela Câmara Municipal de Cuiabá, por meio da Escola do Legislativo, que visa apresentar a Casa de Leis para acadêmicos em diversas formações.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
