Cuiabá amplia oportunidades de esporte e lazer para terceira idade

A Prefeitura de Cuiabá tem reforçado o papel do esporte e do lazer como instrumentos de inclusão, saúde e convivência social para a terceira idade. Por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a gestão ampliou as oportunidades de acesso a atividades físicas, com destaque para a Escolinha de Esportes, que oferece turmas específicas para idosos, e o projeto Escola na Comunidade, que abre as quadras de escolas municipais fora do horário regular de aulas. Ao todo, 250 idosos estão matriculados em diferentes modalidades esportivas, distribuídas em seis unidades da capital, contemplando bairros e distritos de todas as regiões.

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer, Jefferson Neves, a prática esportiva vai muito além da atividade física: é uma política de saúde e de fortalecimento de vínculos.

“Em Cuiabá, trabalhamos para que o idoso seja parte ativa da sociedade. O esporte é prevenção, integração e bem-estar. Hoje temos idosos participando das nossas escolinhas e dos treinos funcionais no Escola na Comunidade, o que mostra que a idade não é barreira para viver com qualidade”, destacou.

A data ganha ainda mais relevância nesta quarta-feira (1°), quando é celebrado o Dia Mundial do Idoso, momento de reflexão sobre a importância de políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo e saudável.

Atualmente, 20 escolas municipais integram o Escola na Comunidade, oferecendo modalidades como futsal, vôlei, basquete e treino funcional, com a participação de moradores de todas as idades, inclusive idosos com mais de 70 anos. Já nas escolinhas, as vagas são divididas entre categorias infantil, juvenil, adulto, melhor idade e adaptada (para pessoas com deficiência).

O compromisso da Prefeitura com a qualidade de vida da pessoa idosa também se estende a outras áreas. Em setembro, os 97 internos do Abrigo Bom Jesus vivenciaram uma experiência inédita: um projeto-piloto de terapia com cães, promovido pela Diretoria de Bem-Estar Animal. A iniciativa tem como objetivo estimular aspectos cognitivos, afetivos e psicológicos, proporcionando momentos de alegria e acolhimento.

Além disso, a gestão municipal garantiu a cessão da área da antiga Escola Estadual Maria Eliza Bocaiúva, no bairro Dom Aquino, que será transformada em um centro de convivência com foco em idosos e adolescentes, incluindo piscina para hidroginástica, quadra poliesportiva e espaços culturais.

Na rede socioassistencial, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão mantém quatro Centros de Convivência para Idosos (CCIs), onde são realizadas oficinas da memória, aulas de dança, fisioterapia, rodas de conversa, palestras e atividades físicas em piscinas aquecidas.

Para o prefeito Abilio Brunini, a soma de ações mostra que Cuiabá tem priorizado políticas públicas que colocam o idoso como protagonista.

“Estamos trabalhando para que cada idoso tenha acesso a esporte, lazer, saúde e convivência. Queremos que se sintam respeitados e reconhecidos como parte fundamental da nossa sociedade”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT