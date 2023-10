Cuiabá busca investimentos de R$ 70 milhões do BID Pantanal para fortalecer a agricultura familiar na região

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico – SMATED tem estreitado significativamente a cooperação com o Governo Federal, em particular com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA. Através do Ministério, a Secretaria está pleiteando recursos do Programa BID Pantanal, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para os projetos na região do Pantanal nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A Superintendência de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (SFA-MT) já realizou visitas aos 12 municípios da Baixada Cuiabana que fazem parte do programa BID Pantanal. Durante essas visitas, a equipe da SFA-MT teve a oportunidade de conhecer as propostas de projetos locais. Entre os lugares visitados, três fazem parte do Programa Agro da Gente, criado na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, com o objetivo de fortalecer e desenvolver as cadeias produtivas da zona rural do município. A equipe da SFA-MT visitou uma propriedade que tem produção de mel, uma que produz leite e derivados e uma que produz hortaliças por meio da hidroponia.

“Nossa equipe colaborou ativamente na apresentação de políticas públicas direcionadas ao setor rural de nosso município. Desenvolvemos ações em diversas cadeias produtivas, e com base no trabalho consistente que vem sendo realizado, Cuiabá pleiteou recursos da ordem de aproximadamente setenta milhões de reais, que acreditamos que serão aprovados devido à sólida fundamentação das iniciativas e ao apoio que temos recebido da comunidade rural. Esses recursos serão destinados a diversas áreas, incluindo apicultura, piscicultura, bovinocultura leiteira, bem como o setor de frutas, legumes e verduras (FLV). Além disso, serão investidos na cadeia produtiva de peixes. Estamos igualmente empenhados em aprimorar a infraestrutura de acesso à produção e em promover o uso de energia fotovoltaica, visando à sustentabilidade e a projetos de irrigação para atender às necessidades do setor produtivo. É importante ressaltar que todas essas ações serão conduzidas com o compromisso de respeitar o meio ambiente”, informou o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

Vuolo agradeceu ao ministro Carlos Fávaro, ao superintendente da SFA-MT, Maurício Munhoz e a toda a equipe técnica do MAPA pelo apoio e esforços na formação das parcerias. “A parceria entre o governo municipal de Cuiabá e o Governo Federal, com o apoio financeiro necessário, torna nossa meta de melhorar a qualidade de vida do homem do campo mais alcançável. Seguimos a orientação do prefeito Emanuel Pinheiro, pois não podemos alcançar nossos objetivos sozinhos e, portanto, estamos alinhados com o Governo Federal nesse esforço conjunto. Estamos entusiasmados e ansiosos para progredir nesse setor e fortalecer ainda mais a economia de Cuiabá em colaboração com os pequenos produtores dentro do município”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT