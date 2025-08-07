Connect with us

Cuiabá

Cuiabá capacita professores para uso de laboratório e alfabetização científica

07/08/2025

Os métodos de alfabetização científica, o ensino de ciências e o uso de laboratórios didáticos móveis nas escolas de educação básica são temas debatidos em um curso de formação continuada realizado pela Secretaria Municipal de Educação (SME), vinculada à Prefeitura de Cuiabá.

O evento, realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso, teve início na terça-feira (5) e será concluído na sexta-feira (8). Em três dias, mais de 100 profissionais da educação serão devidamente qualificados, incluindo professores da educação infantil e do ensino fundamental, coordenadores pedagógicos e técnicos de multimeios.

O secretário de Educação, Amauri Monges Fernandes, destacou a importância de discutir o conteúdo científico no ambiente escolar, estimulando o conhecimento dos professores e gestores escolares.

“Nós queremos desenvolver a aptidão dos professores e coordenadores na área de Ciências. As disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática são a base de toda a formação, mas a Ciência ajuda, transversalmente, a melhorar também a aprendizagem das crianças. Estamos investindo na formação desses profissionais para aplicação eficiente da metodologia nas escolas”, afirmou.

O professor de Biologia Leodenil Alves Duarte, também mentor de aprendizagem da SME, explica que o uso de laboratórios didáticos móveis é incentivado para ampliar o conhecimento científico, principalmente nas séries iniciais.

“A partir deste ano, todos os professores estão passando por essa formação, que é dividida em três etapas. A primeira ocorreu em abril e maio, quando os professores produziram aulas com base no uso desses laboratórios. Agora, estamos na fase de troca de experiências.”

Uma das palestras do evento foi conduzida pelo próprio Leodenil Alves, com o tema “A experimentação na Alfabetização Científica e o uso de Laboratório Didático”.

A principal finalidade da formação é subsidiar os professores no planejamento e execução de aulas que potencializem a utilização de recursos tecnológicos no cotidiano das unidades educacionais. Além disso, busca contribuir com o fortalecimento da aprendizagem no âmbito da Alfabetização Científica, com interface CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente).

O encontro presencial ocorre entre os dias 5 e 8 de agosto de 2025 e inclui a “Troca de Experiências” das práticas pedagógicas realizadas durante o 1º semestre, com o uso do LDM. Após a seleção, os relatórios enviados pelos participantes no primeiro semestre de 2025 serão apresentados pelos professores com apoio e orientação dos coordenadores pedagógicos.

Entre os objetivos e metas da formação, destacam-se:

• Capacitar 100% dos professores e demais profissionais designados para o uso pedagógico dos Laboratórios Didáticos Móveis de Ciências.

• Garantir o uso efetivo dos LDMs nas unidades educacionais que os possuem.

• Fortalecer e implementar a Alfabetização Científica, possibilitando a formação de pessoas que reconheçam conceitos científicos e as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente.

Está prevista, para outubro de 2025, a culminância de toda a formação continuada, com uma Mostra Pedagógica, Cultural e Científica da Rede Municipal ou das Unidades Educacionais, apresentando práticas exitosas com o uso dos LDMs.

Toda a capacitação está sendo conduzida pelos mentores de aprendizagem Edilaine Maria Mendes Ferreira e Leodenil Alves Duarte, mestres e responsáveis pelo projeto.

Para mais informações sobre o projeto, entre em contato com a Coordenadoria Técnica de Formação Continuada (CTFC/CTE/DGE/SME), pelo e-mail: [email protected].

Entenda

O Laboratório Didático Móvel (LDM) é uma unidade que reúne materiais e equipamentos para aulas práticas de Ciências, como Biologia, Química e Física, voltado a escolas que não possuem um laboratório tradicional. Ele permite que os alunos tenham contato com experimentos e recursos que normalmente não estariam disponíveis em sala de aula, facilitando o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades.

