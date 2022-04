“Cuiabá completa 303 anos com investimentos à altura de sua importância para o Estado”, destaca governador

Somente nas principais obras, mais de R$ 1,5 bilhão está sendo aplicado na Capital, em áreas como Infraestrutura, Mobilidade Urbana, Saúde, Segurança e Educação.

“Fui prefeito de Cuiabá e conheço de perto os desafios que a cidade precisa para avançar. Aqui no Governo, temos feito um investimento recorde para trazer mais desenvolvimento e qualidade de vida à população cuiabana. São hospitais, escolas, asfalto, delegacias, auxílios na área social… Cuiabá completa 303 anos com investimentos à altura de sua importância para o Estado”, afirmou.

Mauro Mendes destacou que a Saúde tem sido uma das grandes prioridades do Estado para Cuiabá. Na atual gestão, além de reabrir, modernizar e ampliar o Hospital Estadual Santa Casa, foram retomadas as obras dos hospitais Central e Julio Muller, que estavam paradas há muito tempo.

“Esses dois hospitais vão suprir a grande demanda da média e alta complexidade de Mato Grosso. É importante lembrar também que, durante a pandemia, abrimos o Centro de Triagem, que atendeu mais de 340 mil pessoas, oferecendo testes, consultas, tomografia e até medicamentos com a devida prescrição. Foi uma iniciativa que ajudou a salvar incontáveis vidas”.

A Infraestrutura não fica para trás: já foi entregue a restauração da Estrada de Chapada entre a Fundação Bradesco e trevo do Manso, o asfalto ligando a estrada de Chapada ao Coxipó do Ouro e a duplicação da Avenida Parque do Barbado.

Também está em andamento a ponte entre o Parque Atalaia e o Parque do Lago, a restauração da Avenida 8 de Abril e da Trincheira Jurumirim e o asfalto novo no Distrito Industrial. E a obra do Rodoanel já está em fase final de licitação e as obras devem iniciar ainda neste ano.

“Ainda colocamos um ponto final no triste episódio de corrupção envolvendo o VLT. A licitação do BRT já foi concluída e em breve as obras vão começar. O modal é moderno, confortável, não poluente, terá uma tarifa mais barata e mais flexibilidade de rotas para atender a população”.

O governador ressaltou os avanços para a Educação, com a entrega da nova escola Dr. Mário de Castro e da Escola Técnica Estadual, e as reformas gerais nas escolas Hermelinda de Figueiredo e Cleinia Rosalina. Outras quatro escolas novas estão em processo de licitação e serão construídas em breve, sem contar as dezenas de unidades que estão passando por reformas e melhorias estruturais.

“Há alguns anos, éramos manchete nacional por conta de escolas de lata. Hoje a realidade é inversa. As escolas que estamos entregando contam com uma estrutura que não perde em nada para qualquer escola particular. E todas as unidades que ainda não tinham climatização estão recebendo aparelhos de ar-condicionado, para dar mais conforto aos estudantes e profissionais de Educação. Os professores da rede ainda receberam verba para a compra de notebook e plano de internet”.

Na área social, liderada voluntariamente pela primeira-dama Virginia Mendes, as ações também foram robustas, de acordo com o governador.

“Entregamos mais de 130 mil cestas básicas para a população vulnerável da Capital. E mais de 6 mil famílias cuiabanas estão recebendo o auxílio do SER Família Emergencial. Esse valor mensal ajuda a colocar comida na mesa dessas pessoas e isso faz toda a diferença. Sempre digo que é nosso dever ajudar a todos, mas especialmente aqueles que mais precisam”, completou.