Cuiabá
Cuiabá constrói o Plano de Ação da Política Municipal de Arborização
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, está desenvolvendo o plano de ação com foco exclusivo na Política Municipal de Arborização Urbana de Cuiabá (PMAR). As equipes estiveram reunidas com o apoio da equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Orçamento, na terça-feira (21) e quarta-feira (22), no Horto Florestal Tote Garcia, para debater o assunto. São profissionais com expertise, tendo em vista que atuaram na elaboração da minuta da PMAR, cujo documento segue o trâmite legal junto à Procuradoria-Geral do Município, para posterior encaminhamento à Câmara Municipal.
O plano de ação tem o objetivo de definir estratégias, programas e projetos voltados à implantação e ao fortalecimento da política de arborização urbana no município. Todas as ações propostas se restringem às questões relacionadas à arborização urbana de Cuiabá, visando promover um planejamento eficiente, sustentável e integrado às demais políticas públicas urbanas. A metodologia para a elaboração do Plano de Ação foi facilitada pela Diretoria Técnica de Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento.
Dentro desse contexto, o Horto Florestal Tote Garcia é considerado um instrumento fundamental de apoio à execução da política e do plano de ação, que prevê a restauração completa do local por meio de um projeto específico que abrangerá todas as suas áreas.
A parte do Horto com acesso pela Rua Ivan Rodrigues será destinada às atividades de educação ambiental, enquanto a outra, com acesso pela Rua Antônio Dorileo, concentrará os canteiros, viveiros e estufas responsáveis pela produção de mudas que subsidiarão o plantio em toda a cidade.
O plano também contempla a avaliação da capacidade produtiva do Horto, de modo a estimar o potencial de expansão do plantio de mudas em Cuiabá a partir dessa produção. “Também serão detalhados os programas e projetos complementares que darão suporte à execução da política de arborização, incluindo estimativas de orçamento, logística, transporte, aquisição de materiais e equipamentos, bem como a alocação de mão de obra e recursos humanos da própria estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano”, explicou o diretor técnico de Patrimônio Histórico da secretaria, Josino Bisneto Moura.
Para a elaboração desse plano de ação, está sendo adotada uma metodologia estruturada, contemplando técnicas participativas e de planejamento estratégico. “Nosso objetivo é garantir que as prioridades do governo sejam construídas de forma integrada, transparente e com foco em resultados concretos para Cuiabá”, destacou o secretário municipal de Planejamento Estratégico, Murilo Bianchini.
A diretora técnica de Planejamento Estratégico, Silvina Maria dos Anjos, explicou que foi aplicada a Técnica do Post-it, que consiste na construção de uma árvore de ações estratégicas e tarefas, permitindo a identificação e organização das possíveis iniciativas a serem desenvolvidas.
Outra metodologia adotada foi a 5W2H, reconhecida como ferramenta que possibilita detalhar cada ação segundo sete dimensões fundamentais: What (o que será feito), Why (por que será feito), Where (onde será feito), When (quando será feito), Who (quem será responsável), How (como será feito) e How much (quanto custará).
“Não finalizamos os trabalhos nessa reunião. O secretário Portocarrero fez uma avaliação das melhores propostas desenvolvidas e agora vamos consolidar um plano de ação coerente, exequível e integrado. Após essa etapa, as propostas serão validadas e o plano será articulado de forma intersetorial, envolvendo outras áreas da administração municipal, para garantir a efetiva implantação e a sustentabilidade da arborização urbana de Cuiabá”, pontuou Silvina.
“Estamos construindo uma proposta que sustentará a política de arborização de Cuiabá, e o planejamento estratégico nos oferece essa base. Nosso compromisso é garantir que o planejamento urbano caminhe lado a lado com o respeito ao meio ambiente, promovendo qualidade de vida e um legado positivo para as futuras gerações”, destacou o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, José Afonso Portocarrero.
#PraCegoVer
A foto que ilustra o texto mostra a equipe liderada pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, José Afonso Portocarrero, todos de pé, no ambiente onde ocorreu a reunião.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá reforça promoção turística com novo CAT no Aeroporto Marechal Rondon
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura (SDTA), passou a atuar de forma ativa na recepção de visitantes que chegam ao Estado com a inauguração do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande.
O espaço foi inaugurado nesta quinta-feira (23) em uma ação conjunta entre o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), e as Prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, consolidando uma parceria estratégica voltada ao fortalecimento do turismo regional.
Com investimento estadual de R$ 98,8 mil, o novo CAT foi estruturado para acolher visitantes e oferecer informações atualizadas sobre atrativos turísticos, hospedagem, transporte, gastronomia, eventos e roteiros regionais. O atendimento funcionará todos os dias, das 8h às 20h, e será administrado de forma compartilhada entre as duas prefeituras, responsáveis pela equipe técnica e pelo suporte direto ao público.
A equipe da Prefeitura de Cuiabá contará com profissionais bilíngues e turismólogos, preparados para oferecer um atendimento de excelência, divulgando as experiências e atrativos da capital e de todo o entorno.
“Esperamos oferecer um atendimento acolhedor e eficiente, mostrando toda a hospitalidade cuiabana para que o visitante tenha acesso às melhores experiências turísticas da nossa região, e queira ficar, e principalmente, voltar”, destacou a equipe da SDTA.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, Fernando Medeiros, reforçou que o projeto é resultado de um esforço coletivo entre Estado e municípios para aprimorar a experiência de quem visita Mato Grosso.
“A sinergia entre as administrações municipal e estadual é o catalisador que impulsiona a realização de projetos. Este CAT é a prova concreta da união de esforços entre Cuiabá, Várzea Grande e o Governo de Mato Grosso. Sendo o aeroporto o nosso principal portal de entrada, é fundamental oferecermos um ponto de acolhimento, recepção e informação de excelência aos nossos visitantes e cidadãos”, afirmou.
O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, também destacou o turismo como motor de geração de emprego e renda, ressaltando a importância do investimento em infraestrutura.
“Quando a gente pensa em turismo, pensa em lazer. Mas o turismo é um segmento econômico, é geração de emprego e renda. O aeroporto, que agora está internacionalizado, precisa ter as condições certas para receber bem o turista, seja ele nacional ou estrangeiro”, observou.
O CAT atuará ainda como elo entre o poder público e o trade turístico, fortalecendo a integração com hotéis, restaurantes, guias credenciados, agências de turismo e operadores locais. O espaço servirá também como base de coleta de dados sobre o perfil dos turistas, auxiliando na formulação de políticas públicas e estratégias de promoção do destino Cuiabá e das demais regiões do Estado.
“Este espaço é muito importante para o fomento da economia e do turismo em todas as regiões. O aeroporto é a porta de entrada de Mato Grosso, e o turismo não se limita a Cuiabá, ele está no norte, sul, leste e oeste do nosso Estado”, disse a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, destacando o benefício do CAT para todo o Estado.
O presidente da Abrasel-MT, Daniel Teixeira, ressaltou que o serviço representa um avanço na recepção e orientação aos visitantes.
“O CAT é indispensável. O turista chega aqui e precisa de informações precisas sobre o que fazer, onde comer e onde se hospedar. Esse tipo de atendimento qualifica a experiência e ajuda a atrair mais visitantes”, avaliou.
Como inovação, a SDTA está desenvolvendo o receptivo digital “Yaiá”, uma assistente virtual baseada em inteligência artificial que atuará como versão digital do CAT, oferecendo atendimento interativo via WhatsApp.
Com a nova estrutura, a Prefeitura de Cuiabá reafirma seu compromisso com o fortalecimento do turismo local, promovendo hospitalidade, desenvolvimento econômico e valorização dos atrativos que fazem da capital mato-grossense uma porta de entrada vibrante para quem visita o Centro-Oeste.
#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria mostra autoridades e representantes das esferas municipal, estadual e federal durante a cerimônia de inauguração do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Secretária realiza vistoria técnica em unidades de saúde em reforma na capital
A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Danielle Carmona, realizou nesta semana uma série de vistorias técnicas em unidades de saúde da capital. A agenda contemplou as Unidades de Saúde da Família (USFs) Areão, Praeiro e Pedregal, além do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), localizado na região do bairro Verdão.
A visita teve como objetivo acompanhar as reformas estruturais, prever melhorias para a qualidade do atendimento ofertado e avaliar o andamento das modificações em cada unidade. Também participou da vistoria a secretária adjunta de Atenção Primária, Cinara Brito, que acompanha de perto as obras nas unidades básicas da rede municipal.
Na USF Areão, duas equipes de Estratégia Saúde da Família atendem cerca de 4 mil moradores da região. Já a USF Praeiro possui duas equipes que cobrem aproximadamente 6,5 mil habitantes, abrangendo cinco bairros. No Pedregal, duas equipes prestam atendimento a 6 mil pessoas, com foco na atenção contínua às famílias do bairro.
As USFs são a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo atendimento básico individual e coletivo. Nelas, são realizadas consultas médicas e de enfermagem, vacinação, visitas domiciliares, acompanhamento de doenças crônicas e ações de prevenção e promoção da saúde, além de grupos educativos voltados a gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas.
A secretária adjunta Cinara Brito destacou a importância das reformas em andamento nas unidades básicas, reforçando o compromisso da gestão em garantir estrutura adequada e atendimento humanizado.
“As USFs são a base da atenção primária, onde o cidadão tem seu primeiro contato com o SUS. Estamos investindo para que cada unidade ofereça um ambiente digno, confortável e acolhedor, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que atuam diariamente em prol da saúde da população”, ressaltou Cinara.
Durante a vistoria, Danielle Carmona também acompanhou as obras do CAPS III, que está em fase de reestruturação e acabamento. O espaço é considerado estratégico dentro da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e tem papel fundamental no acolhimento de pessoas com transtornos mentais e problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.
“O CAPS é um equipamento essencial para a saúde mental. Desde setembro, inauguramos seis leitos psiquiátricos no Hospital Municipal de Cuiabá, fortalecendo a rede e integrando os serviços da atenção básica e especializada. Nosso foco é oferecer um atendimento cada vez mais humano, ampliando a capacidade de resposta da rede em situações de crise e promovendo o cuidado contínuo no território”, afirmou Danielle Carmona.
A implantação dos leitos psiquiátricos no HMC ampliou significativamente a capacidade da rede municipal para atendimento de emergências psiquiátricas, garantindo encaminhamentos mais ágeis, redução de superlotações em hospitais especializados e maior integração entre os serviços da RAPS.
Com essa estrutura, Cuiabá avança na oferta de um modelo resolutivo e humanizado de atenção à saúde mental, que combina suporte hospitalar em casos graves com o acompanhamento contínuo na comunidade, fortalecendo o vínculo entre usuários, equipes de saúde e familiares.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
“Investimentos em infraestrutura que o governo tem feito estão mudando a realidade de toda Região Oeste de MT”, afirma prefeita de Glória D’Oeste
Seciteci encerra Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com premiações para pesquisadores professores e alunos
Cuiabá constrói o Plano de Ação da Política Municipal de Arborização
Prefeitura de Cuiabá reforça promoção turística com novo CAT no Aeroporto Marechal Rondon
Secretária realiza vistoria técnica em unidades de saúde em reforma na capital
Segurança
Rotam prende homem e apreende R$ 4,5 mil em dinheiro e porções de maconha
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel (Rotam) prenderam um homem, de 25 anos, por tráfico ilícito de...
Polícia Civil prende associação criminosa envolvida subtração de veículos apreendidos em Sorriso
A Polícia Civil deflagrou, na manhã deste sábado (25.10), a Operação Eidolon para cumprimento de ordens judiciais contra uma associação...
Polícia Militar prende homem e apreende 64 porções de cocaína em Cuiabá
Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um homem, de 25 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Como Estilo de Vida Pode Proteger a Memória e o Cérebro na Maturida
-
Várzea Grande5 dias atrás
Mutirão Fiscal 2025 disponibiliza canais de atendimento online e presencial
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Comissão de Meio Ambiente do Senado virá a MT para discutir propostas para COP 30
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Inicia hoje prazo para juízes se candidatarem para atuar temporariamente na Segunda Seção do STJ
-
SEGURANÇA5 dias atrás
Polícia Civil participa de assinatura de termo de cooperação de combate e prevenção aos crimes contra administração pública
-
MATO GROSSO6 dias atrás
Prazo para pagamento do Licenciamento de veículos com placa final 0 termina no dia 31 de outubro
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Justiça decide que cartão consignado funcionava como empréstimo e determina revisão dos juros
-
Saúde5 dias atrás
Saúde realiza webinário sobre cenário, manejo clínico e aspectos ambientais da febre maculosa