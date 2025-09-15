Cuiabá convoca 22 candidatos aprovados para diversos cargos na Educação

A Prefeitura de Cuiabá publica segunda-feira (15) editais de convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva Nº 12/2024/GS/SME, publicado na Gazeta Municipal Nº 937, de 27/08/2024, para atuarem em unidades educacionais da rede municipal, no ano letivo 2025.

Estão sendo convocados aprovados nas funções de Pedagogo, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura na função de Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE – ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE) e Professores de Arte, Educação Física , Pedagogo, para unidades educacionais localizadas em todas as Regionais e do campo.

Os candidatos convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, no dia 16 de Setembro de 2025, de acordo com as datas e horários previstos nos Editais de convocação, para entrega de documentos e atribuição.

Orientações

Os aprovados devem ler atentamente os editais. O candidato que não comparecer no dia e horário previstos nos Editais ou não entregar toda a documentação exigida será eliminado, pois não haverá segunda chamada. Nesse caso, será convocado o classificado na sequência.

Os documentos que devem ser apresentados e entregues (originais e/ou cópias), de acordo com os Editais são: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP, Certificado de Reservista, Conta Corrente no Banco do Brasil (caso houver), comprovante de residência, diploma ou certificado de conclusão de curso acompanhado do Histórico Escolar (do Ensino Médio), exame admissional e certidões negativas.

A Secretaria Municipal de Educação informa que o candidato que chegar atrasado e seu nome já tenha sido chamado, será realocado ao final da lista de chamamento. O comparecimento em horário diferente da convocação acarretará em eliminação do certame conforme item 13.3 do edital.

Os candidatos listados nas convocações deverão fazer o exame admissional no local de sua preferência, devendo constar o cargo e aptidão.

Processo Seletivo

O certame realizado em 2024, ofertou 2. 015 vagas para contratação imediata de temporários e formação de cadastro reserva de níveis médio e superior, para atuarem nas unidades educacionais da rede pública municipal de educação em substituição de servidores efetivos, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Já foram convocados 6.863 candidatos para diversos cargos e regionais na 1ª ,2ª , 3ª , 4ª , 5ª , 6ª , 7ª , 8ª ,9ª ,10ª ,11ª,12ª, 13ª ,14ª , 15ª, 16ª, 17ª,18ª, 19ª , 20ª ,21ª, 22ª ,23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª; 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª e 55ª convocação.

Nesta 56ª convocação estão sendo convocados 22 candidatos para diversos cargos e regionais.

Confira em anexo o edital de convocação.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT