Cuiabá
Cuiabá convoca 22 candidatos aprovados para diversos cargos na Educação
A Prefeitura de Cuiabá publica segunda-feira (15) editais de convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva Nº 12/2024/GS/SME, publicado na Gazeta Municipal Nº 937, de 27/08/2024, para atuarem em unidades educacionais da rede municipal, no ano letivo 2025.
Estão sendo convocados aprovados nas funções de Pedagogo, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura na função de Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE – ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE) e Professores de Arte, Educação Física , Pedagogo, para unidades educacionais localizadas em todas as Regionais e do campo.
Os candidatos convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, no dia 16 de Setembro de 2025, de acordo com as datas e horários previstos nos Editais de convocação, para entrega de documentos e atribuição.
Orientações
Os aprovados devem ler atentamente os editais. O candidato que não comparecer no dia e horário previstos nos Editais ou não entregar toda a documentação exigida será eliminado, pois não haverá segunda chamada. Nesse caso, será convocado o classificado na sequência.
Os documentos que devem ser apresentados e entregues (originais e/ou cópias), de acordo com os Editais são: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP, Certificado de Reservista, Conta Corrente no Banco do Brasil (caso houver), comprovante de residência, diploma ou certificado de conclusão de curso acompanhado do Histórico Escolar (do Ensino Médio), exame admissional e certidões negativas.
A Secretaria Municipal de Educação informa que o candidato que chegar atrasado e seu nome já tenha sido chamado, será realocado ao final da lista de chamamento. O comparecimento em horário diferente da convocação acarretará em eliminação do certame conforme item 13.3 do edital.
Os candidatos listados nas convocações deverão fazer o exame admissional no local de sua preferência, devendo constar o cargo e aptidão.
Processo Seletivo
O certame realizado em 2024, ofertou 2. 015 vagas para contratação imediata de temporários e formação de cadastro reserva de níveis médio e superior, para atuarem nas unidades educacionais da rede pública municipal de educação em substituição de servidores efetivos, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
Já foram convocados 6.863 candidatos para diversos cargos e regionais na 1ª ,2ª , 3ª , 4ª , 5ª , 6ª , 7ª , 8ª ,9ª ,10ª ,11ª,12ª, 13ª ,14ª , 15ª, 16ª, 17ª,18ª, 19ª , 20ª ,21ª, 22ª ,23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª; 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª e 55ª convocação.
Nesta 56ª convocação estão sendo convocados 22 candidatos para diversos cargos e regionais.
Confira em anexo o edital de convocação.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Comissão da Criança aprova parecer favorável à proibição de álcool em festas escolares
Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli
A Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara de Cuiabá deu parecer favorável ao projeto que veta a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em festas e comemorações promovidas por instituições de ensino infantil e fundamental no município. A proposta é de autoria da vereadora Michelly Alencar (União Brasil) e tem como objetivo garantir que os eventos escolares sejam realizados em ambiente saudável e seguro para crianças e adolescentes, sem a influência do álcool.
Durante a análise, o presidente da comissão, vereador Rafael Ranalli (PL), defendeu a iniciativa e fez comparações com regras adotadas nos Estados Unidos. “A gente sabe o tamanho do problema que o álcool ocasiona em várias áreas. Eu sou um admirador da legislação norte-americana, no qual você precisa ter mais de 21 anos para comprar bebida. Outra questão é que você não pode ser pego dirigindo lá com a bebida dentro do carro, ela tem que estar no porta-malas. Até quem anda na rua precisa carregar em saquinho de papelão, para não expor a criança à visualização do consumo”, afirmou.
Ranalli acrescentou que esse modelo é um exemplo a ser seguido. “Eu acho isso fantástico, porque uma imagem vale mais que mil palavras, e no subconsciente da criança isso faz diferença. É muito importante que a gente tente proteger a inocência das crianças. O álcool, apesar de ser uma droga legal, causa vício e aumentou muito seu consumo no país após a pandemia”, destacou.
Na justificativa do projeto, o texto ressalta que a presença de bebidas em eventos escolares pode gerar sérios riscos à saúde física e mental dos alunos, além de afetar a qualidade das atividades educacionais e sociais. O projeto reforça ainda a importância de manter as escolas como espaços livres de substâncias que comprometam o bem-estar dos participantes, em consonância com os princípios de proteção previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “As festividades devem priorizar a saúde, o respeito mútuo e a convivência segura para todos os envolvidos”, destaca a proposta.
O documento também pontua que a iniciativa não gera custos ao município, já que tanto a Secretaria de Educação quanto a de Saúde dispõem de profissionais para auxiliar na aplicação da medida. Além disso, a legalidade da proposta é amparada pelo artigo 30 da Constituição Federal, que permite aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local.
O projeto já recebeu parecer favorável também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e deve ser colocado em discussão no plenário da Câmara nas próximas semanas.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Cuiabá faz solenidade de juramento à bandeira com 800 jovens
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Junta de Serviço Militar (JSM), vinculada à Secretaria Especial de Defesa Civil, e sob a competência da Secretaria de Governo e Defesa Civil, realizará nesta terça-feira (16), às 08h, na Praça Alencastro, a Cerimônia de Juramento à Bandeira Nacional e a entrega de Certificados de Dispensa Militar. O evento contará com a presença de aproximadamente 800 jovens que foram dispensados do serviço militar obrigatório em 2025 e anos anteriores.
O prefeito de Cuiabá e presidente da JSM, Abilio Brunini, presidirá a solenidade. Entre os convidados, destacam-se o general de brigada, secretários municipais, vereadores e os familiares dos jovens dispensados. A cerimônia é um ato cívico de grande importância, que simboliza o compromisso e a lealdade dos cidadãos com a nação brasileira.
De acordo com o secretário-adjunto especial de Defesa Civil de Cuiabá, coronel BM Alessandro Borges Ferreira, o juramento à bandeira é uma obrigação cívica fundamental. Ele formaliza o comprometimento do cidadão com a defesa da Pátria e a manutenção da ordem, além de ser um requisito indispensável para a obtenção do Certificado de Dispensa. Este documento é crucial para a vida civil, sendo necessário para a emissão de passaporte, posse em concursos públicos e outros atos administrativos.
O coronel Alessandro enfatizou a relevância do ato. “A necessidade de jurar bandeira é para demonstrar lealdade e compromisso com a nação, obrigação cívica e formalizar o comprometimento do cidadão com a defesa da Pátria e a manutenção da ordem”. Ele alertou que a não realização do juramento impede a obtenção do Certificado de Dispensa, o que pode gerar diversos impedimentos civis e administrativos. Aqueles que, porventura, não puderem comparecer à cerimônia devem procurar a JSM para regularizar sua situação.
A dispensa do serviço militar obrigatório pode ocorrer por diversas razões, tais como inaptidão física ou mental, comprovação de ser arrimo de família (incapacidade de trabalhar e sustentar a família), estar cursando Medicina, Odontologia, Veterinária ou Farmácia, ou por questões de convicção filosófica ou política contrária ao Serviço Militar Obrigatório.
Resgate histórico e fortalecimento do patriotismo
Em um evento anterior, realizado em 17 de fevereiro de 2025, o prefeito Abilio Brunini assumiu oficialmente o posto de presidente da Junta de Serviço Militar. Aquela cerimônia, também ocorrida na Praça Alencastro, em frente à Prefeitura de Cuiabá, contou com a presença de membros do Congresso de Mato Grosso e do Exército Brasileiro.
Na ocasião, o prefeito Abilio Brunini destacou o resgate dessas tradições. “Há muito tempo essa cerimônia não era feita aqui, em frente à prefeitura. Só estamos restabelecendo esse senso de pertencimento e patriotismo, até mesmo para fortalecer o nosso centro histórico, o coração da nossa cidade. Então trouxemos as pessoas e as famílias, para virem aqui fortalecendo o comércio local e a união com a prefeitura”, afirmou Abilio.
A realização contínua dessas cerimônias reforça o compromisso da gestão municipal com os valores cívicos e o fortalecimento da identidade cultural e histórica de Cuiabá, promovendo a união e o patriotismo entre seus cidadãos.
#PraCegoVer
A imagem que ilustra a matéria mostra as bandeiras de Cuiabá, Mato Grosso e do Brasil, prontas para hasteamento, em cerimônias de juramento à bandeira por jovens dispensados do Serviço Militar.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Governo de Mato Grosso entrega pacote de obras em Barra do Garças
ALMT ganha destaque nacional com primeira Câmara Setorial de Enfermagem do Brasil
Deputado estadual Chico Guarnieri integra CST da Usina Hidrelétrica de Colíder
Comissão da Criança aprova parecer favorável à proibição de álcool em festas escolares
Ministério da Saúde recebe primeiro lote de 2,5 milhões de canetas reutilizáveis para insulina
Segurança
Polícia Civil abre nesta quarta-feira (17) as incrições para a XIII Edição dos Jogos Internos
A partir da próxima quarta-feira (17.9) estarão abertas as inscrições para a XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil....
Polícia Civil lança “Anuário de Violência Doméstica e Crimes Sexuais – 2024” nesta terça-feira (16)
A Polícia Civil realizará, nesta terça-feira (16.9), o lançamento do “Anuário de Violência Doméstica e Crimes Sexuais/2024”. O evento será...
Polícia Civil prende três faccionados responsáveis por quatro mortes na região de Colniza
Três pessoas foram presas pela Polícia Civil após praticarem uma sequência de quatro mortes na região madeireira de Colniza. Um...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES7 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
Saúde5 dias atrás
Polícia Civil e Procon fiscalizam consultórios oftalmológicos suspeitos de atuação irregular em Cuiabá
-
Política5 dias atrás
ALMT cobra do governo regulamentação de leis de combate ao feminicídio
-
CIDADES3 dias atrás
Festeja: Prefeito e governador participam do pré-lançamento de indústria de Etanol de Milho em Sinop
-
.7 dias atrás
Serasa abre dia de negociação de dívidas
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde fecha parceria para produção nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório e sua oferta no SUS em novembro deste ano
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde implementa o método Wolbachia no DF e em GO para combater a dengue
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 31 incêndios florestais nesta quarta-feira (10)