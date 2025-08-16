Cuiabá cria Secretaria de Desenvolvimento Urbano e define secretária de Meio Ambiente

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Bem-Estar Animal (BEA), realizou na sexta-feira (15) a entrega de 200 kg de ração para a Associação Lunaar, sendo 100 kg destinados a filhotes e 100 kg a animais adultos. A Lunaar atende atualmente cerca de 170 cães e mais de 250 gatos vítimas de abandono e maus-tratos.

Para ser beneficiado é simples. “É só se cadastrar e preencher o formulário, que está sendo usado pela primeira vez. Está funcionando, graças a Deus. A Bem-Estar Animal estará ajudando quem já faz um trabalho incrível pelos animais. Conforme as parcerias aumentarem, mais poderemos atender”, explicou Morgana Thereza Ens.

“A Bem-Estar Animal chegou em um momento muito pertinente. Vocês viram (disse à reportagem) que o depósito de ração estava vazio. A Morgana perguntou se a situação estava apertada. Eu disse que sempre está, mas agora, literalmente, estávamos zerados. Então, o que dizer? Essa doação caiu do céu em um momento crítico”, destacou a presidente da Lunaar, Susielene Rodrigues, a Susi.

Susi ressaltou que toda ajuda, principalmente do poder público, é recebida com muita satisfação, já que a instituição depende 100% de doações de pessoas físicas.

“É totalmente por doação. Então, quando vemos uma iniciativa como essa do poder público, que está convidando as empresas a ajudarem com ração, nos alegramos porque isso traz esperança. As pessoas que querem ajudar vão possibilitar que consigamos dar um respiro. Assim, poderemos socorrer ou resgatar mais alguns animais. O custo é muito alto com alimentação, são muitos sob nossa responsabilidade”, disse Susi.

Além dos mais de 400 animais em abrigo na Lunaar, há também mais de 600 animais comunitários alimentados em colônias, o que representa o consumo de várias toneladas de ração por mês.

“Por isso eu digo: a importância dessa ajuda da Bem-Estar Animal foi muito pontual. Vai dar para respirarmos alguns dias mais sossegados”, completou a presidente, ao lado da equipe da Associação.

Cada animal acolhido tem sua história de sofrimento, mas hoje recebe cuidados com a ajuda de doações. Muitos ainda aguardam um novo lar. Há também vários filhotes nascidos no abrigo, já que algumas fêmeas foram abandonadas em fase de gestação.

Em pouco mais de um mês, diversos protetores receberam doações de ração, como a ONG Aliança Com 4 Patas, que abriga 75 cães, e o Orfanato Gataria da Lu e do Edu, que cuida de 148 gatos. Em todos os locais visitados, o amor e a dedicação aos animais são o que fazem a diferença.

BEA ATUANTE

Susielene também lembrou que nunca antes houve uma atuação tão forte e organizada da Bem-Estar Animal como agora. Sobre as castrações, frisou que antes eram poucas e em casos pontuais. “Nunca houve apoio da Bem-Estar Animal. Agora, pela primeira vez, de fato, está acontecendo. Eles estão chegando lá na ponta. Vemos que atendem de alguma forma e, quando a diretora não pode, ela dá um norte às pessoas”, afirmou.

Quanto à solução para a causa animal, Susi tem consciência de que não será imediata, mas reconhece avanços. “A gente não vai resolver de uma hora para outra. Hoje, dizer que estamos resolvendo o problema da causa animal é se iludir, porque é um problema que vai muito além. Envolve questões públicas, educacionais e uma mudança de comportamento da população. Por alguns anos ainda vamos viver apagando incêndios, atendendo urgências e emergências. Estamos muito longe do ideal”, avaliou.

Segundo ela, a solução depende da conscientização, de cada cidadão cuidar do seu animal, respeitá-lo e tratá-lo, mesmo quando se trata de um animal comunitário.

“É um sonho, é o que a gente espera. Deveria ser uma atitude natural do ser humano tratar o outro ser vivo com respeito e cuidado. Mas isso depende muito da questão educacional e da mudança de comportamento. É isso que esperamos: que, com um programa firme, divulgação e educação, possamos ter a esperança de que daqui a 20 ou 30 anos estaremos em um mundo muito melhor que o atual.”

ATENDIMENTO

O canal de atendimento da Bem-Estar Animal funciona pelo WhatsApp (somente mensagem) (65) 99207-4318. O serviço passou a operar de forma mais sistematizada para agilizar o atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Ao acionar o contato, o usuário recebe uma mensagem com opções de 1 a 8 e basta digitar o número do serviço desejado para que a demanda seja direcionada:

1 – Denúncia de maus-tratos

2 – Resgate (emergência/urgência)

3 – Projeto Castração 2025 (para munícipes)

4 – Mutirão de Castração 2025 (ONGs/protetores)

5 – Banco de doação (para doar ou receber)

6 – Quero adotar um animal

7 – Cadastro como protetor/ONG

8 – Atendimento clínico veterinário – não emergencial

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT