Cuiabá deixa de arrecadar R$ 4 bilhões por ano e pode perder protagonismo econômico, alerta vereadora Michelly Alencar

Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar

A construção das Diretrizes Estratégicas para o Desenvolvimento Socioeconômico de Cuiabá, Horizonte 2026 foi tema central da apresentação do Plano de Trabalho do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Câmara Municipal de Cuiabá e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). A iniciativa tem como objetivo definir estratégias para garantir o crescimento sustentável da capital nos próximos anos.

A vereadora Michelly Alencar destacou que é urgente pensar em soluções estruturantes para assegurar que Cuiabá mantenha sua posição de liderança econômica no estado. Segundo ela, estudos indicam que, caso nenhuma medida seja adotada, a capital pode cair do primeiro para o quarto lugar no ranking das economias mato-grossenses.

“Hoje, Cuiabá deixa de arrecadar aproximadamente R$ 4 bilhões por ano. De acordo com informações repassadas pelo Tribunal de Contas, o município deveria receber do Estado 25% de todo o ICMS arrecadado, o que giraria em torno de R$ 320 milhões para investimentos. No entanto, recebe apenas cerca de R$ 40 milhões, o que representa uma perda gigantesca de recursos que poderiam ser aplicados em infraestrutura, saúde, educação, habitação e segurança. Se temos consciência desse cenário, não podemos aceitar que isso continue acontecendo. Precisamos nos preparar, planejar e executar ações concretas para mudar essa realidade”, enfatizou Michelly.

A parlamentar também pontuou que o desafio não é apenas técnico, mas também cultural e educacional. Por isso, um dos pilares do plano prevê ações de conscientização nas escolas, através da implementação da educação fiscal como ferramenta pedagógica. “Queremos que nossos estudantes entendam desde cedo que temas como arrecadação, tributos e gestão fiscal fazem parte do nosso dia a dia e impactam diretamente na qualidade dos serviços públicos. Desmistificar isso é fundamental para formar uma sociedade mais consciente, participativa e comprometida com o desenvolvimento de Cuiabá”, ressaltou.

O Plano de Trabalho prevê a elaboração de diretrizes em nove eixos temáticos, como governança, infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento econômico, habitação, meio ambiente, segurança e transformação digital. A execução está prevista para ocorrer entre junho de 2025 e junho de 2026.

A apresentação foi conduzida pelos consultores técnicos e jurídicos do TCE-MT, André Luis Torres e Maurício Munhoz Ferraz, no último dia 11 de junho. Durante o encontro, André reforçou a importância da união de esforços entre os órgãos. “Para nós, é uma alegria atuar nessa parceria sob a liderança da presidente Paula Calil. Estamos à disposição do nosso presidente, conselheiro Sérgio Ricardo, para desenvolver uma estratégia que una dois órgãos que atuam no controle e fiscalização, mas que também têm o dever de pensar no desenvolvimento de Cuiabá”, destacou.

Michelly reforçou que a construção desse plano é uma oportunidade para reposicionar Cuiabá no protagonismo que ela merece. “Se queremos uma Cuiabá preparada para o futuro, precisamos começar agora. E esse Termo de Cooperação é o caminho para isso. Esse é o nosso compromisso com a cidade e com cada cidadão cuiabano”, finalizou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT