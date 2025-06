Cuiabá destaca doação de sangue e qualificação em odontologia

A Diretoria de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, em parceria com o Telessaúde e Saúde Digital MT, por meio do Projeto Odontologia Baseada em Evidências (OBE), une esforços neste mês de junho para integrar a Campanha Junho Vermelho, dedicada ao incentivo à doação de sangue em todo o país.

Com o objetivo de mobilizar tanto a sociedade quanto os profissionais de saúde para a promoção da cultura da doação contínua e consciente, a campanha deste ano traz como tema central, “Atendimento Odontológico a Pacientes com Coagulopatias”. A proposta visa ampliar a compreensão e a qualificação do atendimento a pessoas com distúrbios hematológicos hereditários ou adquiridos, como hemofilia e doença de von Willebrand, assim como àquelas em uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, como AAS ou enoxaparina. É importante destacar que, frequentemente, o medo do profissional leva à suspensão do atendimento ou do uso desses medicamentos, o que não deve ocorrer, já que o risco de eventos trombóticos supera o risco de um sangramento pós-operatório. Desmistificar essa prática é um dos focos centrais da campanha.

A principal ação será uma palestra técnica online com o renomado cirurgião-dentista Dr. Luiz Alberto Valente Soares Júnior, do Hospital das Clínicas de São Paulo. O evento acontecerá no dia 10 de junho, no período vespertino, com transmissão ao vivo pelo canal YouTube TeleeducaMT. O objetivo da palestra é qualificar os profissionais da saúde bucal, evitando encaminhamentos desnecessários e ampliando a segurança no atendimento a pacientes com coagulopatias.

Ao longo do mês, diversas atividades também serão promovidas em parceria com as equipes de saúde bucal de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso:

* Envolvimento de toda a rede de Atenção à Saúde Bucal nas ações da campanha;

* Ações educativas e de mobilização em salas de espera das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com uso de cartazes, rodas de conversa e orientações específicas;

* Participação ativa das equipes de saúde bucal na orientação comunitária sobre a importância da doação de sangue e mobilização de doadores.

A diretora de Saúde Bucal da SMS de Cuiabá, Cristhiane Leite, destaca a importância da campanha. “O Junho Vermelho é mais do que uma campanha de doação de sangue. É uma oportunidade de sensibilizar e capacitar os profissionais para um atendimento acolhedor e seguro a pacientes com necessidades especiais. Com informação e engajamento, conseguimos transformar realidades e salvar vidas. Nossa missão é cuidar com responsabilidade e conhecimento”.

A imagem mostra duas dentistas, ambas vestindo trajes em tom vermelho, realizando o atendimento de uma paciente que está deitada em uma cadeira odontológica.

