Cuiabá é escolhida para sediar encontro de secretários municipais das capitais

A 8ª e última edição do Mutirão do Consumidor de 2023, realizado com o apoio da Prefeitura de Cuiabá, chega ao fim com a sensação de missão cumprida, de levar os serviços públicos ao cidadão onde ele estiver. Para agilizar e direcionar o atendimento, as pessoas puderam contar com a equipe da Ouvidoria Geral do Município durante todo o período, tanto matutino quanto vespertino, bem como com o Procon, Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Águas Cuiabá, Energisa, entre outros, que integraram a ação entre os dias 13 e 15 no ginásio Dom Aquino, em Cuiabá. Cerca de sete mil pessoas já foram atendidas com os mutirões.

“O trabalho da Ouvidoria é intermediar para que o cidadão consiga a resposta que ele precisa, ou seja, ajudar a população. A Ouvidoria Geral do Município está à disposição do munícipe e está se fortalecendo cada vez mais no trabalho que desenvolve, porque as pessoas estão tendo retorno de suas demandas, seja através do Mutirão ou diretamente por meio dos canais de acesso”, explicou o Ouvidor Geral Jessé Oliveira França.

“Meu Deus, fui muito bem atendida, consegui resolver minha pendência e também a do meu pai José Caetano de Souza Santos. Tem que ter sempre ações assim, com todos os órgãos envolvidos que agregam facilidade para a gente”, declarou Iraci Caetano de Souza Santos, moradora do Jardim Paulista.

Sislei Oliveira Queiroz, do bairro Santa Terezinha, também aproveitou a oportunidade oferecida no Mutirão para solucionar dúvidas. “É a primeira vez que participo e vim porque é mais acessível, não tem tumulto. Tem o pessoal que encaminha certinho”, avaliou.

O Mutirão é uma iniciativa do vereador Rodrigo de Arruda e Sá, que preside a Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte da Câmara de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT