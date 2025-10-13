Cuiabá
Cuiabá e TJMT definem segundo grande evento de capacitação sobre autismo
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama, Samantha Iris, e a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, se reuniram nesta segunda-feira (13) com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador José Zuquim, e a vice-presidente, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, para alinhar a realização do segundo evento de capacitação sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) neste ano. A nova edição do TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo será realizada no dia 5 de dezembro, em Cuiabá, e deve reunir cerca de 2 mil participantes, entre servidores públicos, profissionais de saúde e educação, familiares e pessoas autistas.
O evento contará com palestras de especialistas de renome, entre eles o neurologista Thiago Gusmão, referência nacional no tema. A ação é promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá.
O prefeito Abilio Brunini destacou a importância da união entre os poderes em prol da causa. “Tenho que agradecer muito ao Tribunal de Justiça e aos desembargadores por esse apoio. Durante muito tempo não se falava sobre o autismo, e hoje temos a oportunidade de defender essa pauta em espaços de poder. Esse trabalho de formação e conscientização é essencial, e o evento do dia 5 de dezembro será mais um marco dessa parceria”, afirmou.
O presidente do TJMT, José Zuquim, também ressaltou o comprometimento do Judiciário com políticas de inclusão. “Nós reconhecemos a importância desse trabalho e da dedicação da prefeitura. O autismo exige sensibilidade e preparo, e o Tribunal não mede esforços para contribuir com iniciativas que melhorem a qualidade de vida das pessoas com TEA e suas famílias”, declarou.
A desembargadora Nilza Maria reforçou que a capacitação cumpre uma diretriz do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Estamos atendendo à resolução que determina a formação de magistrados, servidores e também o esclarecimento da sociedade sobre o autismo. O objetivo é fortalecer essa política de atenção e ampliar o olhar sobre a inclusão”, afirmou.
Para a primeira-dama Samantha Iris, o encontro consolida um avanço importante. “A reunião foi essencial para alinharmos detalhes e reafirmar a parceria. É um passo significativo para capacitarmos profissionais e familiares, aproximando o poder público da causa autista. Cuiabá tem avançado e vai seguir com esse compromisso de inclusão e cuidado”, concluiu.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Em reunião na praça, Abilio reforça diálogo e busca consenso com servidores
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou na tarde desta segunda-feira (13) de um diálogo a céu aberto com representantes da Saúde na Praça Alencastro, em frente à sede da Prefeitura. O encontro, que durou mais de duas horas, teve como foco a construção de uma proposta de consenso sobre o pagamento da insalubridade dos servidores municipais.
Durante a conversa, Brunini ressaltou que o objetivo é buscar um equilíbrio entre legalidade, responsabilidade fiscal e valorização do servidor público. Ele destacou que até quarta-feira (15) será apresentada uma proposta consensual entre a Prefeitura e os representantes sindicais, para que o projeto de lei possa ser encaminhado à Câmara Municipal ainda nesta semana.
“Eu decidi vir conversar com os sindicatos, com os servidores. A gente continua divergente em diversas opiniões, mas o mais importante é que estamos construindo um diálogo. Talvez não saia o que o sindicato quer, talvez não saia o que eu queira, mas vamos achar um ponto de equilíbrio econômico e financeiro que seja a solução para esse caso”, afirmou o prefeito.
O prefeito anunciou que a Secretaria Municipal de Gestão deve fornecer aos sindicatos os dados sobre o número de servidores que recebem insalubridade, como forma de subsidiar tecnicamente a discussão. A partir dessa base, será possível realizar uma reunião de consenso para definir os parâmetros do projeto.
“Se não tiver consenso, não tem projeto de lei. O que está em vigor é a lei A1, e é nela que temos que nos basear até encontrarmos uma alternativa viável. Mas eu acredito que, dialogando, vamos chegar a uma solução equilibrada”, pontuou Brunini.
Ao ser questionado sobre o impasse e a possibilidade de paralisação, o prefeito elogiou a postura das lideranças por manterem o diálogo aberto e evitarem a decretação de greve. “Foi um avanço muito significativo o fato de não haver determinação de greve. Existe um estado de alerta, o que é natural. Isso mostra preocupação, mas também responsabilidade”, avaliou.
Brunini reafirmou que a busca pela solução é prioridade absoluta e que suspendeu parte da agenda para se dedicar integralmente ao tema.
“Suspendi compromissos, porque isso é prioridade para mim. Não vou mandar papel pra sindicato fazer política. Vamos discutir com dados, com responsabilidade, e se for preciso, meu gabinete ou um auditório inteiro estará aberto para os servidores participarem. O importante é resolver dentro do prazo”, garantiu.
O prefeito explicou ainda que o prazo para chegar ao consenso é até quarta-feira à noite, já que a folha de pagamento será fechada entre os dias 19 e 20. Caso a proposta seja consolidada, a expectativa é de que a Câmara Municipal possa votar o projeto até sexta-feira ou início da próxima semana.
Brunini reconheceu o cenário de aperto financeiro da Prefeitura, mencionando que houve frustração de receita de mais de R$ 300 milhões, herdada do orçamento anterior. Ainda assim, garantiu que o Executivo tem buscado ajustar as contas sem comprometer os serviços essenciais.
“O caixa está apertado, mas estamos mantendo a saúde e a educação funcionando, gastando até mais do que a previsão orçamentária da LOA. Vamos colocar a casa em ordem e encontrar uma saída que respeite a lei e o servidor”, concluiu o prefeito.
O diálogo na praça foi acompanhado por servidores, lideranças sindicais e membros do secretariado municipal, marcando mais um passo na tentativa de solução pacífica para o impasse da insalubridade.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Cata-treco percorre CPA IV, Guia e outros sete bairros nesta semana em Cuiabá
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), inicia nesta segunda-feira (13) mais uma semana de atendimentos do programa Cata-treco, que promove o recolhimento gratuito de materiais inservíveis em diversos bairros da capital. A ação segue até sábado (18) e alcançará diferentes regiões, entre elas Jardim Primavera, Real Parque, Distrito da Guia e CPA IV.
O programa visa incentivar o descarte correto de grandes volumes, como móveis, eletrodomésticos e utensílios domésticos fora de uso, evitando o acúmulo de lixo e o surgimento de pontos de descarte irregular. Durante o mutirão, os moradores podem colocar na calçada itens como sofás, colchões, armários, mesas, geladeiras e camas, desde que organizados e dispostos em frente às residências até as 7h da manhã do dia previsto para a coleta.
De acordo com a Limpurb, o serviço não recolhe restos de poda, entulho de construção, vidros, pneus, pilhas, baterias, latas de tinta ou madeira. Esses tipos de resíduos devem ser levados aos ecopontos espalhados pela cidade, onde recebem destinação ambientalmente adequada.
As equipes, formadas por cerca de 20 servidores da Limpurb, iniciam os trabalhos logo nas primeiras horas do dia e seguem até a conclusão das rotas. Além do cronograma semanal, os cidadãos também podem agendar o atendimento individual do Cata-treco pelos telefones (65) 3645-5518 e (65) 99243-6502 (WhatsApp).
Confira o calendário da semana (13 a 18 de outubro):
Segunda-feira (13): Jardim Primavera, Real Parque, Jardim Ubatã
Terça-feira (14): Residencial Altos do Parque I e II
Quarta-feira (15): Distrito da Guia
Quinta-feira (16): Jardim Vitória
Sexta-feira (17): CPA IV (etapas I, II e III)
Sábado (18): Jardim Novo Horizonte
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
