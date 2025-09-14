Cuiabá
Cuiabá é uma das 10 cidades de MT integram programa AdaptaCidades
A cidade de Cuiabá é uma das dez representantes de Mato Grosso no programa AdaptaCidades, uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) que visa apoiar estados e municípios na elaboração de Planos Municipais de Adaptação à Mudança do Clima. O programa integra a agenda das Cidades Verdes Resilientes, que busca fortalecer a capacidade de resposta dos municípios diante das crescentes alterações climáticas. A escolha das cidades foi baseada em critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Na última sexta-feira (12), a secretária municipal de Meio Ambiente de Cuiabá, Lise Bokorni, participou de uma reunião de mobilização dos municípios, na sede do Consema, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA). O encontro teve como objetivo divulgar a iniciativa AdaptaCidades e confirmar a participação das cidades.
“O Ministério está fazendo a adesão de aproximadamente 300 municípios em todo o país. Em Mato Grosso, dez cidades foram selecionadas, entre elas Cuiabá. A partir disso, vamos construir um plano municipal específico, com base em estudos climáticos atualizados e estratégias locais de adaptação”, explicou a secretária.
Segundo Bokorni, a participação de Cuiabá no AdaptaCidades é estratégica e urgente. “As mudanças climáticas impactam diretamente a saúde da população, a economia e os recursos naturais. Um período prolongado de seca ou chuvas intensas afeta a produção agrícola, o abastecimento de água, a qualidade do ar e diversos outros setores. Por isso, precisamos estar preparados”, afirmou.
Durante a reunião, foram apresentados dados e projeções climáticas de longo prazo (até 2048), que indicam variações significativas de temperatura e precipitação na região. Essas informações servirão de base para a formulação do plano local, que incluirá eixos como governança, planejamento urbano, recursos hídricos e segurança alimentar.
Como ação inicial, a secretária destacou o Plano Diretor de Arborização Urbana como uma das primeiras medidas concretas dentro da agenda de adaptação de Cuiabá. “Já temos uma minuta de lei em construção e queremos lançá-la em breve. A arborização tem impacto direto na regulação térmica da cidade e na qualidade de vida da população. Esse será o nosso pontapé inicial”, completou.
O programa AdaptaCidades reforça o compromisso de Cuiabá com a sustentabilidade e a construção de uma cidade mais resiliente, preparada para os desafios climáticos do presente e do futuro. Ao lado de outras nove cidades mato-grossenses, a capital entra em uma nova etapa de planejamento e ação ambiental, com apoio técnico e institucional do Governo Federal.
No âmbito do AdaptaCidades, pretende-se apoiar dez municípios em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal, preparando-os para a construção de seus respectivos planos de adaptação. Para atingir esse objetivo, estão previstas a capacitação de agentes locais, a disponibilização de informações sobre riscos climáticos, orientações metodológicas para o planejamento, realização de oficinas e mentorias visando ao fortalecimento das capacidades técnicas de estados e municípios.
As outras nove cidades de Mato Grosso selecionadas são: Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Várzea Grande e Vila Rica.
Sobre o AdaptaCidades
Lançado pelo Ministério do Meio Ambiente, o programa tem como objetivo principal apoiar os municípios na construção de estratégias locais ou regionais de adaptação à mudança do clima, com foco em ações práticas, baseadas em evidências e integradas às políticas públicas. Ao todo, 300 municípios brasileiros devem ser contemplados, com atenção especial às áreas mais vulneráveis.
#PraCegoVer
A foto mostra um painel da apresentação exibida na reunião na Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Predomina a cor laranja no painel, com o desenho de várias construções que representam uma cidade.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Procon Cuiabá apura aumento de combustíveis na capital
A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Procon Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública, está atuando com firmeza para apurar reajustes no preço dos combustíveis praticado por postos da capital. A medida foi tomada após denúncias da população sobre um aumento médio de R$ 0,20 no valor dos combustíveis, registrado no mês passado.
Assim que as denúncias chegaram, o Procon notificou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis de Mato Grosso (Sindipetróleo), solicitando esclarecimentos sobre o motivo da elevação repentina. Em resposta, o sindicato informou que os postos vinham, há meses, absorvendo aumentos no custo dos combustíveis repassado pela Petrobras e que, recentemente, parte desse valor começou a ser repassada aos consumidores.
Para confirmar a veracidade da justificativa, o Procon notificou algumas das principais redes de postos da capital e exigiu a apresentação de notas fiscais de compra e venda. Ao todo, foram entregues documentos de 21 postos de uma rede e 12 de outras duas.
A equipe técnica do Procon, que conta com um fiscal especializado no setor de combustíveis, está analisando minuciosamente as notas fiscais apresentadas para verificar se os aumentos estão de acordo com as alegações feitas. O objetivo da ação é garantir total transparência na composição dos preços e assegurar que os direitos dos consumidores cuiabanos sejam respeitados.
A secretária-adjunta do Procon Municipal, Mariana Almeida Borges, reforçou o compromisso do órgão com a população. “Seguiremos acompanhando a situação de perto até a conclusão do relatório técnico. Nosso foco é proteger o consumidor e garantir uma relação de consumo justa e equilibrada”.
A ação coordenada entre o Procon, a Secretaria Municipal de Ordem Pública e a gestão municipal reforça o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com a transparência, a justiça nas relações de consumo e a valorização dos direitos da população.
#PraCegoVer
A imagem mostra fiscais do Procon Municipal de Cuiabá em ação de fiscalização, realizada após denúncias sobre irregularidades.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá realiza força-tarefa de cirurgias eletivas no antigo Pronto-Socorro
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (13) mais uma força-tarefa de cirurgias eletivas no antigo Pronto-Socorro. Foram realizados 11 procedimentos, entre cirurgias gerais e urológicas, como a vasectomia.
As cirurgias eletivas são aquelas que não têm caráter de urgência, mas são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Os atendidos neste sábado estavam na fila de regulação, aguardando a oportunidade de realizar os procedimentos.
A ação teve início em 16 de agosto e já garantiu 48 atendimentos desde então. O objetivo é realizar mutirões todos os sábados e, gradativamente, zerar a fila de espera.
“Estamos trabalhando para dar celeridade a esses atendimentos e devolver dignidade aos pacientes que aguardam há meses por um procedimento. As adequações que estamos fazendo no antigo Pronto-Socorro vão possibilitar a ampliação do número de cirurgias realizadas aos finais de semana”, destacou a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a força-tarefa seguirá ocorrendo semanalmente, garantindo a continuidade dos atendimentos e a redução da fila de espera.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
SES promove qualificação de agentes indígenas de saúde no Alto Xingu
Operações Lei Seca resultaram na prisão de 16 condutores em Cuiabá
PM prende homem que agrediu mulher com taco de sinuca em Alto Boa Vista
Milho em consórcio com braquiária fortalece produção sustentável
Avanço do biodiesel transforma óleo de soja em protagonista na indústria de esmagamento
Segurança
PM prende homem que agrediu mulher com taco de sinuca em Alto Boa Vista
Policiais militares prenderam um homem por lesão corporal, no início da manhã deste domingo (14.9), no município de Alto Boa...
Polícia Militar prende três homens suspeitos de estupro de vulnerável em Rosário Oeste
A Polícia Militar prendeu três homens, com idades entre 43 e 61 anos, por estupro de vulnerável, na noite deste...
Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela Polícia Civil em Barra do Garças
A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças prendeu, na sexta-feira (12.9), um homem, de 27...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
Saúde6 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Proibição do abate de cavalos põe em xeque mercado de carne equina no Brasil
-
Várzea Grande6 dias atrás
Procon de Várzea Grande intensifica fiscalização em postos de combustíveis
-
CIDADES6 dias atrás
Homem foragido do Estado de Goiás é preso pela Polícia Civil em Cocalinho
-
Saúde4 dias atrás
Polícia Civil e Procon fiscalizam consultórios oftalmológicos suspeitos de atuação irregular em Cuiabá
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros publica edital de processo seletivo para contratação de bombeiros temporários