Cuiabá e Várzea Grande sediam aulões de preparação para estudantes da rede estadual que farão o Enem 2025

Estudantes do 3º ano do Ensino Médio e 2º ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual de ensino de Mato Grosso que realizarão o Enem 2025 – Exame Nacional do Ensino Médio, terão mais uma chance de revisar conteúdos, participar de palestras motivacionais, atividades culturais, além de receberem o kit de provas.

Os aulões presenciais acontecerão nos dias 07 e 14 de novembro, das 12h às 18h, na Fatec Senai, em Cuiabá, e no Senai Várzea Grande, respectivamente.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), objetivo dos aulões de véspera é proporcionar aos estudantes a revisão de conteúdos essenciais por meio de aulas dinâmicas e ministradas por professores convidados como Priscila Germosgeschi (Redação), Roberson Calegaro (Filosofia) e Roger Bartlo (Geografia e Atualidades).

O secretário de Educação, Alan Porto, reforça que os aulões serão transmitidos pelo canal oficial da Seduc no YouTube e poderão ser acessados por todos os estudantes das redes pública e privada. “Além disso, as 12 Diretorias Regionais de Educação e a Diretoria Metropolitana de Educação também realizarão aulões de véspera durante esta semana”, completou.

Segundo Alan Porto, mais de 37 mil estudantes da rede estadual que estão concluindo o Ensino Médio ou EJA estão aptos para as provas nos dias 9 e 16 de novembro. Desse total, mais de 18 mil alunos estão se preparando por meio do Pré-Enem Digit@l MT, da Seduc.

Cada estudante inscrito recebeu material pedagógico específico contendo exercícios e simulados para utilizar durante os nove meses do curso iniciado em março nos polos regionais de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

As aulas ocorreram tanto presenciais como online, com suporte da plataforma da Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH), além de outras plataformas parceiras, com acompanhamento de professores da rede estadual selecionados para atuarem no projeto.

O Pré-Enem, Digit@l MT faz parte das 30 políticas educacionais que compõem o Plano EducAção 10 Anos, que visa colocar a rede estadual entre as cinco redes mais bem avaliadas no país até 2032.

Fonte: Governo MT – MT