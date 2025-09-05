Política
Cuiabá e VG podem ganhar novos terminais de transporte público intermunicipal
O deputado estadual Eduardo Botelho (União) apresentou, durante sessão ordinária de quarta-feira (3), um Projeto de Lei nº 1385/2025 que propõe a criação do Terminal de Integração do Coxipó, no município de Cuiabá, e do Terminal de Integração André Maggi, no município de Várzea Grande, para atendimento ao transporte público intermunicipal.
O objetivo principal da ação é atender as demandas de transporte público intermunicipal entre Nossa Senhora do Livramento e Várzea Grande, e entre Santo Antônio de Leverger e Cuiabá, beneficiando a população com mais acessibilidade, conforto, agilidade e segurança, além de favorecer a integração com os modais urbanos e contribuir para o desenvolvimento sustentável da mobilidade regional.
Para Botelho, os usuários do transporte público coletivo têm enfrentado inúmeras dificuldades no dia a dia, principalmente quem reside nos dois municípios citados da Baixada Cuiabana, e dependem do transporte público.
Entre os itens justificados no corpo do texto do PL, estão a busca por promover a integração física e tarifária entre os sistemas de transporte coletivo intermunicipal e urbano; reduzir o tempo de deslocamento dos usuários entre os municípios atendidos; melhorar as condições de acessibilidade, conforto e segurança dos passageiros; promover maior eficiência na operação dos serviços de transporte coletivo, entre outros.
O parlamentar acredita que o projeto mudará a vida dos munícipes, tanto de Santo Antônio de Leverger, quanto os de Nossa Senhora de Livramento, pois as dificuldades são imensas para os trabalhadores e estudantes das localidades.
“A ausência de terminais adequados compromete a qualidade dos serviços prestados, afeta diretamente a rotina de trabalhadores, estudantes e usuários em geral, além de agravar os problemas de trânsito nas áreas urbanas centrais. E, com isso, quando houver a implantação desses terminais, teremos uma maior organização do sistema de transporte público intermunicipal”, disse.
Indicações – Durante a mesma sessão plenária, duas indicações também foram apresentadas pelo parlamentar. Os documentos com numerações 4811/2025 e 1168/2025, serão encaminhados ao governo do estado, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (MTU) e a prefeitura de Santo Antônio de Leverger.
As proposições visam as necessidades de se criar ponto de recargas dos cartões de transporte público no ponto final do município de Santo Antônio de Leverger, assim como, criar ainda novas linhas de ônibus para as comunidades Barreirinho e Morro Grande.
Fonte: ALMT – MT
Política
Emendas garantirão compra do terreno para aterro sanitário e para a casa de acolhimento do Norte Araguaia
O deputado Dr. Eugênio de Paiva (PSB) destinou duas emendas para a região norte do Araguaia, no valor de R$ 1 milhão cada, no total de R$ 2 milhões, para a compra do terreno para o aterro sanitário e para a casa de acolhimento de saúde dos pacientes do Hospital Regional do Norte Araguaia, em construção no município de Confresa.
“Primeiro, vamos precisar fazer o aterro sanitário para atender a região. Estou destinando R$ 1 milhão de reais para ajudar a comprar o terreno para esse aterro”, informou o deputado.
“A segunda boa novidade é que nós vamos construir uma casa de acolhimento em Confresa para os pacientes da saúde. Está destinando mais R$ 1 milhão para a obra dessa casa de acolhimento”, completou, durante reunião no município de Confresa, na quinta-feira (4).
Dr. Eugênio explicou que o Hospital Regional do Norte Araguaia vai criar muitas demandas de atendimento para pacientes da cidade e dos municípios vizinhos.
A reunião contou contou com a presença d prefeito de Confresa, Ricardo Babinski, e os demais gestores do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Saúde do Norte Araguaia (CIDESA Norte Araguaia), composto pelos municípios de Canabrava do Norte, São José do Xingu, Vila Rica, Santa Terezinha, Santa Cruz do Xingu e Porto Alegre do Norte.
Fonte: ALMT – MT
Política
Indicação do Juca do Guaraná junto ao governo do estado viabiliza ônibus escolar para Torixoréu
O município de Torixoréu, a 563 km de Cuiabá, ganhou um novo ônibus escolar, entregue esta semana para atender uma demanda da comunidade local. O veículo, resultado de indicação do deputado Juca do Guaraná (MDB) ao Governo do Estado de Mato Grosso, vai beneficiar diretamente os estudantes, garantindo mais segurança, conforto e facilidade no transporte para a escola.
“Estamos muito felizes em contribuir para que as crianças e os jovens de Torixoréu tenham um transporte escolar digno e eficiente. A educação é prioridade, e essa parceria com o governo do estado é fundamental para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças e adolescentes”, destacou Juca do Guaraná.
A ação é resultado de uma parceria direta do Governo do Estado de Mato Grosso, sob a liderança do governador Mauro Mendes e do vice-governador Otaviano Pivetta, reforçando o compromisso com o fortalecimento da educação no interior do estado. A inciativa contou ainda com o apoio do vereador Fabrício Santos (União), que acompanhou de perto o processo para assegurar melhorias para a população estudantil do município.
“Há dias estive no gabinete do deputado Juca, fiz um pedido para ele, que de pronto me atendeu. Agora temos esse ônibus novo para atender as crianças de Torixoréu com mais conforto e segurança”, afirmou o vereador.
O novo ônibus escolar já está em operação e deve garantir mais mobilidade e segurança no trajeto dos alunos até as escolas do município.
Fonte: ALMT – MT
