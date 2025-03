Cuiabá encerra março com mais uma quebra de irecorde no custo da cesta básica

A cesta básica em Cuiabá atingiu R$ 833,55 na última semana de março, superando em 0,36% o valor registrado na semana anterior. Este é o maior custo já apurado pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT), quebrando, pela segunda semana consecutiva, o recorde de preço do mantimento considerado essencial para a subsistência de uma família de quatro pessoas.

Gustavo Ourique – Ainda conforme análise do Instituto, o custo atual também está 9,30% acima do registrado no mesmo período do ano passado. O café e a carne bovina foram os principais itens que contribuíram com o aumento da cesta, uma vez que apresentaram crescimento de 78,75% e 27,81%, respectivamente, no período.

“Nesta semana, itens como tomate e a batata seguem pesando no orçamento das famílias cuiabanas, contribuindo para tornar a cesta básica mais caro em toda série histórica, quebrando recordes de preço neste mês de março”, destacou o presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior.

O preço do tomate segue registrando alta desde a última semana de fevereiro, dessa vez, com variação de 8,83% sobre a semana anterior, atingindo um custo médio de R$ 10,81/kg. Segundo análise do IPF-MT, pelo fato de algumas regiões anteciparam o período de colheita e outras estarem indicando baixa produtividade, essas questões podem ter impactado diretamente na oferta do fruto, colaborando para que seu preço continue em alta. Se comparado ao registrado no mesmo período de 2024, o valor também está 16,42% mais alto.

A batata também apresentou aumento, de 3,58% em relação ao registro anterior, com valor de R$ 4,31/kg na média. Apesar da alta oferta da última semana, alguns tubérculos estão com baixa qualidade, o que pode estar dificultando a distribuição dos mesmos para mercados de outras regiões, contribuindo, assim, com preços mais elevados em determinados locais.

Em contrapartida, a banana começou a registrar recuo no preço, cerca de 7,01% sobre a semana passada, custando R$ 8,83/kg em média. O alto volume ofertado de banana nanica e a baixa demanda pela fruta pode estar relacionado à desvalorização do produto.

