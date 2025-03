Cuiabá faz história com 41% de mulheres no primeiro escalão da prefeitura e Mesa Diretora da Câmara 100% feminina

08/03/2025

A importância da representatividade feminina no Dia Internacional da Mulher

Da Assessoria – Vereadora Katiuscia Manteli

Neste Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é importante refletirmos sobre as conquistas e desafios das mulheres em todos os espaços da sociedade.

Em Cuiabá, pela primeira vez na história, a Mesa Diretora da Câmara é composta única e exclusivamente por parlamentares da bancada feminina, fato considerado inédito entre todas as capitais do Brasil. Além disso, foram eleitas oito mulheres para o legislativo municipal, marcando um momento histórico de representatividade feminina. Esse avanço não é apenas simbólico ele reflete a força, a luta e a capacidade das mulheres de moldar o futuro de nossa cidade. Além disso, Cuiabá foi a capital com maior aumento no percentual de mulheres eleitas no último pleito do país, duas reeleitas e seis novas vereadoras.

Como vereadora e, atualmente, primeira-secretária da Câmara Municipal, destaco a nossa chegada ao Parlamento Cuiabano não apenas como uma conquista eleitoral, mas uma decisão ousada que culminou numa verdadeira vitória política. “Não são apenas oito mulheres eleitas, mas oito mulheres que receberam uma votação expressiva. Agora, é hora de priorizar as pautas femininas. Esse é um passo essencial para garantir que as políticas públicas atendam de maneira justa e equitativa às necessidades de todas as mulheres.”

Além disso, acredito que essa conquista representa uma quebra de paradigma em relação à ideia de que as mulheres não votam em outras mulheres. “O apoio das mulheres foi fundamental para nossa eleição, e o eleitorado feminino demonstrou, com clareza, seu poder de escolha e transformação”, observou a vereadora.

“Este Dia Internacional da Mulher é um momento para celebrarmos a força e a coragem das mulheres, mas também para reafirmarmos o compromisso com a luta por igualdade e por um espaço mais justo para todas. A eleição dessas oito mulheres é um reflexo da capacidade de transformação que as mulheres podem exercer em todos os âmbitos da vida pública. E essa mudança já começou a ser concretizada.”

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT