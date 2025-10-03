Cuiabá faz mutirão de exames para prevenção ao câncer de mama

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza neste sábado (4), a partir das 8h, um mutirão de exames de ultrassonografia de mama e transvaginal. A ação integra a programação do Outubro Rosa 2025, que reforça a importância do diagnóstico precoce e da conscientização para o controle do câncer de mama.

De acordo com o diretor da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, Israel Paniago, o mutirão será realizado em quatro sábados do mês de outubro, com capacidade para atender de 30 a 35 pacientes por dia, além da oferta regular durante a semana, nos períodos matutino e noturno. Ao longo da programação, o Hospital São Benedito prevê a realização de 320 exames de ultrassonografia de mama (USG) e 190 ultrassonografias transvaginais.

“Teremos, ao longo do mês de outubro, exames de ultrassonografia de mama e transvaginal no São Benedito. No total, serão realizados 510 exames no mês. Além do mutirão aos finais de semana, temos atendimentos durante a semana, das 17h às 20h. O exame é essencial para detectar precocemente alterações que podem evoluir para o câncer, aumentando significativamente as chances de tratamento e cura. A recomendação é que mulheres com vida sexual ativa realizem o exame periodicamente”, afirmou Israel Paniago.

A Secretaria Municipal de Saúde, liderada pela secretária Danielle Carmona, disponibilizará 1.051 exames adicionais de mamografia, além da oferta mensal habitual. Ao todo, serão ofertados 2.561 exames extras, entre mamografias, ressonâncias de mama, ultrassonografias para detecção precoce e ultrassonografias transvaginais.

A programação inclui ações de vacinação e cuidados especializados, com a união de esforços entre a Atenção Primária e a Rede de Atenção Integral.

Confira abaixo a programação:

Em Cuiabá, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) intensificaram as coletas do exame de Papanicolau (CCO), sendo de fundamental importância para a prevenção e rastreamento do câncer do colo do útero. A UBS Ilza Terezinha Picolli realizará, na próxima terça-feira (7), a partir das 8h, ações do Outubro Rosa com a oferta do exame. Sendo ampliado os dias de coleta, para melhor abordagem da população feminina que passa por consulta de enfermagem voltada à saúde da mulher.

De acordo com a secretária adjunta de Atenção Primária, Cinara Thais Silva de Brito Sobrinho, o exame de CCO é um procedimento já incorporado à rotina das unidades do Programa Saúde da Família (PSF), sendo realizado regularmente por profissionais capacitados em todas as UBSs do município. “O exame de CCO aumenta significativamente as chances de cura. Ele é simples, rápido, indolor e oferece informações cruciais para a saúde da mulher. Oferecemos em todas as mulheres, especialmente na faixa etária entre 25 e 59 anos”, afirmou.

Grande Mobilização – Dia 18 de outubro

No dia 18 de outubro, será realizada uma grande mobilização com a oferta de: Exames de Papanicolau (CCO); solicitação de mamografias e práticas integrativas voltadas ao bem-estar físico, mental e emocional. A ação ocorrerá em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs). Simultaneamente, será realizado o “Dia D” de vacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos, com foco na atualização da caderneta vacinal.

Saúde e Bem-Estar – Dias 16 e 18 de outubro

Nos dias 16 e 18 de outubro serão realizadas atividades especiais em parceria com o CETEM [Centro de Ensino Técnico Mato-grossense] e o CEM [Centro de Especialidades Médicas]. No dia 16, às 7h, será realizada uma palestra orientativa e expositiva sobre prevenção, autocuidado, diagnóstico precoce e tratamento, no CEM do Centro. Já no CEM do Coxipó, no dia 18, das 8h às 16h, haverá palestras, rodas de conversa, massagens relaxantes, consultas com ginecologista e um mutirão de planejamento familiar.

Ações de proteção à mulher

Ainda dentro das ações voltadas à saúde da mulher, ao longo de todo o mês, equipes multiprofissionais desenvolverão atividades nas recém-criadas Salas Acolher + Saúde, que oferecem apoio e orientação às mulheres em situação de violência, fortalecendo a rede de proteção e o cuidado integral. As salas estão localizadas nas USFs dos bairros: CPA IV (região Norte), Jockey Club (região Sul), Grande Terceiro (região Leste) e Ribeirão da Ponte (região Oeste).

Capacitação em Saúde Bucal

A programação do Outubro Rosa 2025 também inclui capacitações voltadas aos profissionais da área de saúde. A qualificação inclui uma palestra nesta sexta-feira (3), às 15, com transmissão via YouTube (canal Tele Educa Mato Grosso) e Google Meet, ministrada pela doutora em Oncologia Draklê Modesto, com foco nos cuidados com a saúde bucal de mulheres com câncer de mama e de colo do útero, bem como sobre atendimento integral às pacientes oncológicas no dia 15 de outubro, às 8h30, no auditório do Hospital Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC).

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT