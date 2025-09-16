Cuiabá faz solenidade de juramento à bandeira com 800 jovens

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Junta de Serviço Militar (JSM), vinculada à Secretaria Especial de Defesa Civil, e sob a competência da Secretaria de Governo e Defesa Civil, realizará nesta terça-feira (16), às 08h, na Praça Alencastro, a Cerimônia de Juramento à Bandeira Nacional e a entrega de Certificados de Dispensa Militar. O evento contará com a presença de aproximadamente 800 jovens que foram dispensados do serviço militar obrigatório em 2025 e anos anteriores.

O prefeito de Cuiabá e presidente da JSM, Abilio Brunini, presidirá a solenidade. Entre os convidados, destacam-se o general de brigada, secretários municipais, vereadores e os familiares dos jovens dispensados. A cerimônia é um ato cívico de grande importância, que simboliza o compromisso e a lealdade dos cidadãos com a nação brasileira.

De acordo com o secretário-adjunto especial de Defesa Civil de Cuiabá, coronel BM Alessandro Borges Ferreira, o juramento à bandeira é uma obrigação cívica fundamental. Ele formaliza o comprometimento do cidadão com a defesa da Pátria e a manutenção da ordem, além de ser um requisito indispensável para a obtenção do Certificado de Dispensa. Este documento é crucial para a vida civil, sendo necessário para a emissão de passaporte, posse em concursos públicos e outros atos administrativos.

O coronel Alessandro enfatizou a relevância do ato. “A necessidade de jurar bandeira é para demonstrar lealdade e compromisso com a nação, obrigação cívica e formalizar o comprometimento do cidadão com a defesa da Pátria e a manutenção da ordem”. Ele alertou que a não realização do juramento impede a obtenção do Certificado de Dispensa, o que pode gerar diversos impedimentos civis e administrativos. Aqueles que, porventura, não puderem comparecer à cerimônia devem procurar a JSM para regularizar sua situação.

A dispensa do serviço militar obrigatório pode ocorrer por diversas razões, tais como inaptidão física ou mental, comprovação de ser arrimo de família (incapacidade de trabalhar e sustentar a família), estar cursando Medicina, Odontologia, Veterinária ou Farmácia, ou por questões de convicção filosófica ou política contrária ao Serviço Militar Obrigatório.

Resgate histórico e fortalecimento do patriotismo

Em um evento anterior, realizado em 17 de fevereiro de 2025, o prefeito Abilio Brunini assumiu oficialmente o posto de presidente da Junta de Serviço Militar. Aquela cerimônia, também ocorrida na Praça Alencastro, em frente à Prefeitura de Cuiabá, contou com a presença de membros do Congresso de Mato Grosso e do Exército Brasileiro.

Na ocasião, o prefeito Abilio Brunini destacou o resgate dessas tradições. “Há muito tempo essa cerimônia não era feita aqui, em frente à prefeitura. Só estamos restabelecendo esse senso de pertencimento e patriotismo, até mesmo para fortalecer o nosso centro histórico, o coração da nossa cidade. Então trouxemos as pessoas e as famílias, para virem aqui fortalecendo o comércio local e a união com a prefeitura”, afirmou Abilio.

A realização contínua dessas cerimônias reforça o compromisso da gestão municipal com os valores cívicos e o fortalecimento da identidade cultural e histórica de Cuiabá, promovendo a união e o patriotismo entre seus cidadãos.

#PraCegoVer

A imagem que ilustra a matéria mostra as bandeiras de Cuiabá, Mato Grosso e do Brasil, prontas para hasteamento, em cerimônias de juramento à bandeira por jovens dispensados do Serviço Militar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT