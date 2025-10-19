Cuiabá
Cuiabá inicia instalação de 15 mil lâmpadas de LED em parceria com o Governo do Estado
Cuiabá vai receber 15.204 lâmpadas de LED nos próximos 100 dias. Neste sábado (18), o diretor geral da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Felipe Welaton, recebeu pessoalmente 5.204 unidades do novo equipamento, fornecido pelo governo do Estado, via Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra).
Isso só foi possível porque a gestão do prefeito Abilio Brunini aderiu a parceria do programa MT “Iluminado”, que é executado em parceria com as prefeituras, por meio de convênios.
O Estado fornece as luminárias para as prefeituras, que são responsáveis por fazer a instalação dos equipamentos. Os municípios também precisam apresentar projetos e certidões para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para firmar o convênio.
O diretor geral da Limpurb, Felipe Wellaton, explica as vantagens de ter lâmpadas de LED na iluminação pública de Cuiabá. “Iluminação pública eficiente é sinônimo de segurança pública. Além disso, a troca de lâmpadas convencionais por LED representa uma economia mensal de 60% do valor nas faturas de energia que são pagas pela Prefeitura de Cuiabá”.
As instalações das 5 mil lâmpadas de LED estão programadas para iniciar no dia 22 deste mês.
Os bairros contemplados são: Tijucal, Osmar Cabral, São João Del Rey, Pedra 90, Morada da Serra, zona de expansão urbana do Manduri, Jardim Industriário, Alvorada, Nova Esperança, Pascoal Ramos, Osmar Cabral, Jardim Fortaleza, Jardim Passaredo, Santa Laura, Altos do Coxipó, São Francisco, São Sebastião, Bela Vista, Lagoa Azul, Jardim dos Ipês, Residencial São Carlos, Jardim Eldorado, Residencial Flor de Liz e Brasil 21.

Prefeitura realiza 29 ações de manutenção em espaços esportivos durante setembro
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), realizou ao longo do mês de setembro um total de 29 ações de manutenção e revitalização em espaços esportivos da capital. O trabalho integra o cronograma contínuo de zeladoria da pasta, com apoio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e participação de vereadores parceiros.
As intervenções abrangeram miniestádios, ginásios, campos de futebol e quadras poliesportivas em diferentes bairros, assegurando o bom estado dos equipamentos públicos utilizados diariamente por atletas, crianças e famílias cuiabanas.
Do total de ações, 22 foram de corte de grama, 4 de limpeza externa e 3 de pintura, garantindo a manutenção regular dos espaços e a segurança dos frequentadores.
Entre os locais atendidos estão os miniestádios dos bairros CPA 3, Novo Esperança, São João Del Rey, Planalto, Santa Isabel, Mãe Santa e Praeirinho, além dos campos de futebol dos bairros Pedra 90, Pascoal Ramos, Jardim Cuiabá, Ubatã, Araés, Mossoró, Tijucal e Residencial Coxipó. Também receberam serviços o Ginásio do Verdinho, o Ginásio Planalto, e as quadras da Alvorada, Imperial e Terra Nova.
O secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves, destacou que o trabalho da pasta visa garantir ambientes adequados e acessíveis para o uso da população.
“Essas ações reforçam nosso compromisso com o cuidado permanente dos espaços públicos esportivos. Cada campo, quadra ou ginásio revitalizado representa mais oportunidades de lazer, convivência e promoção da saúde para a comunidade”, afirmou o secretário.
A SMEL também contou com o apoio dos vereadores Dilemário Alencar, Ilde Taques e Samanta, que contribuíram para a realização dos serviços de pintura em diferentes bairros.
“O esporte é um direito e também uma ferramenta de transformação social. A Prefeitura segue empenhada em oferecer à população cuiabana locais adequados para a prática esportiva e o convívio familiar”, reforçou Jefferson Neves.
Com o cronograma de setembro concluído, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer mantém o planejamento de novas ações para os próximos meses, garantindo a continuidade do trabalho de manutenção e valorização dos espaços esportivos de Cuiabá.
Imagem que acompanha a matéria mostra ação da Secretaria de Esportes e Lazer na revitalização de uma quadra de esportes.
