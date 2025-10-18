Cuiabá inicia mutirão de biópsias de mama no Hospital São Benedito

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta semana o mutirão de biópsias de mama no Hospital Municipal São Benedito (HMSB). A ação faz parte das atividades do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama, e tem como objetivo garantir mais agilidade nos diagnósticos e reduzir o tempo de espera das pacientes que aguardam o exame.

Realizado em parceria com a Central de Regulação, o mutirão ocorrerá também nos dias 23 e 30 de outubro, com atendimento a uma média de 15 pacientes por dia. O procedimento é essencial para identificar se uma lesão na mama é benigna ou maligna, permitindo diagnóstico precoce e início rápido do tratamento quando necessário.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destacou a importância da ação para a rede pública.

“O mutirão é uma iniciativa que reforça o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com o cuidado integral à saúde da mulher. Durante o Outubro Rosa, intensificamos nossas ações de prevenção e diagnóstico, mas nosso trabalho segue durante todo o ano para oferecer atendimento humanizado e de qualidade”, afirmou Carmona.

Além do mutirão, o Hospital Municipal São Benedito vem passando por um processo de modernização na área de diagnóstico por imagem. A unidade recebeu recentemente uma ressonância magnética de 3 Tesla, equipamento de alta tecnologia que dobra a capacidade de atendimentos e eleva a qualidade dos diagnósticos.

Em julho, também foi iniciada a instalação de um novo tomógrafo de 64 canais, que substituirá o modelo anterior de 16 canais, garantindo mais agilidade e precisão na emissão dos laudos. A modernização do parque tecnológico permitirá ampliar significativamente o número de atendimentos, especialmente para exames de mamas densas, a partir do próximo mês.

Com essas iniciativas, a gestão municipal reforça o compromisso em ampliar a oferta de serviços especializados e garantir um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à população cuiabana.

