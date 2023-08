Cuiabá intensifica plano de recapeamento e beneficia vias de diferentes regiões

Dando continuidade às ações de fortalecimento e combate à violência contra a mulher, acontece nesta quinta-feira (24), a partir das 14h, uma atividade de acolhimento e roda de conversa no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Dr. Fábio. Durante o encontro, as mulheres moradoras da região receberão orientações sobre o que é a violência, os tipos de violência, canais de denúncia e redes de apoio às mulheres vítimas de violência existentes no município.

Ao longo do mês, as unidades socioassistenciais estão desenvolvendo atividades para participação coletiva, por meio de palestras, rodas de conversa, troca de experiências e atividades lúdicas, a fim de despertar atitudes e sinais com o mesmo objetivo, levantando a bandeira de enfrentamento à violência contra a mulher.

Sobre o mesmo assunto, na sexta-feira (25), será a vez das moradoras do bairro Jardim União. A partir das 14h, na unidade do Cras do bairro, acontecerá uma Roda de Conversa. Durante o encontro, serão apresentadas as formas de violência, principais sinais e o que fazer nesses casos. A atividade integra o cronograma realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, alusiva ao ‘Agosto Lilás’.

Na próxima semana, no dia 28 (segunda-feira), a partir das 13h30, famílias e indivíduos referenciados nos programas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF foram convidados para uma oficina voltada para a importância da conscientização popular pelo fim da violência contra a mulher.

Para encerrar a programação, as alunas do curso de estética do Centro de Ensino Técnico Matogrossense (Cetem) irão promover uma tarde diferente para as mulheres do bairro Nova Esperança. A partir das 13h, na unidade do Cras da região, será realizada uma atividade de integração voltada para a motivação do trabalho e elevação da autoestima.

Para fortalecer essa luta crucial, a área da Assistência Social desempenha um papel fundamental, promovendo ações e programas que visam não apenas a prevenção, mas também o suporte que essas mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica tanto precisam. “Neste Agosto Lilás, é fundamental que todos, indivíduos e instituições, se unam para fortalecer a luta contra a violência doméstica e promover uma sociedade mais justa e igualitária para todas as mulheres. A Assistência Social, com sua dedicação e expertise, desempenha um papel crucial nesse cenário, lembrando-nos de que a mudança começa quando nos unimos em prol de um objetivo comum”, finalizou a Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT