Cuiabá intensifica vacinação contra o sarampo e orienta população sobre a dose zero

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá reforça a importância da vacinação contra o sarampo e orienta a população sobre a realização da dose zero, destinada a crianças de 6 a 11 meses de idade, como medida preventiva diante da circulação da doença em países vizinhos e em outras regiões do Brasil.

Público-alvo da dose zero

• 6 a 8 meses e 29 dias: vacina dupla viral aplicada nas seguintes unidades: USF Jardim Imperial, USF Despraiado, USF Parque Ohara, USF Pedra 90 1 e 2, Clínica da Família.

• 9 a 11 meses e 29 dias: vacina tríplice viral, disponível em todas as unidades de saúde do município.

Intensificação da vacinação

Além da dose zero, a SMS orienta, para quem não tomou nenhuma dose ou não tem certeza:

• Pessoas de 1 a 29 anos: devem receber 2 doses da vacina tríplice viral ou tetra viral.

• Pessoas de 30 a 59 anos: devem receber 1 dose da vacina tríplice viral ou tetra viral.

A orientação é especialmente voltada para trabalhadores que lidam diretamente com o público, como atendentes, motoristas de transporte coletivo (interestadual e intermunicipal), motoristas de aplicativo e táxi, pilotos, comissários de bordo, funcionários de aeroportos e rodoviárias, profissionais do setor turístico, trabalhadores de unidades de saúde, colaboradores de albergues de imigrantes e centros de eventos, entre outros que atuam em áreas com alto contato com pessoas de diferentes origens.

Embora Cuiabá ainda não tenha registrado casos confirmados de sarampo em 2025, a baixa cobertura vacinal preocupa: a 1ª dose para crianças de 1 ano alcança 80,27%, enquanto a 2ª dose para crianças de 1 a 3 anos está em 56,07%, índices abaixo da meta de 95% recomendada pelo Ministério da Saúde.

Dados internacionais e nacionais reforçam a importância da prevenção: na Bolívia, país vizinho, já foram registrados 274 casos confirmados de sarampo. No Brasil, foram contabilizados 23 casos confirmados, mas nenhum em Mato Grosso até o momento.

A secretária adjunta de Atenção Primária de Cuiabá, Catarina Célia de Araújo Amorim, destacou a relevância da vacinação como medida preventiva.

“Mesmo sem casos confirmados em Cuiabá, é fundamental que os pais mantenham a vacinação em dia. A dose zero e as demais doses da tríplice ou tetra viral protegem as crianças e ajudam a evitar a entrada e a propagação da doença no município. Estamos atentos à situação nos países vizinhos, como a Bolívia, e reforçamos que a prevenção é a melhor forma de garantir a segurança da população”, alertou.

Recomendações à população

• Procure a UBS mais próxima para atualizar a vacinação das crianças e adultos.

• Pessoas com sintomas suspeitos, como febre, manchas avermelhadas na pele, tosse, coriza ou conjuntivite, devem buscar atendimento médico imediatamente e evitar contato com outras pessoas.

• Quem tiver contato com turistas ou viajar para áreas com casos suspeitos ou confirmados deve se vacinar com pelo menos 15 dias de antecedência.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação é a principal ferramenta de prevenção contra o sarampo e orienta todos os cuidadores e trabalhadores expostos a público a manterem suas doses em dia.

A imagem mostra uma pessoa sendo vacinada. É possível ver apenas o braço e o ombro da paciente, que veste uma blusa rosa. A enfermeira responsável pela aplicação da vacina está usando uniforme branco.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT