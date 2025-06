Cuiabá oferece tratamentos integrativos gratuitos à população por meio da URPICS

Localizada em meio à natureza exuberante do Horto Florestal Toti Garcia, em Cuiabá, a Unidade de Referência de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (URPICS) oferece gratuitamente à população um cuidado diferenciado, acolhedor e centrado no bem-estar físico, emocional e mental. Com atendimentos por agendamento e livre demanda, a unidade funciona como um espaço de acolhimento, escuta e fortalecimento do autocuidado. Os agendamentos podem ser realizados através do número (65) 992218155 via WhatsApp.

Segundo Luiz Edmundo da Silva, terapeuta holístico da unidade, o atendimento na URPICS é feito a partir de uma triagem individualizada, onde o paciente passa por acolhimento e tem seu plano de cuidado elaborado de forma personalizada. “Aqui o foco é o cuidado integrativo. Atendemos quem busca mais do que apenas medicação. A maioria chega com quadros de ansiedade, depressão, dores crônicas ou em busca de equilíbrio emocional. Oferecemos terapias como Reiki, auriculoterapia, florais, arteterapia, quiropraxia, fitoterapia e biomagnetismo, entre outras”, explica.

O espaço também conta com terapias em grupo, como a Terapia Comunitária Integrativa (TCI) e a Arteterapia, realizadas às terças-feiras nos períodos da manhã e da tarde, e às sextas-feiras pela manhã, quando os pacientes se reúnem em rodas de conversa e partilhas acompanhadas de um café da manhã terapêutico, sempre com alimentos saudáveis, livres de industrializados. “É um espaço de escuta e troca. Cada um compartilha suas dores e vivências, e assim criamos uma rede de apoio psicossocial muito forte”, relata a arteterapeuta Chrissie Takemura Iwakura.

A unidade é aberta a todos os maiores de 18 anos, inclusive para quem não está em tratamento com medicamentos. A porta de entrada é o acolhimento com um terapeuta, que avalia o perfil e define as práticas mais adequadas. O atendimento também pode ocorrer por encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde ou do CAPS.

Além das terapias, a URPICS realiza atividades como meditação, dança circular e caminhadas ao ar livre, promovendo o contato com a natureza como parte essencial do cuidado. “A saúde não é apenas ausência de doença. Aqui promovemos qualidade de vida, autonomia e conexão com a própria história”, diz Luiz Edmundo.

A paciente Tereza Cristina Pozza, que frequenta a URPICS desde 2023, é um exemplo da transformação proporcionada pelas práticas oferecidas no local. “Eu cheguei com depressão severa e paralisia em parte do corpo, resultado de anos de uso de medicação pesada. Aqui fui acolhida, recuperei movimentos, voltei a escrever e a me reconhecer. Fiz tratamento com arteterapia, Reiki, ventosa e apoio psicológico. Descobri o auto perdão e deixei de me culpar pelos traumas da infância. Aqui me reencontrei”, compartilha emocionada.

Atualmente, a equipe da URPICS é composta por terapeutas holísticos, psicólogo, assistente social, enfermeira, farmacêutica, arteterapeuta e médico homeopata. O serviço é público e totalmente gratuito, viabilizado pelo SUS.

Para agendamentos, o contato é feito exclusivamente via WhatsApp da unidade, citado acima. Já para participar das rodas de arte e TCI às terças e sextas, basta comparecer diretamente à unidade nos horários estabelecidos.

A URPICS é um dos poucos serviços do país com terapeuta holístico reconhecido como ocupação no quadro funcional da saúde pública. “Cuiabá é referência nacional nesse modelo de cuidado. Aqui a gente promove saúde de forma plena, sem dissociar corpo, mente e espírito, tudo com amor, técnica e escuta ativa”, finaliza Luiz Edmundo.

Na imagem, aparecem duas senhoras durante uma aula de arteterapia. O procedimento faz parte de um dos tratamentos oferecidos pela unidade citada no texto. A imagem apresenta várias cores, com fundo branco.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT