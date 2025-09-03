Cuiabá
Cuiabá pode ter programa municipal contra vício em jogos de azar
Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli 
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Lei obriga inclusão de mensagens educativas contra abuso e exploração sexual infantil em materiais escolares de Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Vereadora Michelly Alencar dá início ao projeto Maria da Penha Vai às Escolas em Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Educação municipal e diretoria do Sintep/VG avançam em diálogo sobre pautas salariais
Rosário Oeste recebe motoniveladora para reforçar infraestrutura rural
Mais de 200 autoridades são homenageadas com Medalha de 190 Anos da Polícia Militar
Polícia Militar prende faccionado por homicídio em Várzea Grande
Lei obriga inclusão de mensagens educativas contra abuso e exploração sexual infantil em materiais escolares de Cuiabá
Segurança
Mais de 200 autoridades são homenageadas com Medalha de 190 Anos da Polícia Militar
A Polícia Militar de Mato Grosso homenageou, na noite desta terça-feira (2.9), mais de 200 autoridades civis e militares com...
Polícia Militar prende faccionado por homicídio em Várzea Grande
Policiais militares prenderam um homem, de 41 anos, suspeito pelo homicídio de um homem, de 30 anos, nesta terça-feira (2.9),...
Polícia Civil prende mãe e filho envolvidos em execução de jovem em Sorriso
Mãe e filho que participaram da execução do jovem Gabriel Feitosa Silva, de 24 anos, em Sorriso (420 km ao...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Sema abre inscrições para atendimento em mutirão do CAR Digital 2.0 em Sinop
-
CIDADES6 dias atrás
Livro Abraçada pelas Pernas é distribuído em escolas públicas de Sinop
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Sefaz orienta contribuintes sobre autorização de notas fiscais eletrônicas
-
CIDADES5 dias atrás
População de Sinop ultrapassa os 223 mil habitantes e prefeito atribui ao planejamento do município
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Justiça Eleitoral leva atendimento biométrico a idosos do Abrigo Sombra da Acácia, em Jaciara