Cuiabá promove ações de conscientização para a ‘Campanha Janeiro Branco’

16/01/2025

Câmara de Cuiabá aprova auxílio emergencial de R$ 1 mil para vítimas de chuva

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Câmara de Cuiabá aprovou, de forma unânime o projeto de Lei n° 008/2025 que garante o auxílio financeiro de R$ 1 mil às famílias vítimas das chuvas nos últimos dias na capital. O projeto foi encaminhado à Casa pelo Prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL).

O pagamento será feito em cota única e busca fornecer um suporte financeiro às famílias de baixa renda que sofreram prejuízos materiais com as fortes chuvas que atingiram a cidade no último final de semana.

O projeto foi aprovado durante uma sessão extraordinária, convocada pela presidente da Câmara, Paula Calil (PL), na tarde desta quinta-feira (16). Os 27 vereadores votaram a favor.

“Estou me sentindo com dever cumprido. É muito importante nós estarmos participando e ajudando essas famílias, que estão necessitando neste momento desse auxílio emergencial, que teve início do Executivo”, afirmou Paula.

UMA EMENDA FOI APROVADA E DUAS FORAM REJEITADAS

Vereadores apresentaram 3 emendas referentes à proposta. Daniel Monteiro (Republicanos) tentou emplacar uma emenda que previa um acréscimo de R$ 200 por criança de até 12 anos no valor do auxílio. Mas essa emenda foi rejeitada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e, também, no plenário.

Já o vereador Jeferson Siqueira (PSD) propôs um aumento no auxílio para R$ 3 mil. Mas o plenário também rejeitou.

A presidente da Casa salientou a importância da proposta dos vereadores mas explicou que a negativa por parte dos pares se dá pela agenda emergencial. A liberal deixou claro que o foco da Câmara neste momento é ajudar o mais rápido possível as famílias prejudicadas pela chuva.

A única emenda aprovada foi a apresentada pelo vereador Rafael Ranalli (PL), que proíbe o uso do auxílio financeiro para jogos de azar na internet. No texto encaminhado pelo Executivo, o recurso já proibia o uso para a compra bebidas alcoólicas, produtos à base de tabaco ou itens similares.

O vereador Dilemário Alencar (União Brasil), líder do prefeito na Câmara, reafirmou a satisfação com a aprovação do projeto e elogiou ainda a atitude do Executivo.

“Foi importante a Câmara aprovar de forma unânime o projeto da instituição de um auxílio emergencial e pela primeira vez um prefeito foi sensível a essa situação. Agora, esse projeto vai beneficiar centenas de famílias em situação de vulnerabilidade que estão sofrendo com os estragos que a chuva ocasionou”, finalizou.