Cuiabá propõe parceria à Várzea Grande para implantação da Rota Fluvial Turística

A Prefeitura de Cuiabá propôs parceria ao município de Várzea Grande para implantação do Projeto Rota Fluvial Turística do Rio Cuiabá. O projeto prevê a construção de pontos de embarcação na Orla do Porto, com destinos aos pontos turísticos, São Gonçalo Beira Rio e Bom Sucesso.

O objetivo, conforme explicou o secretário de Turismo de Cuiabá, Lincoln Tadeu Sardinha Costa ao prefeito Kalil Baracat (MDB) na tarde desta segunda-feira (06) é agregar e fomentar os polos turísticos das duas cidades, sobretudo, com as rotas dos peixes.

“Esse projeto saiu do coração do prefeito Emanuel Pinheiro, que almeja deixar mais esse legado para nosso povo, o de voltar o desenvolvimento de Cuiabá de frente para o rio e não de costas, como está atualmente. Com a parceria iremos agregar os complexos turísticos, trazendo mais opção aos nossos visitantes que desejam conhecer as duas rotas dos peixes, São Gonçalo e Bonsucesso. E, sobretudo, traremos a visibilidade ao maior patrimônio que divide as duas irmãs, o Rio Cuiabá”, enfatizou o secretário.

A iniciativa poderá ser gerida por meio de concessão, que deverá retornar em benfeitorias como limpezas do Rio Cuiabá, canais e encostas. Além de outras exigências que poderão ser implementadas pela gestão cuiabana.

Para o prefeito Kalil Baracat, a oportunidade vai ao encontro do desejo que também partilha com o prefeito Emanuel Pinheiro. “Devolver o crescimento das nossas cidades ao encontro do rio e não de costas como o prefeito Emanuel gosta de falar, também é um desejo meu em Várzea Grande. Eu partilho desse objetivo e Cuiabá pode contar comigo e com nossa força de trabalho para transformarmos esse sonho em realidade junto com a capital. Estamos de portas e coração abertos para todo projeto que trouxer crescimento e desenvolvimento para nosso povo”, destacou Kalil.

O projeto foi levado ao conhecimento da Comissão de Turismo da Câmara dos Vereadores de Cuiabá e da Marinha do Brasil. E com apoio do deputado Federal, Emanuel Pinheiro Neto (MDB), também foi apresentado ao Ministério do Turismo em Brasília – DF.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT