Cuiabá prorroga data do vencimento da cota única com desconto e da primeira parcela do IPTU 2023 para 19 de maio

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, apresenta nesta terça-feira (25), às 8h30, no Auditório Maestro China, as diretrizes da edição 2023 do Projeto ‘Sem plateia não tem bullying’. O Projeto iniciado em 2019 de forma pioneira em Mato Grosso, tem como objetivo fortalecer o movimento de ação-reflexão-mediação na prevenção e combate ao bullying, nas 169 unidades que integram a rede pública municipal de Cuiabá. O evento vai reunir profissionais da educação e parceiros.

De acordo com a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado o projeto é realizado em parceria com representantes de vários setores da sociedade. “O projeto iniciado um ano antes da pandemia vem sendo realizado nas unidades de ensino da rede pública Municipal de Cuiabá, desde então. Neste ano estamos voltando com a caminhada mirim e, a proposta, é implementar e fortalecer iniciativas que promovam a cultura da paz nas unidades educacionais por meio da discussão, prevenção e combate ao bullying. Focada na formação dos profissionais e na orientação dos nossos estudantes e suas famílias, a ação é um alerta para que a sociedade possa, a partir da reflexão, produzir diretrizes orientativas e pedagógicas que estimulem as crianças e os jovens, à empatia e ao respeito às diferenças”, salientou Edilene Machado.

Dentre as atividades do Projeto ‘Sem Plateia Não Tem Bullying’ está a palestra, na sexta-feira (28), às 14h, no Hotel Fazenda Mato Grosso, direcionada à equipe gestora, professores mediadores e profissionais da sede sobre bullying e cyberbullying, e o papel do professor mediador.

Essa estratégia está focada no Currículo e na Sala de Aula, a partir da formação de professores mediadores, para que possam identificar e trabalhar a linguagem e as ações de prevenção e resolução de conflitos, promovendo a cultura da paz no ambiente educacional.

No período de 2 a 18 de maio, nas unidades educacionais, serão realizados encontros com pais e responsáveis pelos estudantes. Nesses eventos, os estudantes apresentarão os trabalhos produzidos sobre o tema a fim de incentivar a criação de espaços escolares para a escuta, discussão e orientação sobre o tema.

O dia ‘D’ – ‘Humanização sim! Bullying e Cyberbullying não!’ acontecerá no período de 22 de maio a 16 de junho, também nas unidades educacionais, que promoverão oficinas temáticas envolvendo música, teatro, jogos, produção de vídeos, textos e parodias, entre outras manifestações, a fim de envolver a comunidade escolar.

No dia 26 de maio, acontece a 2ª Caminhada contra o bullying da Secretaria Municipal de Educação e, no dia 23 de junho, fechando o evento, será realizado um fórum proporcionando a comunidade escolar um momento de valorização, com a exposição dos trabalhos desenvolvidos nas unidades, como culminância do projeto. O evento vai reunir estudantes, professores mediadores, equipes gestoras profissionais da sede e pais.

Serviço:

‘Sem plateia não tem bullying’ – Projeto de Prevenção e Combate ao Bullying nas unidades educacionais de Cuiabá

Data: terça-feira, 25 de abril

Hora: 8h30 às 9h30

Local: Auditório Maestro China da Secretaria Municipal de Educação

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT