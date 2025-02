Cuiabá realiza ‘Dia D’ e intensifica combate ao Aedes aegypti no Dom Aquino

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove neste sábado (08) o mutirão ‘Dia D’ de combate ao Aedes aegypti no bairro Dom Aquino. A ação contará com a participação de 70 agentes comunitários de endemias, que percorrerão 5.178 imóveis, além de realizarem vistorias em oito praças e quatro terrenos baldios previamente notificados.

A concentração da mobilização acontecerá na praça do bairro Dom Aquino, localizada ao lado do Posto de Saúde, que estará aberto nesta data para atender a população em geral. Durante o mutirão, serão realizadas orientações sobre prevenção e eliminação de criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, além da aplicação de larvicidas e remoção de possíveis focos do vetor.

O mutirão ‘Dia D’ faz parte de um cronograma de ações emergenciais para conter o avanço das arboviroses na capital, que registrou um aumento alarmante nos casos de dengue e chikungunya nas primeiras semanas de 2025. A iniciativa envolve diversas secretarias municipais, reforçando a importância da união de esforços para proteger a saúde da população.

A Prefeitura de Cuiabá convida toda a comunidade a participar do mutirão e reforça a importância da colaboração dos moradores na eliminação de criadouros do mosquito. Pequenas atitudes, como evitar o acúmulo de água em recipientes e manter quintais limpos, fazem toda a diferença no combate às arboviroses.

📍 Serviço:

📅 Data: Sábado, 08 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: A partir das 07h30

📌 Local de Concentração: Praça do bairro Dom Aquino (ao lado do Posto de Saúde)

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT