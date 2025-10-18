Cuiabá realiza mutirão de cirurgias urológicas no Hospital São Benedito

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Central de Regulação, realiza neste sábado (18) um mutirão de urologia no Hospital Municipal São Benedito. A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, reduzindo o tempo de espera por procedimentos e promovendo o diagnóstico precoce de doenças que afetam o sistema urinário e o trato reprodutor masculino.

Ao todo, 14 pacientes serão atendidos durante o mutirão, que contará com a mobilização de 10 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e equipe de apoio. A iniciativa representa uma importante estratégia da gestão municipal para agilizar a realização de cirurgias eletivas, procedimentos que não têm caráter de urgência, mas são fundamentais para garantir mais qualidade de vida e bem-estar aos pacientes.

Os atendidos neste sábado estavam inseridos na fila de regulação e agora terão a oportunidade de realizar suas cirurgias, resultado do esforço conjunto entre as equipes do Hospital São Benedito, da Secretaria de Saúde e da Central de Regulação.

Em agosto, a Prefeitura de Cuiabá também iniciou mutirões de cirurgias eletivas no antigo Pronto-Socorro, como parte da mesma força-tarefa. Na ocasião, foram realizados procedimentos de cirurgia geral e urologia, como a vasectomia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a força-tarefa seguirá ocorrendo semanalmente, garantindo a continuidade dos atendimentos e a diminuição gradativa da fila de espera por cirurgias eletivas.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destacou que os mutirões reforçam o compromisso da Prefeitura de Cuiabá em oferecer um atendimento mais humanizado e eficiente.

“Estamos trabalhando constantemente para reduzir as filas e garantir que os pacientes recebam o atendimento de que precisam com agilidade e segurança. Essas ações são fruto de uma gestão comprometida em melhorar o acesso à saúde e devolver a qualidade de vida aos cuiabanos”, pontuou Carmona.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT