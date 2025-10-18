Cuiabá
Cuiabá realiza mutirão de cirurgias urológicas no Hospital São Benedito
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Central de Regulação, realiza neste sábado (18) um mutirão de urologia no Hospital Municipal São Benedito. A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, reduzindo o tempo de espera por procedimentos e promovendo o diagnóstico precoce de doenças que afetam o sistema urinário e o trato reprodutor masculino.
Ao todo, 14 pacientes serão atendidos durante o mutirão, que contará com a mobilização de 10 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e equipe de apoio. A iniciativa representa uma importante estratégia da gestão municipal para agilizar a realização de cirurgias eletivas, procedimentos que não têm caráter de urgência, mas são fundamentais para garantir mais qualidade de vida e bem-estar aos pacientes.
Os atendidos neste sábado estavam inseridos na fila de regulação e agora terão a oportunidade de realizar suas cirurgias, resultado do esforço conjunto entre as equipes do Hospital São Benedito, da Secretaria de Saúde e da Central de Regulação.
Em agosto, a Prefeitura de Cuiabá também iniciou mutirões de cirurgias eletivas no antigo Pronto-Socorro, como parte da mesma força-tarefa. Na ocasião, foram realizados procedimentos de cirurgia geral e urologia, como a vasectomia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a força-tarefa seguirá ocorrendo semanalmente, garantindo a continuidade dos atendimentos e a diminuição gradativa da fila de espera por cirurgias eletivas.
A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destacou que os mutirões reforçam o compromisso da Prefeitura de Cuiabá em oferecer um atendimento mais humanizado e eficiente.
“Estamos trabalhando constantemente para reduzir as filas e garantir que os pacientes recebam o atendimento de que precisam com agilidade e segurança. Essas ações são fruto de uma gestão comprometida em melhorar o acesso à saúde e devolver a qualidade de vida aos cuiabanos”, pontuou Carmona.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Ação da primeira-dama e Secretaria da Mulher movimenta Parque Tia Nair
O núcleo da primeira dama Samantha Iris e a Secretaria Municipal da Mulher, conduzida pela Tenente-Coronel Hadassah Suzannah, realizaram na manhã deste sábado (18) uma série de atividades sociais no Parque da Tia Nair, localizado no bairro Jardim Itália.
O ato foi prestigiado pelo prefeito Abilio Brunini. As ações sociais ocorreram no período das 8h às 12h em alusão ao Outubro Rosa, mês destinado à conscientização do câncer de mama.
“São atividades desenvolvidas pensando na valorização da mulher, oportunizando também o bem estar da família. São vacinas disponibilizadas e toda uma estrutura de informações e prestação de serviços ao público feminino”, ressalta a primeira dama Samantha Iris.
O prefeito Abilio Brunini agradeceu a todos os parceiros do projeto social. “É uma ação que representa muito para as famílias. Estamos expandindo ações neste mês de outubro para oportunizar acesso à saúde das mulheres, pensando na prevenção ao câncer de mama. Vamos trabalhar para expandir essas ações aos sábados”.
A secretária da Mulher, Tenente-Coronel Hadassah Suzannah, avalia que a ação simboliza o compromisso do município com o bem estar das mulheres e da família. “As políticas públicas da Secretaria da Mulher serão constantes. Essas ações sociais permanecerão em nossa agenda”.
Serviços prestados
Graças a uma parceria da Prefeitura de Cuiabá com a Faculdade Fasipe, populares receberam orientações jurídicas por meio de atendimentos de estudantes do último ano do curso de Direito e de saúde bucal com estudantes de Odontologia. Também houve a oferta de massoterapia pelos estudantes de Fisioterapia.
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou um espaço para oferecer vacinas de tríplice viral, tétano, hepatite B, varicela, influenza e consultas com clínico geral.
Também houve uma apresentação dos integrantes da Escola Municipal de Música vinculada a Secretária Municipal de Cultura.
A Secretaria de Estado de Assistência Social disponibilizou um espaço de conscientização, acolhimento e atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. O atendimento de assistentes sociais e psicólogos ocorria de maneira reservada, dentro de um veículo van.
A alimentação saudável também foi discutida com a entrega gratuita de melancias, bananas e água aos frequentadores.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Seis merendeiras de Cuiabá disputam melhor prato e prêmio de R$ 8 mil
Seis técnicas em nutrição escolar (merendeiras) de Cuiabá se classificaram para a final da 1ª edição do Chef Cuiabano, programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) que vai premiar em até R$ 8 mil o melhor prato da merenda escolar produzido a partir dos ingredientes disponibilizados para elaboração diária dos pratos da merenda escolar.
A escolha do melhor prato ocorrerá no dia 24 de outubro, em um evento que será realizado no Senac (Centro de Educação Profissional de Cuiabá). A equipe de jurados, que vai escolher o melhor prato, será formada pela primeira-dama Samantha Iris, o secretário de Estado de Educação, Allan Porto, a influencer Débora Padilha e a chefe de cozinha Pricila Manzano.
Pelas regras do edital, apenas as 6 receitas mais votadas na etapa de voto popular são classificadas para a grande final. O cheiro, sabor, criatividade e harmonia na elaboração dos pratos, serão levados em consideração para a escolha da melhor receita.
A coordenadora da Alimentação Escolar, Dryeli Stephani, destacou a participação coletiva para a escolha dos finalistas: “Para a semifinal, contamos com toda a comunidade escolar: pais, professores, familiares, todos puderam votar nas receitas que mais lhe agradaram.”.
As classificadas, com suas respectivas produções de pratos e lotações nas escolas, são as seguintes:
Ivanilda Soares dos Santos – CEIC José Gabriel da Costa
Prato: Ragu Cuiabano com Crispy de Couve
Regiane Marques Nogueira Melo – CEIC Edna Catharina Perri Ricci
Prato: Arrumadinho Digoreste
Ilza Lima de arruda – EMEB Juarez Sodré Farias
Prato: Strogonoff na Abobrinha Verde
Rosinha Soares de Lima Oliveira – EMEB Antonio Ferreira Valentim
Prato: Quibebe de Carne Suína com Mandioca
Rosenei Cláudia Leite – EMEB Dep. Ulisses Silveira Guimarães
Prato: Filé do Rio com Banana
Rosângela Justino de Souza Toguti – EMEB Pe. Raimundo Pombo Moreira da Cruz. Nome da TNE
Prato: Strogonoff Solar
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
