Cuiabá realiza projeto piloto do Plano Diretor Municipal de Arborização no Dom Aquino

A Prefeitura de Cuiabá deu início, nO sábado (19), à execução do projeto piloto do Plano Diretor Municipal de Arborização, no bairro Dom Aquino, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS). Ao todo, mais de 50 mudas de árvores de diferentes espécies frutíferas e medicinais serão plantadas no decorrer desta semana, por meio da interação direta com a comunidade local. Posteriormente as atividades se estenderão por toda a cidade.

A ação serve como base para implementação efetiva do plano diretor, prevista para ocorrer no segundo semestre deste ano, um instrumento de planejamento municipal, que fixa as diretrizes e critérios necessários para uma política de implantação, monitoramento, conservação e expansão da arborização urbana, com a meta de detectar as reais condições das árvores situadas em áreas verdes, praças, ruas e avenidas existentes no município.

“Estamos aqui no bairro Dom Aquino, dando o pontapé inicial para que tenhamos uma cidade muito mais verde, sustentável e melhor para se viver. O trabalho, conforme os avanços, se estenderá por toda a cidade, ajudando a melhorar o clima, indo a campo, juntamente com a participação da população”, disse o chefe da Pasta, Renivaldo Nascimento.

O prefeito em exercício, José Roberto Stopa, afirmou que as prioridades do Executivo Municipal não se restringem apenas a melhorias no setor de infraestrutura, mas versam também sobre as práticas ambientais. “Não temos que ter somente a preocupação de entregar asfalto, obras e sim uma cidade sustentável, mais verde. Sabemos que em uma cidade quente como Cuiabá, a arborização pode diminuir a temperatura em 3%, 4%. Temos que cuidar e é isso que estamos fazendo”, destacou.

A iniciativa visa resgatar o título de ‘Cuiabá Cidade Verde’, disseminando a cultura de preservação do meio ambiente e sustentabilidade, além de reduzir a sensação térmica da capital, caracterizada pelas altas temperaturas, transformando esses locais em mais uma opção de lazer e contemplação da natureza à disposição da população.