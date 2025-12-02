Cuiabá
Cuiabá recebe 2ª edição do evento de capacitação sobre autismo
A segunda edição do evento de capacitação sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, acontece nesta sexta-feira (5), na Igreja Lagoinha Cuiabá. A programação se estende das 8h às 18h15 e reúne especialistas reconhecidos nacionalmente, atrações culturais e uma ampla agenda de debates sobre educação, saúde, direitos e inclusão de pessoas autistas.
Ao destacar o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas às famílias atípicas, a primeira-dama e vereadora Samantha Íris reforçou o impacto social do encontro. “Esse evento tem uma importância enorme para todas as mães atípicas e para nossas crianças com autismo. Falar sobre inclusão é falar de cuidado, de acolhimento e de respeito. A prefeitura tem absoluta consciência do papel que desempenha nesse processo, e estamos juntos para ampliar esse diálogo e apoiar quem mais precisa”, afirmou.
A programação, que inclui ainda uma exposição de artes plásticas com trabalhos da jovem artista Maria Clara Souza Campos, abre com apresentação do cantor Tiago Roseno e participação especial do músico Pescuma. Entre os destaques técnicos do dia estão temas como os mitos e verdades sobre o TEA, conduzidos pelo neurologista infantil Dr. Thiago Barbosa Gusmão, e a palestra motivacional do ativista autista Nicolas Brito Sales, intitulada “Tudo o que eu posso ser”.
A agenda conta também com discussões sobre direitos fundamentais na interface entre saúde e educação com o advogado Dr. Bruno Henrique, além de reflexões aprofundadas sobre inclusão escolar, desafios familiares e práticas inclusivas com especialistas como Dra. Anita Brito, Dr. Marino Miloca e Dr. Gabriel Paes de Barros. Outro eixo de grande relevância é a abordagem do neuropsicólogo Dr. Rauni Jandé Roama Alves sobre autismo e altas habilidades.
Entre os temas mais aguardados, a psiquiatra Dra. Aline Quintal apresenta a palestra “A invisibilidade do autismo na mulher”, assunto que tem ganhado destaque nacional por abordar o diagnóstico tardio e as especificidades de meninas e mulheres autistas — muitas vezes silenciadas ou subdiagnosticadas.
Com abertura conduzida pelo ministro do STJ Reynaldo Soares da Fonseca (online), o presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, e a vice-presidente e presidente da Comissão de Acessibilidade, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, o evento reforça o compromisso institucional do Judiciário com a inclusão.
A iniciativa é gratuita e aberta ao público, com transmissão ao vivo pelo canal do TJMT, garantindo acesso ampliado a profissionais, estudantes, famílias e toda a comunidade interessada.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Matrícula para novos alunos nas escolas de Cuiabá começa dia 5 de janeiro
A matrícula de novos alunos para estudantes da pré-escola, educação infantil e ensino fundamental, com idades de 4 a 14 anos, poderão ser solicitadas pelos pais ou responsáveis perante à Secretaria Municipal de Educação (SME) no período de 5 a 9 de janeiro de 2026. A íntegra das regras pode ser conferida na edição da Gazeta Municipal que circulou no dia 28 de novembro. Confira AQUI a partir da página 33.
A solicitação de pré-matrícula online será realizada por meio da disponibilidade de vagas através do Portal Matrícula Web, cujo link será disponibilizado na página oficial da Prefeitura de Cuiabá.
Para a matrícula ser efetivada, os pais ou responsáveis deverão comparecer na escola com a documentação exigida no período de 5 a 13 de janeiro de 2026. O não comparecimento para efetivação da matrícula será entendida como desistência.
A partir do dia 19 de janeiro de 2026, as escolas poderão realizar as matrículas presenciais exclusivamente para preencher vagas remanescentes, observando a ordem de chegada e a apresentação da documentação exigida.
As escolas deverão, obrigatoriamente, proceder o acompanhamento da frequência escolar no período de 2 a 13 de fevereiro de 2026, realizando o levantamento dos estudantes que não compareceram a unidade educacional ou início do ano letivo, promover o ajuste das matrículas, quando necessário, o cancelamento das matrículas dos estudantes que não tiverem apresentado frequência no período estabelecido, após tentativa de contato com os responsáveis.
As Escolas Municipais de Ensino Básico do Campo (EMEBCs) deverão proceder à recepção das matrículas de forma presencial, diretamente na unidade
educacional.
Os documentos a serem apresentados para a efetivação da matrícula no Ensino Fundamental e Pré-Escola são:
– Certidão de Nascimento, Partilha de Nascimento ou Protocolo de Refúgio. Para crianças de nacionalidade estrangeira, na ausência destes, deverá ser apresentada a Carteira Nacional de Registro Migratório (CNRM);
– Cadastro de Pessoa Física (CPF) da criança;
– Documento de Identidade (RG) e CPF do responsável legal;
– Comprovante de endereço legível e atualizado;
– Cartão de Vacina devidamente atualizado, contendo os respectivos registros de aplicações;
– Nos casos de estudantes com deficiência (PCD), Laudo Médico que comprove a deficiência, conforme declarado na solicitação de cadastro;
– Atestado de transferência ou Histórico Escolar;
– Fornecimento de contatos telefônicos válidos e diversificados, aptos a possibilitar a comunicação eficaz entre a Unidade Educacional e a família.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Paula Calil apresenta projetos que valorizam a cultura cuiabana
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Ceaf promove capacitação em técnicas de inteligência em fontes abertas
Marina Martynhychen ministrará aula de Direito Constitucional em encontro presencial do mestrado
Cuiabá recebe 2ª edição do evento de capacitação sobre autismo
CCJR aprecia 39 itens e presidente destaca análise do PLOA após audiência pública
Polícia Civil prende homem condenado a mais de nove anos por estupro de vulnerável
Segurança
Polícia Civil prende homem condenado a mais de nove anos por estupro de vulnerável
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2.12), um homem condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão,...
Polícia Civil prende membro de facção envolvido com tráfico de drogas em Canarana
A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (2.12), um mandado de prisão contra um homem, de 22 anos, apontado...
Polícia Militar prende suspeito de invasão à residência e furto em Barra do Garças
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem após invadir e furtar uma residência, na cidade de Barra do...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura e Sebrae promovem capacitação aos profissionais da construção civil sobre a implantação do BIM
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner inaugura Diretoria da Sema em Sinop e pede atenção ao Sítio Pesqueiro
-
Política4 dias atrás
TV Assembleia celebra marco histórico: 500 transmissões ao vivo apenas em 2025
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura entrega novo semáforo no cruzamento da avenida André Maggi com avenida dos Pinheiros
-
CIDADES4 dias atrás
#ConheçaSinop: Vale do Mirante revela a força do ecoturismo e das águas cristalinas na zona rural de Sinop
-
Política4 dias atrás
Sessão especial celebra 50 anos do Intermat
-
CIDADES5 dias atrás
Nico Baracat recebe série de ações que promovem qualificação, inclusão e educação ambiental aos moradores
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Programa do TRE-MT forma 32 alunos e reforça inclusão social por meio da alfabetização