Cuiabá

Cuiabá recebe 2ª edição do evento de capacitação sobre autismo

Publicado em

02/12/2025

A segunda edição do evento de capacitação sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, acontece nesta sexta-feira (5), na Igreja Lagoinha Cuiabá. A programação se estende das 8h às 18h15 e reúne especialistas reconhecidos nacionalmente, atrações culturais e uma ampla agenda de debates sobre educação, saúde, direitos e inclusão de pessoas autistas.

Ao destacar o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas às famílias atípicas, a primeira-dama e vereadora Samantha Íris reforçou o impacto social do encontro. “Esse evento tem uma importância enorme para todas as mães atípicas e para nossas crianças com autismo. Falar sobre inclusão é falar de cuidado, de acolhimento e de respeito. A prefeitura tem absoluta consciência do papel que desempenha nesse processo, e estamos juntos para ampliar esse diálogo e apoiar quem mais precisa”, afirmou.

A programação, que inclui ainda uma exposição de artes plásticas com trabalhos da jovem artista Maria Clara Souza Campos, abre com apresentação do cantor Tiago Roseno e participação especial do músico Pescuma. Entre os destaques técnicos do dia estão temas como os mitos e verdades sobre o TEA, conduzidos pelo neurologista infantil Dr. Thiago Barbosa Gusmão, e a palestra motivacional do ativista autista Nicolas Brito Sales, intitulada “Tudo o que eu posso ser”.

A agenda conta também com discussões sobre direitos fundamentais na interface entre saúde e educação com o advogado Dr. Bruno Henrique, além de reflexões aprofundadas sobre inclusão escolar, desafios familiares e práticas inclusivas com especialistas como Dra. Anita Brito, Dr. Marino Miloca e Dr. Gabriel Paes de Barros. Outro eixo de grande relevância é a abordagem do neuropsicólogo Dr. Rauni Jandé Roama Alves sobre autismo e altas habilidades.

Entre os temas mais aguardados, a psiquiatra Dra. Aline Quintal apresenta a palestra “A invisibilidade do autismo na mulher”, assunto que tem ganhado destaque nacional por abordar o diagnóstico tardio e as especificidades de meninas e mulheres autistas — muitas vezes silenciadas ou subdiagnosticadas.

Com abertura conduzida pelo ministro do STJ Reynaldo Soares da Fonseca (online), o presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, e a vice-presidente e presidente da Comissão de Acessibilidade, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, o evento reforça o compromisso institucional do Judiciário com a inclusão.

A iniciativa é gratuita e aberta ao público, com transmissão ao vivo pelo canal do TJMT, garantindo acesso ampliado a profissionais, estudantes, famílias e toda a comunidade interessada.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Matrícula para novos alunos nas escolas de Cuiabá começa dia 5 de janeiro

Published

3 horas atrás

on

02/12/2025

By

A matrícula de novos alunos para estudantes da pré-escola, educação infantil e ensino fundamental, com idades de 4 a 14 anos, poderão ser solicitadas pelos pais ou responsáveis perante à Secretaria Municipal de Educação (SME) no período de 5 a 9 de janeiro de 2026. A íntegra das regras pode ser conferida na edição da Gazeta Municipal que circulou no dia 28 de novembro. Confira AQUI a partir da página 33.

A solicitação de pré-matrícula online será realizada por meio da disponibilidade de vagas através do Portal Matrícula Web, cujo link será disponibilizado na página oficial da Prefeitura de Cuiabá.

Para a matrícula ser efetivada, os pais ou responsáveis deverão comparecer na escola com a documentação exigida no período de 5 a 13 de janeiro de 2026. O não comparecimento para efetivação da matrícula será entendida como desistência.

A partir do dia 19 de janeiro de 2026, as escolas poderão realizar as matrículas presenciais exclusivamente para preencher vagas remanescentes, observando a ordem de chegada e a apresentação da documentação exigida.

As escolas deverão, obrigatoriamente, proceder o acompanhamento da frequência escolar no período de 2 a 13 de fevereiro de 2026, realizando o levantamento dos estudantes que não compareceram a unidade educacional ou início do ano letivo, promover o ajuste das matrículas, quando necessário, o cancelamento das matrículas dos estudantes que não tiverem apresentado frequência no período estabelecido, após tentativa de contato com os responsáveis.

As Escolas Municipais de Ensino Básico do Campo (EMEBCs) deverão proceder à recepção das matrículas de forma presencial, diretamente na unidade
educacional.

Os documentos a serem apresentados para a efetivação da matrícula no Ensino Fundamental e Pré-Escola são:

– Certidão de Nascimento, Partilha de Nascimento ou Protocolo de Refúgio. Para crianças de nacionalidade estrangeira, na ausência destes, deverá ser apresentada a Carteira Nacional de Registro Migratório (CNRM);

– Cadastro de Pessoa Física (CPF) da criança;

– Documento de Identidade (RG) e CPF do responsável legal;

– Comprovante de endereço legível e atualizado;

– Cartão de Vacina devidamente atualizado, contendo os respectivos registros de aplicações;

– Nos casos de estudantes com deficiência (PCD), Laudo Médico que comprove a deficiência, conforme declarado na solicitação de cadastro;

– Atestado de transferência ou Histórico Escolar;

– Fornecimento de contatos telefônicos válidos e diversificados, aptos a possibilitar a comunicação eficaz entre a Unidade Educacional e a família.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Paula Calil apresenta projetos que valorizam a cultura cuiabana

Published

3 horas atrás

on

02/12/2025

By

Nathany Gomes | Assessoria da vereadora Paula Calil 

A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), apresentou nesta terça-feira (2), dois projetos de lei que reforçam a valorização da cultura local e reconhecem profissionais que contribuíram para o serviço público de saúde no município.
O primeiro projeto declara oficialmente a farofa de banana como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Cuiabá. A proposta destaca que o prato típico é um dos símbolos mais representativos da culinária cuiabana, presente em tradições familiares e em preparações históricas da cidade. A medida busca preservar e fortalecer a identidade gastronômica local, garantindo a continuidade dessa referência cultural.
Já o segundo projeto denomina a unidade básica de saúde localizada na avenida Espigão, no bairro Tijucal, como “UBS Ana Maria Fernandes da Cruz”. A homenagem reconhece a trajetória da profissional de saúde que dedicou décadas ao atendimento da população cuiabana. Ana Maria atuou em instituições como a Santa Casa, Hospital Geral, Pronto-Socorro Municipal e Hospital Universitário Júlio Müller, além de postos de saúde em diversos bairros da capital. Sua atuação inclui ações de combate à tuberculose, hanseníase e iniciativas de acolhimento a mães adolescentes.
A vereadora agradeceu ao apoio recebido e destacou o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas. “Meu agradecimento a todos que contribuíram para a construção desses projetos. Nosso trabalho é diário, sempre com o objetivo de valorizar nossa cultura, reconhecer quem fez a diferença na história de Cuiabá e fortalecer ações que honrem a nossa população. Aqui estão dois instrumentos importantes para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.
As propostas seguem agora para análise das comissões permanentes antes de serem encaminhadas ao plenário.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA02/12/2025

Polícia Civil prende homem condenado a mais de nove anos por estupro de vulnerável

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2.12), um homem condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão,...
SEGURANÇA02/12/2025

Polícia Civil prende membro de facção envolvido com tráfico de drogas em Canarana

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (2.12), um mandado de prisão contra um homem, de 22 anos, apontado...
SEGURANÇA02/12/2025

Polícia Militar prende suspeito de invasão à residência e furto em Barra do Garças

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem após invadir e furtar uma residência, na cidade de Barra do...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

