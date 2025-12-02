Cuiabá recebe 2ª edição do evento de capacitação sobre autismo

A segunda edição do evento de capacitação sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, acontece nesta sexta-feira (5), na Igreja Lagoinha Cuiabá. A programação se estende das 8h às 18h15 e reúne especialistas reconhecidos nacionalmente, atrações culturais e uma ampla agenda de debates sobre educação, saúde, direitos e inclusão de pessoas autistas.

Ao destacar o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas às famílias atípicas, a primeira-dama e vereadora Samantha Íris reforçou o impacto social do encontro. “Esse evento tem uma importância enorme para todas as mães atípicas e para nossas crianças com autismo. Falar sobre inclusão é falar de cuidado, de acolhimento e de respeito. A prefeitura tem absoluta consciência do papel que desempenha nesse processo, e estamos juntos para ampliar esse diálogo e apoiar quem mais precisa”, afirmou.

A programação, que inclui ainda uma exposição de artes plásticas com trabalhos da jovem artista Maria Clara Souza Campos, abre com apresentação do cantor Tiago Roseno e participação especial do músico Pescuma. Entre os destaques técnicos do dia estão temas como os mitos e verdades sobre o TEA, conduzidos pelo neurologista infantil Dr. Thiago Barbosa Gusmão, e a palestra motivacional do ativista autista Nicolas Brito Sales, intitulada “Tudo o que eu posso ser”.

A agenda conta também com discussões sobre direitos fundamentais na interface entre saúde e educação com o advogado Dr. Bruno Henrique, além de reflexões aprofundadas sobre inclusão escolar, desafios familiares e práticas inclusivas com especialistas como Dra. Anita Brito, Dr. Marino Miloca e Dr. Gabriel Paes de Barros. Outro eixo de grande relevância é a abordagem do neuropsicólogo Dr. Rauni Jandé Roama Alves sobre autismo e altas habilidades.

Entre os temas mais aguardados, a psiquiatra Dra. Aline Quintal apresenta a palestra “A invisibilidade do autismo na mulher”, assunto que tem ganhado destaque nacional por abordar o diagnóstico tardio e as especificidades de meninas e mulheres autistas — muitas vezes silenciadas ou subdiagnosticadas.

Com abertura conduzida pelo ministro do STJ Reynaldo Soares da Fonseca (online), o presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, e a vice-presidente e presidente da Comissão de Acessibilidade, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, o evento reforça o compromisso institucional do Judiciário com a inclusão.

A iniciativa é gratuita e aberta ao público, com transmissão ao vivo pelo canal do TJMT, garantindo acesso ampliado a profissionais, estudantes, famílias e toda a comunidade interessada.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT