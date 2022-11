Cuiabá recebe mais vacinas contra o coronavírus para crianças de 3 e 4 anos

Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, entre eles, médicos, enfermeiros, terapeutas, dentistas, entre outros estão mobilizados para atender o publico masculino em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no sábado, 26. As ações integram a programação Novembro Azul voltadas para promoção e prevenção da saúde do homem e acontecem a partir das 8h em 11 UBS incluindo a da Clínica da Família, em apenas uma delas o atendimento será até as 12h, nas demais se estenderá até as 16h. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde, através das Coordenadorias de Atenção Básica e de Programas Especiais e Área Técnica da Política Municipal da Saúde do Homem.

Na oportunidade serão ofertados diversos atendimentos como aferição de pressão arterial, testes rápidos como de glicemia, ITSs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e PSA, que é para diagnosticar o câncer de próstata e práticas integrativas. Também orientações e encaminhamentos se houver necessidade.

“Estaremos incentivando a atualização do cartão vacinal, cartão do SUS, agendamento de exames periódicos, consultas médicas e de enfermagem e demais atividades citadas com o objetivo de zelar pelo autocuidado e a prevenção da saúde.”, frisou Márcia Maria Teixeira da Rocha, da área técnica da Política Municipal da Saúde do Homem.

Lembrando que os cuidados estão acessíveis de novembro a novembro, ou seja, o ano inteiro nas Unidades de Básicas de Saúde e que, diagnósticos precoces evita intervenções.

Confira os locais e horários da programação, incluindo a zona rural no final do mês:

26/11 – UBS 1º de Março /João Bosco Pinheiro – das 08h às 16h

– UBS Cidade Verde – das 7h às 16h

– UBS Canjica/Terra Nova – das 07h às 16h

– UBS Jardim União/Florianópolis – das 7h às 16h

– UBS Jardim Leblon – das 7h às 16h

– UBS Novo Mato Grosso – das 8h às 12h

– UBS CPA III – das 8h às 16h

– UBS CPA IV – das 8h às 16h

– UBS Jardim Vitória 2 e 3- das 8h às 16h

– UBS Jardim Umuarama/Três Barras – das 8h às 16h

– UBS – Clínica da Família CPA I – das 7h às 16h

30/11 -UBS Aguaçú – das 07h às 16h (Zona Rural)

PALESTRAS

Profissionais da Área Técnica da Saúde do Homem da SMS também desenvolvem ações em empresas públicas e privadas e Ongs (Organizações Não Governamentais). Neste mês foram mais de 15 palestras e rodas de conversa em empresas privadas realizadas gratuitamente. Os agendamentos são realizados através do email [email protected] .