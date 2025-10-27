Connect with us

Cuiabá

Cuiabá reforça ações de conscientização no Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes

27/10/2025

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça, neste 27 de outubro, Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes, a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento contínuo e da garantia dos direitos das pessoas que convivem com a condição. A data tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a doença e fortalecer o acesso integral ao tratamento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Doença Falciforme (DF) é uma condição genética e hereditária causada por uma mutação no gene responsável pela produção da hemoglobina. Nas pessoas com DF, as hemácias, células vermelhas do sangue, que normalmente têm formato arredondado, adquirem a forma de “foice” ou “meia-lua”. Essa alteração compromete o transporte de oxigênio no organismo e pode causar crises de dor, anemia crônica, infecções recorrentes, acidente vascular cerebral (AVC) e outras complicações graves.

O diagnóstico é realizado principalmente pelo Teste do Pezinho, disponível na rede pública e indicado na primeira semana de vida. Já o exame de Eletroforese de Hemoglobina pode ser feito a partir dos quatro meses de idade, em jovens e adultos, permitindo identificar a doença em qualquer fase da vida.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destaca que a atenção básica é a porta de entrada essencial para garantir o cuidado humanizado e o acompanhamento contínuo das pessoas com Doença Falciforme.

“A rede municipal está preparada para acolher e acompanhar cada paciente com Doença Falciforme. Nosso compromisso é garantir acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento adequado e às informações necessárias para uma melhor qualidade de vida”, afirma a gestora.

O tratamento envolve uma abordagem multiprofissional, voltada à prevenção de crises, controle de infecções e acompanhamento regular, com terapias medicamentosas e não medicamentosas. Pelo SUS, as pessoas com DF têm direito ao atendimento integral e gratuito, que inclui consultas médicas, fornecimento de medicamentos como a hidroxiureia, transfusões sanguíneas e suporte de equipes especializadas.

A secretária adjunta de Atenção Primária, Cinara Brito, ressalta a importância do acompanhamento contínuo nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da capacitação das equipes para o manejo da doença.

“A Atenção Primária é o primeiro ponto de cuidado para quem vive com Doença Falciforme. É nas UBS que conseguimos identificar precocemente os sinais, orientar as famílias e fazer o encaminhamento adequado. Por isso, investimos na capacitação dos profissionais, para que estejam preparados para oferecer um atendimento acolhedor e resolutivo”, pontua Cinara.

Em Mato Grosso, o MT Hemocentro, unidade administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), é referência no tratamento da Doença Falciforme. Em Cuiabá, o acompanhamento pode ser realizado em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS), enquanto as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estão preparadas para atender casos de urgência e intercorrências.

Com o objetivo de aprimorar o atendimento e fortalecer a rede de cuidados, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá, no dia 13 de novembro de 2025, no auditório do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), a capacitação “Manejo da Dor em Pessoas com Doença Falciforme”, realizada em parceria com a equipe do MT Hemocentro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

“Nenhuma tecnologia substituirá o conhecimento”, diz professora mais jovem de Cuiabá

1 minuto atrás

27/10/2025

Professora mais jovem em tempo de carreira em Cuiabá, a pedagoga sul-matogrossense Karine da Silva Siqueira, 36 anos, trabalha desde 2019, quando foi aprovada em um concurso público.

Atualmente, está lotada na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª Lidioliria Santana, onde diariamente dá aulas as crianças de 4 a 10 anos, ensinando crianças moradores do Residencial Nico Baracat e Zona de Expansão Maduri.

A professora Karine narra que seus pais são pessoas com baixo grau de estudo. Por isso, curiosamente, em determinada fase da vida, passou a vida guiada por professores, o que lhe motivou a apostar na profissão.

“Dentro da minha trajetória tive professores que fizeram diferença na minha vida, não apenas no aspecto educacional, mas também pessoal e profissional. É o que me motiva. O professor, ensina em sala de aula, educa e é uma referência para a vida. Porque é também o professor que enxerga e corrige rumos do estudante”, afirma.

Da família da professora Karine da Silva Siqueira, uma irmã também é professora e outras suas são enfermeiras em Campo Grande (MS).

Questionada a respeito de como é educar crianças em um cenário onde o acesso à Internet e as redes sociais ocorrem facilmente pelos estudantes, a professora Karine Siqueira explica que a educação é ainda mais fundamental neste contexto.

“O que vejo é uma geração digital que não sabe usufruir das redes com qualidade. Falta conteúdo teórico, domínio de conhecimento que permita uma boa fluidez da comunicação. Estudar é imprescindível. Nenhuma tecnologia será capaz de substituir o conhecimento científico e social”, afirma.

#PraCegoVer

A foto ilustra a professora Karine da Silva Siqueira de calça preta e blusa verde exibindo um livre em uma sala de aula. Crianças sentadas e apoiadas em mese prestam atenção na sua fala.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

ReciclaMT dá início à operação do primeiro ecoponto na Câmara Municipal de Cuiabá; oficina será aberta ao público

1 minuto atrás

27/10/2025

SECOM | Câmara Municipal de Cuiabá 
O projeto ReciclaMT inicia uma nova etapa com a implantação do seu ecoponto piloto, localizado nas dependências da Câmara Municipal de Cuiabá. A iniciativa busca fortalecer a gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) e fomentar práticas de economia circular em Mato Grosso.
O projeto nasceu com o propósito de aproximar tecnologia, sustentabilidade e inclusão social. Em 2024, foi aprovado no Edital Tecnova III Mato Grosso, uma iniciativa da Finep e da Fapemat, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, que fomenta o desenvolvimento de soluções inovadoras. A trajetória de crescimento incluiu também a participação no Inova Cerrado – módulo ideação do Sebrae Nacional, que fortaleceu o modelo de negócios e a validação da proposta de impacto socioambiental.
Entre os parceiros estratégicos da iniciativa estão a Câmara Municipal de Cuiabá, que sedia o primeiro ecoponto piloto; a Cooperativa Alternativa de Catadores, Reciclagem e Preservação do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Coorepam), responsável pela coleta e manejo dos materiais; além da Finep, Fapemat e Governo de Mato Grosso, que viabilizaram o desenvolvimento do projeto.
“O ReciclaMT reúne inovação e sustentabilidade, com impacto direto na economia  e no meio ambiente. O resultado agrega e por isso cabe ao poder público apoiar esse tipo de ação”, destacou a presidente da Casa de Leis, Paula Calil (PL).
A proposta reforça o compromisso com a inclusão social dos catadores, a educação ambiental e a valorização da cadeia da reciclagem. O modelo de negócio prevê a expansão da rede de ecopontos para toda a região metropolitana de Cuiabá a partir de 2026, consolidando um ecossistema de sustentabilidade e inovação no estado. Incluso a isso, pretende inspirar novas políticas e parcerias em prol de cidades mais circulares, conectando poder público, setor privado e sociedade civil em um mesmo propósito: transformar resíduos em valor social e ambiental.
“O ReciclaMT traduz em prática o conceito de circularidade, conectando inovação e sustentabilidade. Acreditamos que a inovação só tem sentido quando gera impacto positivo para as pessoas, o meio ambiente e a economia local. Esse primeiro ecoponto é um marco para uma nova cultura de responsabilidade compartilhada”, destaca Thiago Itacaramby, gestor ambiental e diretor executivo do projeto.
“Esse ecoponto vai contribuir muito para o trabalho da nossa cooperativa, gerando mais renda para os 21 associados e ampliando a produtividade com a chegada de novos materiais. Esperamos que a população participe ativamente e nos ajude a fazer o projeto dar certo, porque o resultado depende da conscientização de todos”, completou Fátima Ferreira de Almeida, presidente da Coorepam.
Ecoponto da Câmara de Cuiabá: ambiente mais limpo e sustentável
Uma oficina aberta ao público será realizada no Plenarinho da Câmara Municipal, nesta quinta-feira (30), vai explicar o que é um ecoponto, como ele ajuda a cuidar da cidade e do meio ambiente e por que a separação correta dos resíduos faz tanta diferença para todos que vivem em Cuiabá.
Durante o encontro, os participantes vão conhecer quais materiais podem ser descartados como papel e papelão, plástico, vidro, metal, óleo de cozinha usado, restos de poda e pequenos volumes de entulho e o destino correto de cada um deles. A atividade também mostrará como o ecoponto contribui para reduzir o lixo nas ruas, evitar enchentes e gerar renda para recicladores, fortalecendo uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade compartilhada dentro e fora do Poder Legislativo. 

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

