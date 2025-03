Cuiabá reforça ações integradas com Estado no 1º Fórum de Prefeitos pela Educação

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou do 1º Fórum de Prefeitos pela Educação, realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM). O evento marca o fim de quase uma década de afastamento entre o governo estadual e a prefeitura da capital.

Com a adesão de Cuiabá aos programas estaduais, o município se junta aos 142 demais do estado em um regime de colaboração para avançar na qualidade da educação. Para o secretário estadual de Educação, Alan Porto, a decisão representa um passo fundamental para melhorar o ensino na capital. “Os alunos de Cuiabá representam cerca de 25% das matrículas estaduais e, até então, a capital não fazia parte desse grande programa. Agora, estamos todos unidos para garantir que nossas crianças sejam alfabetizadas na idade certa e tenham acesso a uma educação de qualidade”, afirmou.

Abilio Brunini também destacou a importância do evento e da parceria renovada. “Esse fórum é onde saem políticas consolidadas para serem aplicadas no município em parceria com o governo do Estado. Sou grato pela oportunidade e vamos participar ativamente a partir de agora”, disse o prefeito.

Já a secretária municipal de Educação, Solange Dias, ressaltou os benefícios da integração. “Os prefeitos tiveram a oportunidade de conhecer todos os programas e alinhar estratégias para garantir que as crianças sejam alfabetizadas no tempo certo. Nosso objetivo é garantir uma educação de qualidade para todos, da infância à idade adulta”, pontuou. O secretário-adjunto de Educação, Amauri Monge, também participou do evento e recebeu vários elogios dos gestores por seu trabalho na Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

Com essa reaproximação, Cuiabá sai de um longo período de isolamento educacional e passa a integrar políticas estaduais voltadas para a alfabetização e melhoria dos índices educacionais, reforçando o compromisso da nova gestão com a educação pública.

#PraCegoVer

Na imagem principal está Abilio Brunini discursando com o microfone para os participantes do encontro no Teatro Zulmira Canavarros. Ao fundo estão sentados o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia e o secretário de Educação do Estado Alan Porto. Em destaque está o nome do evento em letras brancas no fundo azul claro “Fórum de Prefeitos – pela Educação”. Na galeria de imagens há várias fotos dos participantes do evento e das entrevistas realizadas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT