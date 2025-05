Cuiabá Regula: Câmara aprova indicados para diretoria da nova agência reguladora

A Prefeitura de Cuiabá está transformando a forma como a saúde pública é organizada e acessada na capital. A instalação de um novo centro integrado de serviços de saúde, no prédio da UNIC Barão, no bairro Jardim Europa, reunirá diversas unidades em um único espaço, promovendo mais agilidade no atendimento à população e uma significativa economia aos cofres públicos.

O novo local concentrará atendimentos especializados que atualmente estão espalhados em diferentes pontos da cidade, o que resultará em melhor organização, centralização de serviços e acesso facilitado para os usuários do SUS. Com a unificação, o município deixará de gastar R$ 344.087,71 mensais em aluguéis diversos, passando a investir R$ 300 mil mensais, gerando economia imediata superior a R$ 44 mil por mês.

Serão realocados para o novo centro:

CAPS AD – Adolescer

Centro Especializado de Reabilitação II

Serviço de Assistência Especializada – SAE

Centro de Especialidades Médicas – CEM

GEViNÓ / CEREST

CDMIC

Sede da Secretaria Municipal de Saúde

Empresa Cuiabana de Saúde

Complexo Regulador

Além disso, o espaço abrigará novos serviços, como:

Casa do Autista

Centro de Reabilitação do Idoso

Centro de Referência em Hanseníase

Ambulatórios de Especialidades Médicas

Também serão instalados no local a Vigilância Sanitária e a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, promovendo uma gestão integrada e mais eficiente da saúde no município. A estrutura ainda conta com áreas disponíveis para a implantação de futuras unidades e programas.

Para a secretária municipal de Saúde, Dra. Lúcia Helena Barboza Sampaio, a mudança representa uma conquista para a saúde pública cuiabana. “Mais do que uma medida de economia, estamos falando de eficiência e respeito ao cidadão. Ao reunir diversos serviços de saúde em um só local, promovemos mais agilidade, conforto e dignidade para quem precisa da saúde pública. Essa centralização também permite uma gestão mais integrada e eficaz”, destacou.

O novo centro de saúde é uma das maiores iniciativas de reorganização da rede municipal dos últimos anos e reforça o compromisso da atual gestão com a qualidade no atendimento, o uso inteligente dos recursos públicos e o fortalecimento do SUS em Cuiabá.

#PraCegoVer

A foto mostra como ficará a estrutura no novo centro, com foco em um dos prédios, com dois pavimentos, em tijolinhos, com identidade visual da Prefeitura de Cuiabá nas cores verde de amarelo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT